અમદાવાદ: વાડજ ફ્લાય ઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ, ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી થશે; વાહન ચાલકોને રાહત
વાડજ જંક્શન પર બનાવવામાં આવેલા ફ્લાયઓવર બ્રિજના લોકાર્પણ બાદ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે.
Published : September 24, 2026 at 6:56 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી કરવા માટે વાડજ અને મકરબા ફ્લાય ઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. વાડજ જંક્શન પર બનાવવામાં આવેલા ફ્લાયઓવર બ્રિજના લોકાર્પણ બાદ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે. વાડજ ઓવર બ્રિજ પર વાહન વ્યવહાર શરૂ થતા વાહન ચાલકોએ ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.
વાડજમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી બનશે
અમદાવાદ શહેરના વાડજમાં અગાઉ ટ્રાફિકની સમસ્યા વાહન ચાલકો માટે માથાનો દુ:ખાવો સાબિત થતી હતી. ખાસ કરીને સવાર અને સાંજના પીક અવર્સ દરમિયાન વાહનોની લાંબી કતારો જોવા મળતી હતી. જોકે, હવે વાડજ ફ્લાય ઓવર બની જતા ટ્રાફિકની સમસ્યા હળવી થશે અને વાહન ચાલકોનો સમય પણ બચશે. ખાસ કરીને ઓફિસ જતાં કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને વેપારીઓને સમયસર પોતાના સ્થળે પહોંચવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. વાહનોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને આ જંકશન પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટાડવા માટે ફ્લાયઓવર બ્રિજની જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી
વાડજ બ્રિજના લોકાર્પણને લઇને રીક્ષા ચાલક પ્રકાશ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, વાડજ બ્રિજ ચાલુ થતા રાહત મળી છે. વાડજથી ઉસ્માનપુરા તરફ જતા બ્રિજ ઉતરતા જ એક કટ આવે છે જેને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ બ્રિજ નહતો ત્યારે લોકો કલાકો સુધી ટ્રાફિકમાં ફસાયેલા રહેતા હતા.
અન્ય એક રીક્ષા ચાલક મુનીર શેખે જણાવ્યું હતું કે, બ્રિજ ચાલુ થવાથી રાહત મળી છે. ટ્રાફિકમાં જામ થતા દરરોજ વાહન ચાલકો વચ્ચે બબાલ થતી હતી. પીક અવર્સમાં ઘણી ખરાબ હાલત હતી.
ફ્લાયઓવર બ્રિજથી શું થશે ફાયદો?
વાડજ જંકશન પર ફ્લાયઓવર બ્રિજ શરૂ થવાથી મુખ્ય માર્ગ પર સીધા પસાર થતા વાહનોને ટ્રાફિક સિગ્નલ અને નીચેના જંકશન પર ઊભા રહેવાની જરૂરિયાતમાં ઘટાડો થશે જેના કારણે વાહનોની અવરજવર વધુ સરળ અને ઝડપી બનવાની શક્યતા છે.
ફ્લાયઓવરનો મુખ્ય હેતુ જંકશન પર ટ્રાફિકનું ભારણ ઓછું કરવાનો અને વાહનોને સતત ગતિએ પસાર થવાની સુવિધા આપવાનો છે. બ્રિજના કારણે ખાસ કરીને લાંબા અંતરની અવરજવર કરતા વાહનચાલકોને લાભ મળી શકે છે.
આ ઉપરાંત ટ્રાફિક જામમાં ઘટાડો થતાં વાહનોના ઇંધણનો વપરાશ અને બિનજરૂરી સમયનો બગાડ પણ ઘટવાની શક્યતા છે. જોકે, બ્રિજ શરૂ થયા બાદ તેની વાસ્તવિક અસર વાહનોની સંખ્યા, ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન અને આસપાસના માર્ગોની સ્થિતિ પર પણ નિર્ભર રહેશે.
વાહન ચાલક જયરાજ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, વાડજ ફ્લાય ઓવર બ્રિજ ચાલુ થયો છે. જૂન 2024થી આ કામ ચાલુ હતું. વાડજ બ્રિજનું લોકાર્પણ થતા રાહદારીઓને ઘણો ફાયદો થશે. ઉસ્માનપુરાથી રાણીપ જતા લોકોને ઘણો ફાયદો થશે, એમનો એક કલાકનો સમય બચી જશે.
લોકાર્પણથી શહેરી પરિવહનને મળશે નવી સુવિધા
વાડજ જંકશન પર ફ્લાયઓવર બ્રિજનું લોકાર્પણ અમદાવાદના શહેરી પરિવહન માળખામાં વધુ એક સુવિધાનો ઉમેરો છે. શહેરમાં વાહનોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે ત્યારે જંકશન પર ટ્રાફિકનું યોગ્ય સંચાલન કરવું જરૂરી બન્યું છે.
127.92 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયો વાડજ બ્રિજ
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના બ્રિજ પ્રોજેક્ટ વિભાગ દ્વારા પશ્ચિમ ઝોનમાં અંદાજિત ₹127.92 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા અને લોકાર્પિત થયેલા ફોર લેન (2×2) ફ્લાયઓવર બ્રિજથી વાડજ જંકશન પરના ટ્રાફિકનું ભારણ ઘટશે અને નાગરિકોનો સમય તથા ઈંધણ બચશે. આ બ્રિજના નિર્માણથી વાહનચાલકોને સુગમ અને ઝડપી વાહનવ્યવહારની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ‘સેવા, સંકલ્પ અને સમર્પણ અભિયાન’ હેઠળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરના નાગરિકોની સુખાકારી માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, આવાસ, સ્વચ્છતા, માનવ સંસાધન સહિતની વિવિધ નાગરિકલક્ષી સુવિધાઓને નવી ગતિ આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિવિધ પ્રજાલક્ષી અને જનભાગીદારીના કાર્યક્રમોના આયોજન થકી આ વિકાસકામોનો સીધો લાભ અમદાવાદના નાગરિકોને ઝડપથી મળી રહે એ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
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