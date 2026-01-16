ઉત્તરાયણ 2026: પતંગની દોરીથી ઘાયલ અબોલા પક્ષીઓને જીવદયા ટ્રસ્ટ આપે છે 'જીવનદાન'
જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના મેમ્બર જનક નાયકે જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ લોકો દ્વારા સંસ્થાની 2007માં શરૂઆત કરવામાં આવી હતી.
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં મકરસંક્રાંતિનો તહેવાર પતંગ ઉડાવીને મજા માણીને મનાવવામાં આવે છે પરંતુ પતંગની દોરીથી પશુ, પક્ષીઓ અને લોકોના જીવ જતા હોય છે તો ઘણા લોકો અને અબોલા પક્ષીઓ ઘાયલ થતા હોય છે. આવા અબોલ ઘાયલ પક્ષીઓને મફત સારવાર આપવાનું કામ જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. 2007 થી લઈને અત્યાર સુધી હજારો પક્ષીઓની સારવાર એમના દ્વારા કરવામાં આવી છે.
આ વર્ષે કઈ રીતે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી?
જીવદયા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટના મેમ્બર જનક નાયકે જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ લોકો દ્વારા સંસ્થાની 2007માં શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. અમારા ટ્રસ્ટીએ કૂતરાને ઘાયલ જોયું હતું ત્યારથી એ પશુ-પક્ષીઓ માટે કંઈક કરવાનું વિચાર્યું હતું અને આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી. ઉત્તરાયણમાં ‘સેવ બર્ડ્સ કેમ્પેઇન 2026’ જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક પહેલ છે જ્યાં ઇજાગ્રસ્ત પક્ષીઓ માટેનો મફત મેડિકલ અને પુનર્વસન કેમ્પ છે. દર વર્ષે ઉત્તરાયણ દરમિયાન, તીખી દોરી (માંઝ્ઝા)ના કારણે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયેલા 4000 થી 5000 પક્ષીઓ ટ્રસ્ટ સુધી પહોંચે છે. જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આવા પક્ષીઓને સંપૂર્ણપણે મફત તબીબી સારવાર, સર્જરી, પુનર્વસન અને ત્યારબાદની સંભાળ પૂરી પાડે છે અને અંતે તેમને તેમના કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં ફરી મુક્ત કરે છે.
આ કેમ્પેઇનનો બીજો ભાગ છે એનિમલ ઇન્ટરએક્શન ઝોન – ‘જંગલ ટેલ્સ’, જે ઉત્તરાયણ ઉજવવાની એક નવીન અને માનવીય રીત છે. આ ઝોનમાં ઇગુઆના, તિતલીઓ, વિદેશી પક્ષીઓ, શુગર ગ્લાઇડર્સ, બતક, મરઘીઓ, હેમ્સ્ટર અને અન્ય અનેક પક્ષી તથા પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ઝોન ખાસ કરીને બાળકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય રહ્યો છે, જ્યાં તેમને આનંદદાયક અને નજીકથી અનુભવ મળતો હોય છે અને સાથે સાથે કરુણા, આત્મવિશ્વાસ, નિર્ભયતા અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ જેવા મહત્વપૂર્ણ મૂલ્યો વિકસાવવામાં મદદ મળે છે. આ અનુભવ 13, 14, 15 અને 16 જાન્યુઆરી, સવારે 10:00 વાગ્યાથી સાંજે 5:00 વાગ્યા સુધી, તમામ માટે સંપૂર્ણપણે મફત ઉપલબ્ધ છે.
પાલડીથી આવેલી અનોરી મહેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે, અમારા ઘરે ઈગલ આવી હતી ત્યારે અમે એને જોયું તો એની અંદર દોરા ફસાયેલા હતા. ઇગલને લઈને અમે અહીં આવ્યા. અને અહીંયા આવીને અને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે આવી અદભૂત રીતે પક્ષીઓની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.
નવા વાડજથી આવેલી શિવાંગી ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે, અમે અમારા છોકરાઓને લઈને અહીંયા આવ્યા અને એમને જાણકારી આપી રહ્યા છે કે કઈ રીતે પક્ષીઓ ઘાયલ હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ કરવી હોય અને અન્ય ખૂબ જ સરસ રીતે સારવાર આપવામાં આવે છે અહીંયા જુદાજુદા પક્ષીઓ અને તેમના માટે બનાવેલા ચિત્રોને તમે જોવા હતા.
સંદીપ શાહે જણાવ્યું હતું કે, આપણે મકરસંક્રાંતિ મનાવીએ છીએ અને પતંગો ચગાવીએ છીએ ત્યારે પતંગની દોરીથી ઘણા અબોલા પક્ષીઓનું ઘાયલ થાય છે ત્યારે આ જીવદયા ટ્રસ્ટ દ્વારા એમને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે અને મોટું કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જોઈને અમે ખુશ છીએ પરંતુ દુઃખ એ વાતનું છે કે ઘણા પક્ષીઓને દોરી લાગે છે અને તેમની હાલત ખરાબ થાય છે.
આ અંગે વેટનરી ડોક્ટર પાર્થે જણાવ્યું હતું કે, જે પતંગની દોરીથી ગવાયેલા પક્ષીઓ હોય છે એમને જીવદયા ટ્રસ્ટમાં લાવવામાં આવે છે. અમારી બધાને વિનંતી છે કે કોઈ ચાઈનીઝ દોરી કે આવી મજબૂત દોરીનો ઉપયોગ ન કરે કે જેનાથી આવા અબોલા પક્ષીઓને નુકસાન થાય. અમે આવા જ પક્ષીઓને રાહત થાય તેના માટે અહીંયા એમનું ઓપરેશન કરીએ છીએ અને તમામ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ અને જ્યાં સુધી એ તંદુરસ્ત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી એમને ક્યાંક જવા નથી દેતા. અમદાવાદ, વિજાપુર અને ઘણી જગ્યાઓથી અમારી પાસે ઘાયલ પક્ષીઓ આવે છે અને એમને સારી રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે છે. અમારી ડોક્ટરની ટીમ ખડે પગે અહીંયા મહેનત કરે છે.
