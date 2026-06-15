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ગીરના જંગલને ચાર મહિનાનો આરામ, આજ સાંજથી જંગલમાં સફારી બંધ

સાસણ ગીરના જંગલમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા સહેલાણીઓને હવે 4 મહિના સુધી રાહ જોવી પડશે, જાણો વિસ્તારથી...

આજથી ચાર મહિના સાસણગીરમાં જંગલ સફારી બંધ
આજથી ચાર મહિના સાસણગીરમાં જંગલ સફારી બંધ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 3:01 PM IST

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ગીરસોમનાથ: ચોમાસાનું ઋુત અને સિંહોના સંવનન કાળને લઈને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ વન વિભાગ દ્વારા જંગલ સફારી બંધ કરવામાં આવી છે. આજ (15 જૂન) સાંજથી સાસણ ગીર અને ગિરનાર જંગલ સફારી આગામી ચાર મહિના માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે 15 ઓક્ટોબર સુધી પ્રવાસીઓ માટે જંગલ સફારી અને એશિયાટિક સિંહોના દર્શન બંધ રહેશે.

વન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર ચોમાસા દરમિયાન ભારે વરસાદને કારણે જંગલના કાચા રસ્તાઓ ધોવાઈ જવાની અને સફારી રૂટ જોખમી બનવાની શક્યતા રહે છે. પ્રવાસીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સફારી સેવાઓ અસ્થાયી રીતે સ્થગિત કરવામાં આવી છે.

સાસણ ગીર અને ગિરનાર વિસ્તારમાં વહેતી હિરણ, શિંગોડા, મચ્છુન્દ્રી અને રાવલ નદીઓમાં ચોમાસા દરમિયાન અચાનક ઘોડાપૂર આવવાની સંભાવના રહે છે. જેના કારણે અનેક સફારી માર્ગો પર જોખમ ઊભું થાય છે. આ સ્થિતિમાં પ્રવાસીઓની સુરક્ષા જાળવવી મુશ્કેલ બનતી હોવાથી વન વિભાગે પૂર્વ સાવચેતીના ભાગરૂપે આ નિર્ણય લીધો છે.

ચોમાસાનો સમય વન્યજીવો માટે પ્રજનન અને કુદરતી વિકાસનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમયગાળો માનવામાં આવે છે. જંગલમાં માનવીય અવરજવર ઓછી રહે અને વન્યજીવોને કોઈ ખલેલ ન પહોંચે તે માટે પણ સફારી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે છે. હવે 15 ઓક્ટોબર બાદ માર્ગોની સ્થિતિ અને સુરક્ષાની સમીક્ષા કર્યા પછી જ સાસણ ગીર અને ગિરનાર જંગલ સફારી ફરીથી શરૂ કરવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સાસણ ગીર એ ગુજરાતના જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લામાં ફેલાયેલું વિશ્વપ્રસિદ્ધ અભયારણ્ય અને નેશનલ પાર્ક છે. તે ખાસ કરીને એશિયાટિક સિંહો (Asiatic Lions) નું એકમાત્ર કુદરતી નિવાસસ્થાન હોવા માટે વૈશ્વિક સ્તરે જાણીતું છે.

TAGGED:

VACATION OF ASIATIC LIONS
SASAN GIR
JUNGLE SAFARI IN SASAN GIR
જંગલ સફારી સાસણ ગીર
SASAN GIR

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