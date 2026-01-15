ઉત્તરાયણ 2026: રાજ્યમાંથી 108 ને મળ્યા 5897 ઇમરજન્સી મેડિકલ કોલ, સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33 ટકાનો વધારો
14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાજ્યભરમાં 108-EMS દ્વારા કુલ 5,897 ઇમરજન્સી મેડિકલ કેસો હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા, જે સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33%નો વધારો દર્શાવે છે.
Published : January 15, 2026 at 3:34 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતનો સૌથી લોકપ્રિય અને આત્મીય તહેવાર એવા ઉત્તરાયણની રાજ્યભરમાં ભારે ઉત્સાહ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ઉદ્ભવતી સુરક્ષા સંબંધિત પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને, 108 ઇમરજન્સી મેડિકલ સર્વિસિસ (EMS) દ્વારા અદ્યતન આગાહી, વ્યૂહાત્મક તૈનાતી તથા ચોવીસે કલાક મોનિટરિંગ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું, જેથી ઉત્તરાયણ 2026 દરમિયાન નિરંતર અને અસરકારક ઇમરજન્સી પ્રતિસાદ મળી રહે.
14 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ રાજ્યભરમાં 108-EMS દ્વારા કુલ 5,897 ઇમર્જન્સી મેડિકલ કેસો હેન્ડલ કરવામાં આવ્યા, જે સામાન્ય દિવસની તુલનાએ કુલ 33%નો વધારો દર્શાવે છે.
ઇમર્જન્સીના મુખ્ય ટ્રેન્ડ્સ
ટ્રોમા (નૉન-વ્હીક્યુલર) ઇમરજન્સી
ઉત્તરાયણના દિવસે ટ્રોમા (નૉન-વ્હીક્યુલર) કેસોમાં નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. સામાન્ય રીતે સરેરાશ 484 કેસોની સામે આ સંખ્યા વધીને 1,313 થઈ, જે 171%નો વધારો દર્શાવે છે. આ વધારો મુખ્યત્વે પતંગ ઉડાવવાની પ્રવૃત્તિઓ, છત પરની અવરજવર તથા વધેલી જાહેર ભીડને કારણે જોવા મળ્યો.
મુખ્ય કારણોમાં સામેલ છે:
• શારીરિક હુમલા: 284.10%નો વધારો, જે ભીડભાડવાળી ઉજવણી દરમિયાન વધતા વ્યક્તિગત વિવાદો દર્શાવે છે.
• ઊંચાઈ પરથી પડવું / સ્કિડ થવું: 92.33%નો વધારો, ખાસ કરીને છત પર પતંગ ઉડાવવાને કારણે.
• ક્રશ ઇજાઓ: 1,018.85%નો ભારે ઉછાળો, જે દોરા કાપવાથી થતી ઇજાઓ સાથે સંકળાયેલો છે.
• વિજપ્રવાહ અને દાઝવાની ઘટનાઓ: વીજલાઈનો નજીક અસુરક્ષિત રીતે પતંગ ઉડાવવાને કારણે નોંધપાત્ર વધારો.
કેસોમાં ભારે વધારાના છતાં, 108-EMS દ્વારા સમયસર પ્રતિસાદ અને તાત્કાલિક તબીબી સારવારથી મોટા ભાગના કેસોમાં ગંભીર પરિણામો અટકાવી શકાયા.
ટ્રોમા (વ્હીક્યુલર) ઇમરજન્સી
ઉત્તરાયણ દરમિયાન ટ્રોમા (વ્હીક્યુલર) ઇમર્જન્સીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો નોંધાયો. સામાન્ય સરેરાશ 581 કેસોની સામે આ સંખ્યા વધીને 1,270 થઈ, જે 118.71%નો વધારો દર્શાવે છે. આ વધારાના મુખ્ય કારણો હતા:
• તહેવાર દરમ્યાન વાહનવ્યવહારમાં વધારો
• રસ્તાઓ નજીક પતંગ ઉડાવવાના કારણે થતી ધ્યાનભંગ સ્થિતિ
• ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારોમાં પગપાળા અવરજવરમાં વધારો
વ્યૂહાત્મક રીતે એમ્બ્યુલન્સની તૈનાતી અને રિયલ-ટાઈમ ડિસ્પેચ સંકલનના કારણે રાજ્યભરમાં માર્ગ અકસ્માતના કેસોનો ઝડપી અને અસરકારક રીતે નિકાલ કરવામાં આવ્યો.
