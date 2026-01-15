ઉત્તરાયણ 2026: રાજ્યમાંથી 108 ને મળ્યા 5897 ઇમરજન્સી મેડિકલ કોલ, સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33 ટકાનો વધારો

ETV Bharat / state

14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાજ્યભરમાં 108-EMS દ્વારા કુલ 5,897 ઇમરજન્સી મેડિકલ કેસો હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા, જે સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33%નો વધારો દર્શાવે છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 3:34 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાતનો સૌથી લોકપ્રિય અને આત્મીય તહેવાર એવા ઉત્તરાયણની રાજ્યભરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્ભવતી સુરક્ષા સંબંધિત પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, 108 ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસિસ (EMS) દ્વારા અદ્યતન આગાહી, વ્યૂહાત્મક તૈનાતી તથા ચોવીસે કલાક મોનિટરિંગ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું, જેથી ઉત્તરાયણ 2026 દરમિયાન નિરંતર અને અસરકારક ઇમરજન્સી પ્રતિસાદ મળી રહે.

14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાજ્યભરમાં 108-EMS દ્વારા કુલ 5,897 ઇમર્જન્સી મેડિકલ કેસો હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા, જે સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33%નો વધારો દર્શાવે છે.

ઇમર્જન્સીના મુખ્ય ટ્રેન્ડ્સ

ટ્રોમા (નૉન-વ્હીક્યુલર) ઇમરજન્સી

ઉત્તરાયણના દિવસે ટ્રોમા (નૉન-વ્હીક્યુલર) કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. સામાન્ય રીતે સરેરાશ 484 કેસોની સામે આ સંખ્યા વધીને 1,313 થઈ, જે 171%નો વધારો દર્શાવે છે. આ વધારો મુખ્યત્વે પતંગ ઉડાવવાની પ્રવૃત્તિઓ, છત પરની અવરજવર તથા વધેલી જાહેર ભીડને કારણે જોવા મળ્યો.

મુખ્ય કારણોમાં સામેલ છે:

• શારીરિક હુમલા: 284.10%નો વધારો, જે ભીડભાડવાળી ઉજવણી દરમિયાન વધતા વ્યક્તિગત વિવાદો દર્શાવે છે.

• ઊંચાઈ પરથી પડવું / સ્કિડ થવું: 92.33%નો વધારો, ખાસ કરીને છત પર પતંગ ઉડાવવાને કારણે.

• ક્રશ ઇજાઓ: 1,018.85%નો ભારે ઉછાળો, જે દોરા કાપવાથી થતી ઇજાઓ સાથે સંકળાયેલો છે.

• વિજપ્રવાહ અને દાઝવાની ઘટનાઓ: વીજલાઈનો નજીક અસુરક્ષિત રીતે પતંગ ઉડાવવાને કારણે નોંધપાત્ર વધારો.

કેસોમાં ભારે વધારાના છતાં, 108-EMS દ્વારા સમયસર પ્રતિસાદ અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારથી મોટા ભાગના કેસોમાં ગંભીર પરિણામો અટકાવી શકાયા.

ટ્રોમા (વ્હીક્યુલર) ઇમરજન્સી

ઉત્તરાયણ દરમિયાન ટ્રોમા (વ્હીક્યુલર) ઇમર્જન્સીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. સામાન્ય સરેરાશ 581 કેસોની સામે આ સંખ્યા વધીને 1,270 થઈ, જે 118.71%નો વધારો દર્શાવે છે. આ વધારાના મુખ્ય કારણો હતા:

• તહેવાર દરમ્યાન વાહનવ્યવહારમાં વધારો

• રસ્તાઓ નજીક પતંગ ઉડાવવાના કારણે થતી ધ્યાનભંગ સ્થિતિ

• ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં પગપાળા અવરજવરમાં વધારો

વ્યૂહાત્મક રીતે એમ્બ્યુલન્સની તૈનાતી અને રિયલ-ટાઈમ ડિસ્પેચ સંકલનના કારણે રાજ્યભરમાં માર્ગ અકસ્માતના કેસોનો ઝડપી અને અસરકારક રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો.

તૈયારી અને કાર્યક્ષમતાની શ્રેષ્ઠતા

ઉત્તરાયણ 2026 દરમિયાન ઇમર્જન્સી પરિસ્થિતિઓનું સુચારુ સંચાલન નીચેના પગલાંઓથી શક્ય બન્યું:

• ઐતિહાસિક આંકડાઓના આધારે ડેટા-આધારિત આગાહી

• ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોમાં અગાઉથી એમ્બ્યુલન્સની તૈનાતી

• ERC દ્વારા સતત મોનિટરિંગ અને એનાલિટિક્સ સપોર્ટ

• ડિસ્પેચ, ફિલ્ડ સ્ટાફ અને હોસ્પિટલ્સ વચ્ચે મજબૂત સંકલન

• EMT અને પાઇલટ્સની ઊંચી તૈયારી

108-EMS નાગરિકોને જવાબદારીપૂર્વક તહેવાર ઉજવવા માટે અપીલ કરે છે:

