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વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રા: ભાજપ દ્વારા PM મોદીની જન્મભૂમિથી કર્મભૂમિ સુધી 20 દિવસની રેલીનું આયોજન

વડનગરને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિ અને વારાણસીને તેમની કર્મભૂમિ તરીકે જોડતા આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રા
વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2026 at 4:39 PM IST

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અમદાવાદ: વડનગર અને વારાણસી વચ્ચે વિશેષ બાઈક યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડનગરને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિ અને વારાણસીને તેમની કર્મભૂમિ તરીકે જોડતા આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.

ભાજપ મહામંત્રી ડૉ. પ્રશાંત કોરાટે જણાવ્યું હતું કે, સાંસદ અને યાત્રા ઇન્ચાર્જ વી.ડી. શર્માના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાનારી આ યાત્રા 17 સપ્ટેમ્બરથી 7 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. વડનગરથી વારાણસી તરફ કુલ 10 જૂથોમાં યાત્રા શરૂ થશે. જેમાં દરેક જૂથમાં 25 સેવા યાત્રીઓ રહેશે. આ સાથે વારાણસીથી પણ 10 જૂથો યાત્રામાં જોડાશે. આમ, બંને દિશામાં એકસાથે યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

યાત્રાના ઇન્ચાર્જ અને સાંસદ વી.ડી. શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, વડનગરથી શરૂ થનારી યાત્રાને કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ, મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે અને કેન્દ્રીય મંત્રી અનુપ્રિયા પટેલ પ્રસ્થાન કરાવશે.

યાત્રા દરમિયાન માર્ગમાં આવતી પવિત્ર નદીઓનું જળ એકત્ર કરવામાં આવશે. યાત્રાના અંતે આ જળ વડનગર ખાતે આવેલા હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં જળાભિષેક માટે ઉપયોગમાં લેવાશે. તે જ રીતે, વડનગરના શર્મિષ્ઠા તળાવનું જળ લઈને 10 જૂથો કાશી પરત ફરશે, જ્યાં કાશી વિશ્વનાથ મંદિરમાં આ જળથી જળાભિષેક કરવામાં આવશે.

યાત્રા દરમિયાન દરેક જૂથ દરરોજ અંદાજે 3થી 4 ગામોમાં 45થી 60 મિનિટ સુધી કાર્યક્રમો કરશે. રોકાણના સ્થળોએ LED પડદા પર આશરે 15 મિનિટની ફિલ્મ દર્શાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ યાત્રાનો પરિચય, સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અંગે સંવાદ, 3થી 4 લાભાર્થીઓના અનુભવો અને પત્રિકા વિતરણ જેવા કાર્યક્રમો યોજાશે.

વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રા
વડનગરથી વારાણસી બાઈક યાત્રા (ETV Bharat Gujarat)

આ બંને દિશાની યાત્રાઓ દરમિયાન દરરોજ અંદાજે 60થી 80 સ્થળોએ કાર્યક્રમો યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડનગરથી વારાણસી અને વારાણસીથી વડનગર સુધીની આ યાત્રા દ્વારા બંને શહેરો વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક જોડાણને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

PM MODI BIRTHDAY
VADNAGAR TO VARANASI RALLY
BJP BIKE RALLY
વડનગરથી વારાસણી બાઈક યાત્રા
PM MODI BIRTHDAY

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