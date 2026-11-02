અમદાવાદ: AMC સંચાલિત આંગણવાડીઓમાં ખાલી જગ્યા ભરાશે, 7 જાન્યુઆરી સુધી ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત આંગણવાડીઓમાં લાંબા સમયથી વર્કર અને હેલ્પરની અછતનો સામનો કરી રહેલા તંત્ર દ્વારા હવે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.
Published : November 2, 2026 at 8:43 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત આંગણવાડીઓમાં લાંબા સમયથી વર્કર અને હેલ્પરની અછતનો સામનો કરી રહેલા તંત્ર દ્વારા હવે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. શહેરની આંગણવાડીઓમાં સ્ટાફની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે કુલ 368 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ ભરતી પ્રક્રિયા આગામી 7 જાન્યુઆરી સુધીમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
AMC સંચાલિત આંગણવાડીઓમાં ખાલી જગ્યા ભરાશે
AMC ખાતે મળેલી મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિટીની બેઠકમાં આંગણવાડીઓમાં સ્ટાફની અછતનો મુદ્દો ચર્ચામાં આવ્યો હતો. શહેરની કેટલીક આંગણવાડીઓમાં પૂરતો સ્ટાફ ન હોવાને કારણે કામગીરીને અસર થતી હોવાની અને કેટલાક વિસ્તારોમાં આંગણવાડીઓ બંધ હોવાની ફરિયાદો પણ સામે આવી રહી છે.
આ ભરતી માટે કુલ 9,143 અરજીઓ મળી હતી. અરજીઓની ચકાસણી બાદ તેમાંથી 6,520 અરજીઓ માન્ય રાખવામાં આવી છે. હવે આગામી 9 ડિસેમ્બરથી 7 જાન્યુઆરી દરમિયાન ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આ ભરતીથી આંગણવાડીઓમાં વર્કર અને હેલ્પરની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં મદદ મળશે.
મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિટીનાં ચેરમેન ડિમ્પલ વિરંદાનીએ જણાવ્યું હતું કે, આંગણવાડીઓમાં સ્ટાફની અછત દૂર કરવા માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. કુલ 368 જગ્યાઓ માટે મળેલી અરજીઓની ચકાસણી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને હવે નિર્ધારિત સમયગાળામાં ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરાશે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સ્ટાફની અછતને કારણે જે વિસ્તારોમાં આંગણવાડીઓની કામગીરી પ્રભાવિત થઈ રહી છે, ત્યાં ભરતી પૂર્ણ થયા બાદ આંગણવાડીઓ ફરી રાબેતા મુજબ કાર્યરત થઈ શકશે. આંગણવાડીઓમાં પૂરતો સ્ટાફ ઉપલબ્ધ થવાથી બાળકોને મળતી સેવાઓ પણ વધુ વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ રાખી શકાશે.
મહિલા અને બાળ વિકાસ કમિટીનાં ચેરમેન ડિમ્પલ વિરંદાનીએ જણાવ્યું કે, આંગણવાડીઓમાં વર્કર અને હેલ્પરની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. કુલ 9,143 અરજીઓમાંથી ચકાસણી બાદ 6,520 અરજીઓ માન્ય ઠરી છે. ભરતી પૂર્ણ થયા બાદ સ્ટાફની અછત દૂર થશે અને બંધ અથવા પ્રભાવિત આંગણવાડીઓ ફરી રાબેતા મુજબ કાર્યરત થઈ શકશે.
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