• ભીડભાડવાળી છતો પર જવાનું ટાળો

• પતંગ ઉડાવતી વખતે સુરક્ષા સાધનોનો ઉપયોગ કરો

• હાઈ-ટેન્શન વીજલાઈનો થી દૂર રહો

• વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખો અને ધ્યાનભંગ ટાળો

• કોઈપણ તબીબી ઇમર્જન્સી વખતે તરત 108 પર કોલ કરો

Emergencies Comparison Normal Days Vs Uttarayan day 14th Jan’26
EM નો પ્રકારNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
ટ્રોમા (વિહીક્યુલર)4841,313171.09%
ટ્રોમા (વાહન-વિહીક્યુલર)5811,270118.71%
ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત1,077979-9.09%
અજ્ઞાત સમસ્યા53063119.07%
પેટમાં દુખાવો538482-10.34%
શ્વાસ લેવામાં તકલીફ3923981.60%
હૃદય293277-5.61%
આંચકી/(ફિટ્સ)1301332.62%
ઉચ્ચ તાવ141131-7.05%
ઝેર /(ઝેરશાસ્ત્ર)8712543.46%
ડાયાબિટીસ સમસ્યા728011.01%
સ્ટ્રોક/(લકવો)4738-18.69%
અન્ય5240-22.78%
કુલ4,4235,89733.33%
Trauma Non-Vehicular Breakdown
EM (પેટા પ્રકાર)Normal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
શારીરિક હુમલો140538284.10%
ઊંચાઈ પરથી પડવું/લપસી જવું25448892.33%
કચડી નાખવાની ઈજા161821018.85%
વીજળી કરડવાથી થયેલી ઈજા112080.72%
જંગલી પ્રાણીને કારણે થયેલી ઈજા91453.28%
છરીના ઘા514180.00%
કૂતરો કરડવો111323.42%
જાતીય હુમલો213596.43%
બળવા91119.57%
લટકાવી જવાના 87-8.70%
અન્ય2013-34.34%
કુલ4841,313171.09%
District wise Overall Emergencies Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ8331,17641.10%
સુરત42656732.95%
રાજકોટ23936552.68%
વડોદરા24436349.01%
દાહોદ18623426.03%
પંચમહાલ10220095.19%
ભાવનગર13318942.03%
કચ્છ1641799.41%
ખેડા10917359.30%
આણંદ11616542.41%
ગાંધીનગર10215652.84%
વલસાડ13915612.12%
મહેસાણા8215387.04%
અમરેલી12013310.96%
જામનગર1281333.96%
નવસારી9512329.84%
ભરૂચ9712023.97%
સાબરકાંઠા9311827.25%
સુરેન્દ્રનગર8010835.68%
છોટા ઉદેપુર9410410.17%
અરવલ્લી5310088.68%
તાપી9593-1.90%
નર્મદા799217.05%
મોરબી719128.77%
બનાસકાંઠા8685-1.24%
જૂનાગઢ10185-15.51%
મહીસાગર627621.66%
પાટણ517445.67%
દેવભૂમિ દ્વારકા57629.54%
પોરબંદર506020.32%
ગીર સોમનાથ546011.52%
બોટાદ335153.00%
ડાંગ4235-16.93%
વાવ-થરાદ91895.65%
કુલ4,4235,89733.33%
Trauma Vehicular (Road Accidents) District Wise Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ94198110.79%
સુરત62130109.00%
વડોદરા3988126.42%
રાજકોટ3084178.15%
પંચમહાલ1570381.65%
દાહોદ1451252.53%
મહેસાણા1445219.91%
ખેડા1645178.93%
વલસાડ2143106.73%
ગાંધીનગર214088.68%
ભાવનગર1640155.32%
નવસારી1336174.11%
સાબરકાંઠા1332151.31%
કચ્છ223245.02%
આણંદ203051.52%
અરવલ્લી927204.51%
નર્મદા921129.93%
બનાસકાંઠા162127.53%
મોરબી122073.41%
અમરેલી122063.93%
તાપી121954.89%
જૂનાગઢ101996.55%
ભરૂચ151925.00%
સુરેન્દ્રનગર121849.17%
પાટણ818123.14%
મહીસાગર617186.52%
જામનગર15150.90%
ગીર સોમનાથ615136.84%
છોટાઉદેપુર81584.43%
બોટાદ514200.00%
પોરબંદર412233.33%
વાવ-થરાદ27337.50%
દેવભૂમિ દ્વારકા569.76%
ડાંગ53-37.50%
કુલ5811,270118.71%
Trauma Non-Vehicular District Wise Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ111350216.46%
