ઉત્તરાયણ પર્વે મોઢેરા સૂર્યમંદિરનું અનેરું મહત્વ, જયાં સૂર્યના પ્રથમ કિરણથી ઝળહળી ઉઠતું હતું ગર્ભગૃહ, જાણો ઈતિહાસ
સોલંકી યુગના સુવર્ણકાળની સાક્ષી પૂરતું આ મંદિર માત્ર ઈંટો કે પથ્થરનું બાંધકામ નથી, પરંતુ ખગોળશાસ્ત્ર અને વાસ્તુકળાનો અદભુત સંગમ છે.
Published : January 12, 2026 at 9:26 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતની ધરતી શૌર્ય અને સંસ્કારની ધરતી છે. અહીંના પથ્થરો પણ જાણે ઈતિહાસની ગૌરવગાથા ગાતા હોય તેવો ભાસ થાય છે. ભારતીય શિલ્પ સ્થાપત્યના બેનમૂન નમૂના સમાન મહેસાણા જિલ્લાનું મોઢેરા સૂર્યમંદિર દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. મકરસંક્રાંતિના પર્વ પર જ્યારે સૂર્યનારાયણ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે અને સૂર્યની ગતિ ઉત્તર તરફ થાય છે (ઉત્તરાયણ), ત્યારે આ મંદિરનું મહત્વ અનેકગણું વધી જાય છે. સોલંકી યુગના સુવર્ણકાળની સાક્ષી પૂરતું આ મંદિર માત્ર ઈંટો કે પથ્થરનું બાંધકામ નથી, પરંતુ ખગોળશાસ્ત્ર અને વાસ્તુકળાનો અદભુત સંગમ છે.
- 11મી સદીમાં સોલંકી યુગ દરમિયાન નિર્મિત અદભુત સ્થાપત્ય
- મકરસંક્રાંતિ બાદ અહીં યોજાય છે વિશ્વવિખ્યાત 'ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ'
- સત્યયુગમાં 'ધર્મારણ્ય' તરીકે ઓળખાતું આ ક્ષેત્ર પ્રભુ શ્રીરામ સાથે પણ ધરાવે છે નાતો
રામાયણ કાળ સાથે જોડાયેલો છે ઈતિહાસ
પુષ્પાવતી નદીના કિનારે ઉભેલું આ મંદિર સદીઓથી સૂર્યપૂજકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર રહ્યું છે. પુરાણો અને શાસ્ત્રો મુજબ આ વિસ્તાર પ્રાચીન કાળમાં 'ધર્મારણ્ય' તરીકે ઓળખાતો હતો. સ્કંદપુરાણ અને બ્રહ્મપુરાણમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે.
આ પાવન ભૂમિ યુગો પ્રમાણે નામ બદલતી રહી છે:
- સત્યયુગમાં: ધર્મારણ્ય
- ત્રેતાયુગમાં: સત્યમંદિર
- દ્વાપરયુગમાં: વેદભુવન
- કળિયુગમાં: મોઢેરા
લોકવાયકા મુજબ, લંકા વિજય બાદ બ્રહ્મહત્યાના પાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા સ્વયં ભગવાન શ્રી રામે અહીં આવીને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશની સાક્ષીએ સૂર્યનારાયણની પૂજા કરી હતી. આમ, આ ભૂમિનો નાતો સીધો રામાયણ કાળ સાથે જોડાયેલો છે.
1027માં થયું હતું નિર્માણ: સૂર્યકિરણોનું અદભુત વિજ્ઞાન
મહેસાણાથી આશરે 25 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું આ મંદિર ગુજરાતના સોલંકી શાસકોની દ્રષ્ટિ અને કળાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. મંદિરના ગર્ભગૃહની દીવાલ પર કંડારાયેલા વિક્રમ સંવત 1083ના શિલાલેખ મુજબ, આ ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ ઈ.સ. 1027માં ભીમદેવ પહેલાના સમયમાં થયું હતું.
સોલંકી રાજાઓના ધ્વજ પર 'કૂકડા'નું ચિન્હ રહેતું, જે સૂર્યોદયના આગમનની છડી પોકારે છે અને અંધકાર સામે પ્રકાશના વિજયનું પ્રતિક છે. આ મંદિરની રચના એવી રીતે કરવામાં આવી હતી કે, સૂર્યોદય થતાંની સાથે જ સૂર્યનું પ્રથમ કિરણ સીધું ગર્ભગૃહમાં બિરાજમાન સૂર્ય દેવતાની મૂર્તિના મુખ પર પડતું અને આખું મંદિર દિવ્ય પ્રકાશથી ઝળહળી ઉઠતું. મહેસાણા જિલ્લામાં ભાયલ સ્વામી, નુગર, પીલુદરા, ખેરાલુ અને કોનાર્ક જેવા અનેક સૂર્ય મંદિરો હોવાના પુરાવા મળે છે, જે સાબિત કરે છે કે આ જિલ્લો સૂર્ય ઉપાસનાનું કેન્દ્ર રહ્યો છે.
ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ: પથ્થર અને પાયલનો સંવાદ
ખગોળશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 14 જાન્યુઆરી બાદ સૂર્ય ઉત્તર દિશામાં પ્રયાણ કરે છે, જેને ઉત્તરાયણ કહેવાય છે. આ સમયગાળામાં વાતાવરણમાં હકારાત્મક ઉર્જાનો સંચાર થાય છે. આ જ ઉર્જા અને ઉત્સાહને વધારવા માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મોઢેરાના આંગણે દર વર્ષે જાન્યુઆરી માસમાં 'ઉત્તરાર્ધ મહોત્સવ'નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે.
આ મહોત્સવ એટલે પથ્થર અને પાયલનો સંવાદ. દેશ-વિદેશના નામી શાસ્ત્રીય નૃત્યકારો જ્યારે સૂર્યમંદિરના સાનિધ્યમાં પોતાની કલા રજૂ કરે છે, ત્યારે જાણે અપ્સરાઓ ધરતી પર ઉતરી આવી હોય તેવો માહોલ સર્જાય છે. ઈતિહાસ, ધર્મ અને સંસ્કૃતિના આ ત્રિવેણી સંગમ સમાન મોઢેરા સૂર્યમંદિરની મુલાકાત પ્રવાસીઓ માટે એક દિવ્ય અનુભૂતિ બની રહે છે.
આ પણ વાંચો: