વડનગરના હાટકેશ્વરમાં ભવ્ય અનુષ્ઠાન, અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞ શરૂ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરી પૂજા
વિશ્વ શાંતિ, લોકકલ્યાણ અને પર્યાવરણ શુદ્ધિ અર્થે મહાપૂજા અને અનુષ્ઠાનનું આયોજન, આગામી 20મી નવેમ્બરે ગણપતિ લક્ષમોદક હવન, સહસ્ત્ર ચંડી યજ્ઞ અને અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞની થશે પૂર્ણાહુતિ.
Published : November 17, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:49 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતના પવિત્ર યાત્રાધામોના વિકાસ અને વિશ્વ શાંતિ માટે શ્રાવણ અને કાર્તિક માસમાં શિવજીની પૂજાનું અનેરું ધાર્મિક મહત્વ રહેલું છે. કાર્તિક માસના પવિત્ર સોમવારે શિવજીના વિશેષ પૂજન અને જનકલ્યાણ અર્થે ભવ્ય અનુષ્ઠાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ દિવ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગણપતિ લક્ષમોદક હવન, સહસ્ત્ર ચંડી યજ્ઞ અને અતિરુદ્ર મહાયજ્ઞની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આગામી 20 તારીખના રોજ આ તમામ મહાયજ્ઞોની પૂર્ણાહુતિ અને ઋગ્વેદ સંહિતાના પાઠ યોજાશે.
આ દરમિયાન વરુણ ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા અને પરજન્ય (વરસાદ) શાંતિ માટે વિશેષ 'કારીરી ઇષ્ટિ' યજ્ઞ પણ કરવામાં આવશે. આ યજ્ઞમાં મેઘ વર્ણના પ્રતીક રૂપે કાળા રંગના ઘોડા, કાળા ચોખા, કાળી ખજૂર અને મધનો ઉપયોગ કરીને વિશેષ આહુતિઓ આપવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, શિવજી અને શ્રીચક્ર સ્વરૂપે દેવીની આરાધના માટે 1000 દીપ પ્રગટાવીને મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓએ જનતાના કલ્યાણ માટે હાટકેશ્વર મંદિરમાં દર્શન કરી વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. ગુજરાત અને ભારતનો શૈક્ષણિક અને ભૌતિક વિકાસ ઝડપથી થઈ રહ્યો છે, જેમાં નવી શિક્ષણ પ્રણાલી સાથે નવી યુનિવર્સિટીઓનો પણ વ્યાપ વધ્યો છે.
ધર્મ, આસ્થા અને ઐતિહાસિક મૂલ્યોના જતન અંગે માર્ગદર્શન આપતા જણાવાયું હતું કે મનુષ્યના જીવનમાં માનવતા, પરોપકાર, અતિથિ સત્કાર અને અવિભક્ત કુટુંબ વ્યવસ્થાનું વિશેષ મહત્વ છે. વડનગરમાં આવેલ પ્રાચીન હાટકેશ્વર મંદિર અત્યંત ઐતિહાસિક અને પૌરાણિક મહત્વ ધરાવે છે. સ્કંદ પુરાણ અને વામન પુરાણમાં હાટકેશ્વર મહાદેવનો ઉલ્લેખ 15,000થી વધુ શ્લોકોમાં કરવામાં આવ્યો છે. પાતાળ, ધરતી અને સ્વર્ગના સમન્વય સમાન આ પવિત્ર તીર્થક્ષેત્રની ધાર્મિક ઉર્જા વધારવા માટે, આ મંદિરનો ઉત્તર પ્રદેશના કાશી વિશ્વનાથ મંદિર કોરિડોરની જેમ ભવ્ય વિકાસ કરવાનો પ્રસ્તાવ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યો છે. આયોજન મુજબ અહીં ભંડારા, સત્સંગ, ભજન સંધ્યા અને વેદ શાસ્ત્રોના સંગીત સાથે આ ક્ષેત્રને વિકસાવવામાં આવશે.
દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સાંસ્કૃતિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ભૌતિક વિકાસ માટે કરવામાં આવેલા કાર્યોની પણ વિશેષ નોંધ લેવામાં આવી હતી. આરોગ્ય ક્ષેત્રે 'શંકરા આઇ હોસ્પિટલ' દ્વારા ગુજરાતના 9 જિલ્લાઓમાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખથી વધુ લોકોને વિનામૂલ્યે નેત્ર ચિકિત્સાનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. કાશી ખાતે પણ વડાપ્રધાન દ્વારા શંકરા આઇ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે અને હવે પટનામાં પણ આ સેવા માટે જમીન ફાળવીને ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે. કાંચી કામકોટી પીઠ દ્વારા સતત 'વિદ્યા, વૈદ્ય અને વેદ' (શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સંસ્કૃતિ) ક્ષેત્રે સેવાઓ પ્રદાન કરવામાં આવી રહી છે.
ભારતીય ઐતિહાસિક એકતા અને વેદિક પરંપરાઓને જીવંત રાખવા અંગે ભાર મૂકતા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, વડોદરા નજીક શિનોર ગામમાં અત્યંત પ્રાચીન અથર્વવેદ પરંપરાનું જતન થઈ રહ્યું છે. કાંચી પીઠના વરિષ્ઠ ગુરુજી ચંદ્રશેખરેન્દ્ર સરસ્વતી મહારાજના પ્રયાસોથી અહીંના વિદ્વાનોએ અથર્વવેદનો વ્યાપક પ્રચાર કર્યો છે. આ પરંપરાના સંરક્ષણ માટે ટૂંક સમયમાં ગુજરાતમાં 200થી વધુ વિદ્વાનોની ઉપસ્થિતિમાં એક ભવ્ય 'અખિલ ભારતીય અથર્વવેદ મહાસભા'નું આયોજન કરવામાં આવનાર છે.
આગામી ધાર્મિક કાર્યક્રમોની રૂપરેખા આપતા જણાવાયું હતું કે, તુલસી વિવાહ પૂર્ણ થયા બાદ 21મી તારીખે સ્વામીજી અંબાજી શક્તિપીઠના દર્શનાર્થે રવાના થશે. અંબાજી ખાતે ગુરુજી જયેન્દ્ર સરસ્વતી મહારાજ દ્વારા નિર્મિત એકાવન શક્તિપીઠ મંદિરમાં 22મી તારીખે ભવ્ય જીર્ણોદ્ધાર અને કુંભાભિષેક કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન બોર્ડર પર આવેલ એક ઐતિહાસિક ક્ષેત્રની પણ મુલાકાત લેવામાં આવશે.
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