સુરત57153166.24%
વડોદરા2792243.28%
રાજકોટ2983184.25%
પંચમહાલ1267440.32%
ભાવનગર1645184.81%
મહેસાણા1143295.71%
આણંદ1042334.48%
ગાંધીનગર1132187.43%
ખેડા1030190.32%
દાહોદ1230150.00%
અમરેલી1127135.47%
સુરેન્દ્રનગર725234.82%
અરવલ્લી724267.35%
ભરૂચ924153.52%
જામનગર132371.64%
વલસાડ132161.54%
મોરબી820154.24%
બનાસકાંઠા101995.21%
સાબરકાંઠા918103.01%
પાટણ716144.90%
કચ્છ151610.09%
મહીસાગર615141.94%
બોટાદ413267.92%
નવસારી81353.54%
જૂનાગઢ1212-1.10%
ગીર સોમનાથ511103.70%
છોટા ઉદેપુર61170.10%
નર્મદા71037.61%
પોરબંદર5964.63%
તાપી77-1.87%
દેવભૂમિ દ્વારકા4640.63%
વાવ-થરાદ04757.14%
ડાંગ22-16.67%
કુલ4841,313171.09%
Trauma Non-Vehicular-Physical Assault District Wise Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ32150367.78%
સુરત1755221.01%
વડોદરા539659.74%
રાજકોટ730354.55%
પંચમહાલ627326.32%
ભાવનગર419352.38%
મહેસાણા316380.00%
આણંદ315435.71%
ગાંધીનગર415235.82%
ખેડા414255.93%
દાહોદ313282.35%
અમરેલી210328.57%
સુરેન્દ્રનગર310233.33%
અરવલ્લી410172.73%
ભરૂચ410154.24%
જામનગર29419.23%
વલસાડ29309.09%
મોરબી39255.26%
બનાસકાંઠા38185.71%
સાબરકાંઠા17425.00%
પાટણ27303.85%
કચ્છ27228.13%
મહીસાગર26164.71%
બોટાદ36125.00%
નવસારી15275.00%
જૂનાગઢ15275.00%
ગીર સોમનાથ4519.05%
છોટા ઉદેપુર14233.33%
નર્મદા24130.77%
પોરબંદર2476.47%
તાપી445.26%
દેવભૂમિ દ્વારકા031025.00%
વાવ-થરાદ2225.00%
ડાંગ1166.67%
કુલ140538284.10%
Trauma Non-Vehicular-Fall from Height/Skid District Wise Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ6311582.35%
સુરત3060102.25%
વડોદરા1739134.94%
રાજકોટ1836103.77%
પંચમહાલ825207.38%
ભાવનગર419338.46%
મહેસાણા418309.09%
આણંદ518255.26%
ગાંધીનગર515192.21%
ખેડા81585.95%
દાહોદ61185.39%
અમરેલી49150.00%
સુરેન્દ્રનગર49145.45%
અરવલ્લી5990.14%
ભરૂચ6958.82%
જામનગર4756.72%
વલસાડ5750.00%
મોરબી776.06%
બનાસકાંઠા87-11.02%
સાબરકાંઠા26190.32%
પાટણ26172.73%
કચ્છ663.45%
મહીસાગર25120.59%
બોટાદ25114.29%
નવસારી3553.06%
જૂનાગઢ2487.50%
ગીર સોમનાથ4411.11%
છોટા ઉદેપુર44-4.76%
નર્મદા63-47.67%
પોરબંદર32-30.23%
તાપી52-57.14%
દેવભૂમિ દ્વારકા21-53.13%
વાવ-થરાદ1 -100.00%
ડાંગ0 -100.00%
કુલ25448892.33%
Trauma Non-Vehicular-Crush Injury District Wise Breakdown
જિલ્લોNormal-202614 Jan 2026% Diff 14 Jan vs Normal
અમદાવાદ4671446.15%
સુરત2251150.00%
વડોદરા1142000.00%
રાજકોટ1111400.00%
પંચમહાલ073400.00%
ભાવનગર171066.67%
મહેસાણા161025.00%
આણંદ052400.00%
ગાંધીનગર15733.33%
ખેડા15733.33%
દાહોદ 5
અમરેલી041100.00%
સુરેન્દ્રનગર04900.00%
અરવલ્લી032150.00%
ભરૂચ02900.00%
જામનગર02400.00%
વલસાડ011400.00%
મોરબી01650.00%
બનાસકાંઠા01650.00%
સાબરકાંઠા01275.00%
પાટણ01275.00%
કચ્છ01275.00%
મહીસાગર01114.29%
બોટાદ1166.67%
નવસારી 1
જૂનાગઢ 1
ગીર સોમનાથ0 -100.00%
છોટા ઉદેપુર0 -100.00%
નર્મદા0 -100.00%
પોરબંદર0 -100.00%
તાપી1 -100.00%
દેવભૂમિ દ્વારકા0 -100.00%
વાવ-થરાદ0 -100.00%
ડાંગ0 -100.00%
કુલ161821018.85%

