ઉત્તરાયણ 2026: પતંગની દોરીના માંજામાં આટલા ટકા જ કાચ હોવો જોઈએ, નિયમ તોડ્યો તો સજા થઈ શકે
Published : December 12, 2025 at 4:20 PM IST
ભાવનગર : શહેર અને જિલ્લામાં કલેકટર દ્વારા પતંગના માંજાને કાચ પીવડાવવા મામલે પગલે ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે, તેના નિશ્ચિત કરેલા ધારાધોરણ મુજબની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. જો જાહેરનામાનો ભંગ થાય તો સજાની પણ જોગવાઈ છે. વિગતે જાણો અહેવાલમાં....
ગુજરાતવાસીઓ માટે ઉતરાયણનો તહેવાર નજીક ધીરે ધીરે આવી રહ્યો છે, ત્યારે પતંગ અને દોરીની બજાર પણ ધીરે ધીરે ગરમ થઇ રહી છે. આ સ્થિતિ વચ્ચે સરકાર દ્વારા દોરી અને માંજાને પગલે જાહેરનામું બહાર પડાયું છે. જેની અમલવારી નહીં કરવામાં આવે તો દંડની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જો કે કાચવાળી દોરીથી પશુ અને મનુષ્ય જિંદગી ગુમાવી ચુક્યા છે, ત્યારે માંજામાં કેટલા ટકા કાચ હોવો જોઈએ તેનો પણ સમાવેશ ગાઈડ લાઇનમાં કરાયો છે.
કલેક્ટર કચેરીએ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું
ભાવનગરના કલેકટર દ્વારા ઉતરાયણના પગલે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જો કે તેને મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રેસનોટ રૂપે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જાહેર કરાયેલા જાહેરનામામાં કોટનનો માંજો જે તૂટી શકે તેવો હોવો જોઈએ. તારીખ 18/11/2025 થી 16/1/2026 સુધી અમલમાં રહેશે, બાયોડીગરેબલ પદાર્થ હોવા જોઈએ. જેમકે ઉકાળેલા ચોખાનો સ્ટાર્ચ 30 ટકા, મેંદો 36 ટકા, ગુંદર અને રંગ 24 ટકા, કાચનો પાવડર જે કોટિંગ પદાર્થ હોય તેના 10 ટકા હોવો જોઈએ એટલે કે જે માંજો બનાવવામાં આવે છે તેમાં 10 ટકા જ કાચનો ઉપયોગ કરવાની સરકારે મંજૂરી આપેલી છે.
જાહેરનામાના ભંગ બદલ સજાની જોગવાઈ
ઉતરાયણને પગલે કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. જેમાં જાહેરનામાનો ભંગ કરવા બદલ 2023 ની કલમ 223 મુજબ સજા થઈ શકે છે. જેમાં 6 મહિનાની સજા અને ગંભીર બાબત જણાય તો એક વર્ષ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. આ સાથે ચાઈનીઝ તુક્કલ, ચાઈનીઝ માંજાથી કોટિંગ પ્લાસ્ટિકની દોરી જે પશુ પંખી અને પર્યાવરણને નુકસાન કરે છે, તેના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. જો કે આ પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓને લઈને કાર્યવાહી કરવા માટે કોન્સ્ટેબલ કક્ષાથી ઉપરના અધિકારીઓને કાર્યવાહી કરવાની પરવાનગી મળી છે.
પતંગ દોરી વેચવાર શું માને છે
ભાવનગરમાં દોરી ઉપર માંજો ચઢાવવાને પગલે માંજાવાળાઓ પ્રખ્યાત હોય છે, ત્યારે ભાવનગરના પ્રખ્યાત માંજાવાળા યુસુફભાઈની સાથે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમારો સાહેબ 70 વર્ષ જૂનો આ ધંધો છે, અમને ખ્યાલ જ છે કે કઈ રીતે માંજો બનાવો અને દરેક નિયમોનું પાલન પહેલેથી કરતા આવીએ છીએ. અમે ખાસ કરીને મેંદો વધારે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જેમાં સરસ માંજો મેળવી અને કલર નાખી બનાવીએ છીએ. અમારા માંઝામાં કાચ નહીવત સમાન હોય છે.