તૈયારી અને કાર્યક્ષમતાની શ્રેષ્ઠતા
ઉત્તરાયણ 2026 દરમિયાન ઇમર્જન્સી પરિસ્થિતિઓનું સુચારુ સંચાલન નીચેના પગલાંઓથી શક્ય બન્યું:
• ઐતિહાસિક આંકડાઓના આધારે ડેટા-આધારિત આગાહી
• ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોમાં અગાઉથી એમ્બ્યુલન્સની તૈનાતી
• ERC દ્વારા સતત મોનિટરિંગ અને એનાલિટિક્સ સપોર્ટ
• ડિસ્પેચ, ફિલ્ડ સ્ટાફ અને હોસ્પિટલ્સ વચ્ચે મજબૂત સંકલન
• EMT અને પાઇલટ્સની ઊંચી તૈયારી
108-EMS નાગરિકોને જવાબદારીપૂર્વક તહેવાર ઉજવવા માટે અપીલ કરે છે:
• ભીડભાડવાળી છતો પર જવાનું ટાળો
• પતંગ ઉડાવતી વખતે સુરક્ષા સાધનોનો ઉપયોગ કરો
• હાઈ-ટેન્શન વીજલાઈનો થી દૂર રહો
• વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેતી રાખો અને ધ્યાનભંગ ટાળો
• કોઈપણ તબીબી ઇમર્જન્સી વખતે તરત 108 પર કોલ કરો
|Emergencies Comparison Normal Days Vs Uttarayan day 14th Jan’26
|EM નો પ્રકાર
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|ટ્રોમા (વિહીક્યુલર)
|484
|1,313
|171.09%
|ટ્રોમા (વાહન-વિહીક્યુલર)
|581
|1,270
|118.71%
|ગર્ભાવસ્થા સંબંધિત
|1,077
|979
|-9.09%
|અજ્ઞાત સમસ્યા
|530
|631
|19.07%
|પેટમાં દુખાવો
|538
|482
|-10.34%
|શ્વાસ લેવામાં તકલીફ
|392
|398
|1.60%
|હૃદય
|293
|277
|-5.61%
|આંચકી/(ફિટ્સ)
|130
|133
|2.62%
|ઉચ્ચ તાવ
|141
|131
|-7.05%
|ઝેર /(ઝેરશાસ્ત્ર)
|87
|125
|43.46%
|ડાયાબિટીસ સમસ્યા
|72
|80
|11.01%
|સ્ટ્રોક/(લકવો)
|47
|38
|-18.69%
|અન્ય
|52
|40
|-22.78%
|કુલ
|4,423
|5,897
|33.33%
|Trauma Non-Vehicular Breakdown
|EM (પેટા પ્રકાર)
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|શારીરિક હુમલો
|140
|538
|284.10%
|ઊંચાઈ પરથી પડવું/લપસી જવું
|254
|488
|92.33%
|કચડી નાખવાની ઈજા
|16
|182
|1018.85%
|વીજળી કરડવાથી થયેલી ઈજા
|11
|20
|80.72%
|જંગલી પ્રાણીને કારણે થયેલી ઈજા
|9
|14
|53.28%
|છરીના ઘા
|5
|14
|180.00%
|કૂતરો કરડવો
|11
|13
|23.42%
|જાતીય હુમલો
|2
|13
|596.43%
|બળવા
|9
|11
|19.57%
|લટકાવી જવાના
|8
|7
|-8.70%
|અન્ય
|20
|13
|-34.34%
|કુલ
|484
|1,313
|171.09%
|District wise Overall Emergencies Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|833
|1,176
|41.10%
|સુરત
|426
|567
|32.95%
|રાજકોટ
|239
|365
|52.68%
|વડોદરા
|244
|363
|49.01%
|દાહોદ
|186
|234
|26.03%
|પંચમહાલ
|102
|200
|95.19%
|ભાવનગર
|133
|189
|42.03%
|કચ્છ
|164
|179
|9.41%
|ખેડા
|109
|173
|59.30%
|આણંદ
|116
|165
|42.41%
|ગાંધીનગર
|102
|156
|52.84%
|વલસાડ
|139
|156
|12.12%
|મહેસાણા
|82
|153
|87.04%
|અમરેલી
|120
|133
|10.96%
|જામનગર
|128
|133
