છત પર ગરબા, આકાશમાં સવારે પતંગ, સાંજે આતશબાજી, અમદાવાદમાં ઉતરાયણની શાનદાર ઉજવણી
અમદાવાદમાં મકરસંક્રાંતિ પર્વનું અનોખી અને ભવ્ય રીતે સમાપન,આકાશ સાંજ પડતા જ સપ્તરંગી બની ઊઠ્યું
Published : January 14, 2026 at 8:31 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદીઓએ મકરસંક્રાંતિ પર્વનું અનોખી અને ભવ્ય રીતે સમાપન કર્યું. શહેરના પૂર્વ હોય કે પશ્ચિમ સમગ્ર અમદાવાદનું આકાશ સાંજ પડતા જ સપ્તરંગી બની ઊઠ્યું હતું. રંગબેરંગી પતંગો સાથે ઢળતા સોનેરી સૂર્યની પૃષ્ઠભૂમિમાં ફટાકડાં અને આતશબાજીએ આકાશને ઝગમગતું કરી દીધું.
ઉતરાયણમાં પણ અમદાવાદીઓ ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા
દિવસભર પતંગબાજીની મોજ માણ્યા બાદ સાંજ પડતા જ ઉત્તરાયણના ઉત્સાહે નવી જ ઊંચાઈ સ્પર્શી. શહેરની અનેક સોસાયટીઓ અને ઘરોની છતો DJના તાલે ગુંજી ઉઠી. હાથમાં પતંગની દોર અને ફિરકી સાથે યુવાનો છત પર જ ચાચર ચોક રચી ગરબે ઘૂમતા નજરે પડ્યા. ઉત્તરાયણના પર્વે નવરાત્રી જેવી ગરબાની છટા અને દિવાળીની જેમ ઝગમગતી આતશબાજીનો અદ્ભુત સંગમ સર્જાયો.
ઢળતા સૂર્ય સાથે જ આકાશમાં રંગબેરંગી પતંગો, ફટાકડાંની ધમાકેદાર આતશબાજી અને ગેસ ભરેલા ફુગ્ગાઓ છોડીને ઉતરાયણનું ભવ્ય સમાપન કરવામાં આવ્યું. ઘણી જગ્યાએ તો જેટલા ફટાકડાં દિવાળીમાં પણ નથી ફૂટતા, તેટલા ફટાકડાં ઉત્તરાયણના દિવસે ફોડી આનંદની અભિવ્યક્તિ કરવામાં આવી.
શહેરના CTM વિસ્તાર પાસે આવેલી હરિદર્શન પાર્ક સોસાયટીમાં સામુહિક રીતે ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. રાસ-ગરબા, આતશબાજી અને આકાશમાં છોડાયેલા રંગીન ફુગ્ગાઓ સાથે ઉતરાયણનું ધમાકેદાર અને અનોખું સમાપન કરાયું હતું, જે સમગ્ર વિસ્તારમાં આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું.
એક જ દિવસે ત્રણ ઋતુઓ અને ત્રણ પર્વ ઉતરાયણ, નવરાત્રી અને દિવાળી એક સાથે ઉજવાતા હોય એવો માહોલ અમદાવાદીઓએ સર્જી બતાવ્યો. દિવસ દરમિયાન પતંગબાજી અને સાંજ પડતા DJના તાલે ગરબા તથા શાનદાર આતશબાજી સાથે ઉતરાયણ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી. કુલ મળીને, અમદાવાદીઓએ હર્ષોલ્લાસ, ઉત્સાહ અને પરંપરાનો અદભૂત સંગમ સર્જીને ઉત્તરાયણ પર્વને યાદગાર બનાવ્યો હતો.
