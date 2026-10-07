વડનગર: કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો 'જબરો ફેન', ગ્વાલિયરથી પદયાત્રા કરી પહોંચ્યો PM મોદીના વતન
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહનો 'જબરો ફેન' જુગલ કિશોર જોશી ગ્વાલિયરથી પદયાત્રા કરી પીએમ મોદીના વતન પહોંચ્યો.
Published : October 7, 2026 at 11:20 AM IST
વડનગર: મધ્ય પ્રદેશના ગ્વાલિયર (વિધાનસભા-૧૫)ના રહેવાસી અને પોતાને દેશના ગૃહમંત્રી અમિત શાહના નંબર-1 પ્રશંસક ગણાવતા જુગલ કિશોર જોશી પદયાત્રા કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વતન વડનગર પહોંચ્યો છે. ઐતિહાસિક હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિર પરિસરમાં મીડિયા સાથે વાતચીત કરતાં તેમણે પોતાની યાત્રા અને ભાવનાઓ વ્યક્ત કરી હતી.
જુગલ કિશોર જોશીએ જણાવ્યું કે, તેઓ પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીની કર્મભૂમિ ગ્વાલિયરથી આવે છે. દેશસેવા અને રાષ્ટ્રહિતના સંદેશ સાથે તેઓ પગપાળા યાત્રા કરી રહ્યા છે. તેમણે વડનગરમાં પીએમ મોદીના પૈતૃક નિવાસસ્થાન અને તેની આસપાસની ગલીઓની મુલાકાત લીધી હતી. તેમજ સ્થાનિક પડોશીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, એક સામાન્ય પરિવાર અને અંતિમ પંક્તિમાં બેઠેલો કાર્યકર્તા પણ પોતાની મહેનતથી દેશનો વડાપ્રધાન બની શકે છે, તે વડનગરની ભૂમિ પર આવીને પ્રત્યક્ષ અનુભવાય છે. દેશમાં સ્વચ્છતા, મહિલાઓનું સન્માન, ખેડૂતોનું કલ્યાણ અને યુવાનોની એકતા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ સતત આગળ વધી રહ્યો છે.
તેઓ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પોતાના પ્રેરણાસ્રોત માને છે અને અગાઉ પણ પશ્ચિમ બંગાળ સહિતના વિસ્તારોમાં પગપાળા યાત્રા કરી ચૂક્યા છે. અંતમાં તેમણે બાબા મહાકાલ સમક્ષ પ્રાર્થના કરી હતી કે, અમિત શાહ દીર્ઘાયુ રહે, સ્વસ્થ રહે અને સતત દેશનું નેતૃત્વ કરતા રહે.
મહત્ત્વનું છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની વિશેષ ઉજવણી અને તેમના જાહેર જીવનમાં સતત 25 વર્ષના જનસેવાના સુવર્ણકાળના ભાગરૂપે શરૂ કરવામાં આવેલા ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત વારાણસીથી નીકળેલી ભવ્ય સેવા યાત્રાનું 6 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ ઐતિહાસિક નગરી વડનગર ખાતે મંગલ આગમન થયું હતું. વારાણસીથી પ્રસ્થાન કરી વડનગર સુધી પહોંચેલા આશરે 500 જેટલા ઉત્સાહી બાઈકર્સનું વડનગર સાયન્સ કોલેજ ખાતે ભવ્ય અને ભાવભીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સેવાનો સંદેશ ફેલાવવાનો અને વડાપ્રધાનના સંસદીય ક્ષેત્ર વારાણસી તથા તેમના જન્મસ્થળ વડનગરને સેવાના અતૂટ સૂત્રથી જોડવાનો રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 13 વર્ષ ગુજરાત તેમજ 12 વર્ષ કેન્દ્ર સરકારમાં કરેલી સેવા અને સંકલ્પનો સંદેશ ઠેકઠેકાણે પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો. સેવાના સકારાત્મક સંદેશને છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાના આશયથી આ યાત્રા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વારાણસીથી શરૂ થયેલી આ ભવ્ય સેવા યાત્રામાં જોડાયેલા યુવાનોએ માર્ગમાં વિવિધ સ્થળોએ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનો પ્રસાર કર્યો હતો. વડનગર સાયન્સ કોલેજ ખાતે જ્યારે યાત્રીઓનો કાફલો આવી પહોંચ્યો, ત્યારે સમગ્ર પરિસર ઉત્સાહ અને ઉમંગથી ભરાઈ ગયું હતું. સ્થાનિક મહાનુભાવો અને મહેસાણાવાસીઓ દ્વારા યાત્રીઓનું ઢોલ-નગારાના નાદ સાથે કુમકુમ તિલક કરીને ઉષ્માભર્યું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.
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