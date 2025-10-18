ઉત્તરસંડાના મઠિયા-પાપડ અને ચોળાફળી: ગૃહ ઉદ્યોગથી દેશ-વિદેશમાં ઓળખ અને રોજગારીની તક
Published : October 18, 2025 at 4:37 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લાના ઉત્તરસંડા ગામે મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીના ગૃહ ઉદ્યોગથી એક આગવી ઓળખ પ્રાપ્ત કરી છે. આ ગામના મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળી દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત બન્યા છે અને તેની માંગ સતત વધી રહી છે. આ ઉત્પાદનો ગામની ઓળખનું પ્રતીક બની ગયા છે. ગામમાં વર્ષોથી ચાલતી અનેક ફેક્ટરીઓમાં આ ખાદ્ય પદાર્થોનું ઉત્પાદન થાય છે, જે ઘણા લોકોને વર્ષભર રોજગારી પૂરી પાડે છે.
નડિયાદ નજીક આવેલું ઉત્તરસંડા ગામ મઠિયા અને પાપડનું હબ ગણાય છે. અહીંના મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીનો સ્વાદ લાજવાબ છે, જેના કારણે સ્વાદપ્રેમીઓ દૂરદૂરથી અહીં આવે છે. ખાસ કરીને દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન આ ઉત્પાદનોની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. આ ઉત્પાદનો વિદેશોમાં પણ નિકાસ થાય છે, જેનાથી ગામે વૈશ્વિક સ્તરે નામના મેળવી છે.
મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન
દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ઉત્તરસંડાની ફેક્ટરીઓમાં મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય છે. તહેવારોની સિઝનમાં આ ઉત્પાદનોની માંગમાં નોંધપાત્ર વધારો થાય છે. આ ગૃહ ઉદ્યોગની શરૂઆત લગભગ 35 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી અને ત્યારથી તે અવિરત ચાલુ છે. આ ઉદ્યોગે આધુનિક ઔદ્યોગિક સ્પર્ધામાં પણ પોતાનું અગ્રસ્થાન જાળવી રાખ્યું છે.
રોજગારીનું માધ્યમ
ગામમાં 30થી વધુ ફેક્ટરીઓમાં ઓટોમેટિક પ્લાન્ટ દ્વારા મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીનું ઉત્પાદન થાય છે. આ ગૃહ ઉદ્યોગ ગામનું નામ દેશ-વિદેશમાં ગુંજતું કરે છે અને સાથે સાથે અનેક લોકો માટે રોજગારીનું સાધન બન્યું છે. દરેક ફેક્ટરીમાં અંદાજે 25-30 લોકોને રોજગારી મળે છે, જે ગામ અને આસપાસના વિસ્તારના લોકોને ઘરઆંગણે રોજગાર પૂરો પાડે છે.
દેશ-વિદેશમાં નિકાસ
ફેક્ટરી માલિક જયેશભાઈએ જણાવ્યું કે, ઉત્તરસંડામાં 30થી 40 ફેક્ટરીઓ કાર્યરત છે, જે દેશ-વિદેશમાં મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીની નિકાસ કરે છે. તેમણે કહ્યું, “અહીંનું પાણી જ એવું છે કે મઠિયા, પાપડ અને ચોળાફળીનો સ્વાદ અનોખો બને છે. દિવાળી દરમિયાન અમે મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરીએ છીએ, જે સુરત, મુંબઈ, અમદાવાદ સહિત દેશ-વિદેશમાં મોકલાય છે.” આ ઉદ્યોગે ગામની ઓળખને વૈશ્વિક સ્તરે સ્થાપિત કરી છે.
ગામમાં જ રોજગારી
ફેક્ટરીમાં કામ કરતા રોશનભાઈએ જણાવ્યું, “હું છેલ્લા દસ વર્ષથી અહીં કામ કરું છું. ઉત્તરસંડા, ફતેપુર, ચકલાસી સહિત આસપાસના ગામોના લોકો અહીં રોજગારી મેળવે છે. અમારે ગામની બહાર જવું નથી પડતું, કારણ કે આખું વર્ષ અહીં કામ મળે છે.”
