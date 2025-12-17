ભરૂચના વૃદ્ધાએ પતંગને બનાવ્યો રોજગારીનો આધાર, મળો 'પતંગ વાળા ચાચી'ને
Published : December 17, 2025 at 4:30 PM IST
ભરૂચ: ઉત્તરાયણના પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યાં છે, ઉત્તરાયણના ઘણા દિવસો અગાઉથી જ પતંગ અને દોરીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો તૈયારીઓ શરૂ કરી દેતા હોય છે.
ભરૂચના અંકલેશ્વરના પતંગ ઉદ્યોગમાં પણ ઉત્તરાયણને લઈને ચહલપહલ વધવા લાગી છે. દર વર્ષે ઉતરાયણના લગભગ બે મહિના અગાઉથી પતંગ બનાવટ અને વેચાણ સાથે સંકળાયેલા પરિવારો પતંગ બનાવવાના કાર્યમાં વ્યસ્ત બની જાય છે.
આ વર્ષે પણ ભરૂચમાં “પતંગ વાળા ચાચી” તરીકે જાણીતા નસીમબાનું રંગરેજના ગૃહ ઉદ્યોગે ખાસ ચર્ચા જગાવી છે. ભરૂચના સામાન્ય વિસ્તારમાં રહેતા નસીમબાનું રંગરેજ અને તેમનો પરિવાર પેઢીઓથી પતંગ બનાવટના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલો છે. સાસુ-વહુ સાથે મળીને પતંગ તૈયાર કરવાની અનોખી પરંપરાએ તેમના ગૃહ ઉદ્યોગને વધુ મજબૂત બનાવ્યો છે.
મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત આ પતંગ ઉદ્યોગ આજે મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બની રહ્યો છે. ઘરઆંગણે જ પતંગ બનાવટ થતી હોવાથી પરિવારની મહિલાઓને રોજગાર મળ્યો છે અને તેઓ આત્મનિર્ભર બની છે.
આ વર્ષે પતંગોની ડિઝાઇનમાં ખાસ નવીનતા જોવા મળી રહી છે. “ઑપરેશન સિંદૂર” તેમજ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચિત્રવાળી પતંગોની માંગ બજારમાં વધી છે. દેશભક્તિ અને સમકાલીન વિષયોને પતંગ પર ઉતારવાની કળા ગ્રાહકોને ખાસ આકર્ષી રહી છે. બાળકો, યુવાનો અને વેપારીઓમાં આવા પતંગોની ડિમાન્ડ નોંધપાત્ર રીતે વધી છે. પતંગોની વધતી માંગને કારણે અહીં પતંગના વેપારીઓનો ખાસ ધસારો રહે છે. ભરૂચ ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી વેપારીઓ અહીં પતંગ ખરીદવા આવે છે, અને પોતાના વિસ્તારમાં વેચાણ કરે છે.
“અમે વર્ષોથી આ પતંગનો ધંધો કરીએ છીએ. ઉતરાયણ પહેલા બે મહિના બહુ મહેનત કરવી પડે છે, પણ પોતે કમાઈને આત્મનિર્ભર બનવાનો સંતોષ મળે છે. મહિલાઓ માટે આ ધંધો રોજગાર અને સન્માન બંને આપે છે.” - નસીમ બાનું રંગરેજ, સંચાલક, રંગરેજ પતંગ હાઉસ
“અહીં બનાવાતી પતંગોમાં ગુણવત્તા અને નવી ડિઝાઇન બંને મળે છે. ખાસ કરીને વડા પ્રધાન મોદીના ચિત્રવાળી પતંગો ગ્રાહકોને બહુ પસંદ આવે છે.”- કીર્તિ ભાનુશાલી, વેપારી
મહત્વપૂર્ણ છે કે, દર વર્ષે ઉત્તરાયણ પર્વ પર પતંગ રસિકો હજારો રૂપિયા પતંગો પાછળ ખર્ચીને આકાશી ઉત્સવનો આનંદ માણતા હોય છે, ત્યારે ભરૂચના નસીમબાનુંનો પતંગ ગૃહ ઉદ્યોગ માત્ર ઉત્સવનો ભાગ નહીં, પરંતુ આત્મનિર્ભર ભારત, લોકલ ફોર વોકલ અને મહિલા સશક્તિકરણનું પ્રેરણાદાયક મોડેલ બની રહ્યો છે. ઉતરાયણના આકાશમાં ઉડતી રંગબેરંગી પતંગો સાથે ભરૂચના શ્રમજીવી પરિવારોની મહેનત અને આત્મવિશ્વાસ પણ ઉંચે ઉડતો જોવા મળે છે.