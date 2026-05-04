વડનગર ડબલ મર્ડર કેસમાં ખૂલ્યા ભયાનક રાજ, 6 મહિના સુધી બાજુના ઘરમાં દફન રહ્યો મા-દીકરીનો મૃતદેહ

સુસાઇડ નોટે ઉઘાડ્યો છ મહિના જૂના ડબલ મર્ડરનો કાળો અધ્યાય, વડનગરમાં પત્ની અને દીકરીના હાડપિંજર બાજુના ઘરમાંથી મળી આવતાં ચકચાર.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 4, 2026 at 7:43 PM IST

મહેસાણા: જિલ્લાના ઐતિહાસિક શહેર વડનગરમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને હચમચાવી દે તેવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. એક સામાન્ય લાગતો આત્મહત્યાનો કેસ ગણતરીના કલાકોમાં જ ડબલ મર્ડરની ભયાનક દાસ્તાનમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલના ચોથા માળેથી કૂદીને એક યુવકે પોતાની જીવનલીલા સંકેલી લીધી હતી. પરંતુ, આ આપઘાત પાછળનું કારણ એટલું ડરામણું હતું કે ખુદ પોલીસ અધિકારીઓ અને સ્થાનિક લોકો પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. યુવકના ખિસ્સામાંથી મળેલી એક સુસાઇડ નોટે 6 મહિના જૂના ડબલ મર્ડરના રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચક્યો છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગત 3 મે, 2026ના રોજ વડનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. ગિરીશભાઈ પરમાર નામના એક વ્યક્તિએ હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગના ચોથા માળેથી છલાંગ લગાવીને મોતને વહાલું કર્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ વડનગર પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે મૃતદેહનો કબ્જો મેળવીને પોસ્ટમોર્ટમની તજવીજ હાથ ધરી હતી. આ પ્રાથમિક કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસને મૃતક ગિરીશભાઈના ખિસ્સામાંથી એક ચિઠ્ઠી મળી આવી હતી. જ્યારે પોલીસે આ સુસાઇડ નોટનું વાંચન કર્યું ત્યારે એક અત્યંત ક્રૂર અને જઘન્ય અપરાધ સામે આવ્યો.

મૃતક ગિરીશ પરમારે પોતાની અંતિમ ચિઠ્ઠીમાં સ્પષ્ટપણે કબૂલાત કરી હતી કે, તેણે પોતે જ પોતાની પત્ની અને પોતાની માસૂમ દીકરીની હત્યા કરી છે. આટલું જ નહીં, હત્યા કર્યા બાદ કોઈને શંકા ન જાય તે માટે તેણે બંનેના મૃતદેહોને પોતાના ઘરની બાજુમાં આવેલા એક મકાનમાં જ દાટી દીધા હતા. આ ઘટના કોઈ તાજેતરની નહીં પરંતુ પૂરા છ મહિના જૂની હોવાનો ચોંકાવનારો ઉલ્લેખ પણ આ સુસાઇડ નોટમાં કરવામાં આવ્યો હતો. ગિરીશભાઈ વડનગરના શાહપુર વડ વિસ્તારમાં રહેતો હતો અને પોતાના જ રહેણાંક વિસ્તારમાં તેણે આ જઘન્ય અપરાધને અંજામ આપ્યો હતો.

સુસાઇડ નોટમાં લખેલી આ ગંભીર અને સનસનીખેજ વિગતોને આધારે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો તાત્કાલિક વડનગરના શાહપુર વડ વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો. ગિરીશભાઈના મકાનની બાજુમાં આવેલા જે મકાનનો ચિઠ્ઠીમાં ઉલ્લેખ હતો, ત્યાં પોલીસે ઝીણવટભર્યું સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. નિષ્ણાતોની મદદથી મકાનની અંદર શંકાસ્પદ જગ્યાએ ખોદકામ કરાવવામાં આવતા જમીનની અંદરથી બે માનવ કંકાલ મળી આવ્યા હતા. છ મહિના જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો હોવાથી મૃતદેહો સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા હતા અને માત્ર હાડપિંજર જ બચ્યા હતા.

પોલીસે તરત જ FSLની ટીમને ઘટનાસ્થળે બોલાવીને બંને કંકાલને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા. આ કંકાલ ખરેખર મૃતકની પત્ની અને બાળકીના જ છે કે કેમ તેની વૈજ્ઞાનિક ઢબે પુષ્ટિ કરવા માટે DNA ટેસ્ટ અને અન્ય ફોરેન્સિક તપાસ માટે બંને હાડપિંજરને લેબોરેટરીમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે.

આ ભયાનક ઘટના સામે આવતા જ સમગ્ર વડનગર અને મહેસાણા પંથકમાં ભારે અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ ભય અને આશ્ચર્યનો માહોલ છે કે કેવી રીતે એક વ્યક્તિ પોતાની જ પત્ની અને બાળકીની નિર્મમ હત્યા કરી શકે અને છ-છ મહિના સુધી તેમની લાશ બાજુના જ ઘરમાં દફનાવીને કોઈ જ પસ્તાવા વગર સામાન્ય જીવન જીવી શકે. આ છ મહિના દરમિયાન પત્ની અને પુત્રી ગુમ હોવા છતાં કોઈએ તેમની શોધખોળ કેમ ન કરી, અને કોઈને આસપાસથી દુર્ગંધ કેમ ન આવી તેવા અનેક સવાલો હાલ ઊભા થયા છે.

માહિતી આપતા પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, સમગ્ર મામલાની તપાસ હાલ પ્રાથમિક તબક્કામાં છે. આ ડબલ મર્ડર પાછળનું ચોક્કસ કારણ હજુ સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ કોઈ મોટો પારિવારિક ઝઘડો કે આંતરિક કંકાસ આ જઘન્ય હત્યાકાંડનું કારણ હોવાની પૂરી શક્યતા છે. પોલીસ હવે મૃતક ગિરીશભાઈના સગા-સંબંધીઓ, મિત્રો અને પડોશીઓની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે, જેથી આ ખૂની ખેલ પાછળનું સત્ય બહાર લાવી શકાય અને સમગ્ર કેસની તમામ કડીઓ જોડી શકાય. એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ કેસમાં વધુ સત્તાવાર ખુલાસા થઈ શકશે.