|3.96%
|નવસારી
|95
|123
|29.84%
|ભરૂચ
|97
|120
|23.97%
|સાબરકાંઠા
|93
|118
|27.25%
|સુરેન્દ્રનગર
|80
|108
|35.68%
|છોટા ઉદેપુર
|94
|104
|10.17%
|અરવલ્લી
|53
|100
|88.68%
|તાપી
|95
|93
|-1.90%
|નર્મદા
|79
|92
|17.05%
|મોરબી
|71
|91
|28.77%
|બનાસકાંઠા
|86
|85
|-1.24%
|જૂનાગઢ
|101
|85
|-15.51%
|મહીસાગર
|62
|76
|21.66%
|પાટણ
|51
|74
|45.67%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|57
|62
|9.54%
|પોરબંદર
|50
|60
|20.32%
|ગીર સોમનાથ
|54
|60
|11.52%
|બોટાદ
|33
|51
|53.00%
|ડાંગ
|42
|35
|-16.93%
|વાવ-થરાદ
|9
|18
|95.65%
|કુલ
|4,423
|5,897
|33.33%
|Trauma Vehicular (Road Accidents) District Wise Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|94
|198
|110.79%
|સુરત
|62
|130
|109.00%
|વડોદરા
|39
|88
|126.42%
|રાજકોટ
|30
|84
|178.15%
|પંચમહાલ
|15
|70
|381.65%
|દાહોદ
|14
|51
|252.53%
|મહેસાણા
|14
|45
|219.91%
|ખેડા
|16
|45
|178.93%
|વલસાડ
|21
|43
|106.73%
|ગાંધીનગર
|21
|40
|88.68%
|ભાવનગર
|16
|40
|155.32%
|નવસારી
|13
|36
|174.11%
|સાબરકાંઠા
|13
|32
|151.31%
|કચ્છ
|22
|32
|45.02%
|આણંદ
|20
|30
|51.52%
|અરવલ્લી
|9
|27
|204.51%
|નર્મદા
|9
|21
|129.93%
|બનાસકાંઠા
|16
|21
|27.53%
|મોરબી
|12
|20
|73.41%
|અમરેલી
|12
|20
|63.93%
|તાપી
|12
|19
|54.89%
|જૂનાગઢ
|10
|19
|96.55%
|ભરૂચ
|15
|19
|25.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|12
|18
|49.17%
|પાટણ
|8
|18
|123.14%
|મહીસાગર
|6
|17
|186.52%
|જામનગર
|15
|15
|0.90%
|ગીર સોમનાથ
|6
|15
|136.84%
|છોટાઉદેપુર
|8
|15
|84.43%
|બોટાદ
|5
|14
|200.00%
|પોરબંદર
|4
|12
|233.33%
|વાવ-થરાદ
|2
|7
|337.50%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|5
|6
|9.76%
|ડાંગ
|5
|3
|-37.50%
|કુલ
|581
|1,270
|118.71%
|Trauma Non-Vehicular District Wise Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|111
|350
|216.46%
|સુરત
|57
|153
|166.24%
|વડોદરા
|27
|92
|243.28%
|રાજકોટ
|29
|83
|184.25%
|પંચમહાલ
|12
|67
|440.32%
|ભાવનગર
|16
|45
|184.81%
|મહેસાણા
|11
|43
|295.71%
|આણંદ
|10
|42
|334.48%
|ગાંધીનગર
|11
|32
|187.43%
|ખેડા
|10
|30
|190.32%
|દાહોદ
|12
|30
|150.00%
|અમરેલી
|11
|27
|135.47%
|સુરેન્દ્રનગર
|7
|25
|234.82%
|અરવલ્લી
|7
|24
|267.35%
|ભરૂચ
|9
|24
|153.52%
|જામનગર
|13
|23
|71.64%
|વલસાડ
|13
|21
|61.54%
|મોરબી
|8
|20
|154.24%
|બનાસકાંઠા
|10
|19
|95.21%
|સાબરકાંઠા
|9
|18
|103.01%
|પાટણ
|7
|16
|144.90%
|કચ્છ
|15
|16
|10.09%
|મહીસાગર
|6
|15
|141.94%
|બોટાદ
|4
|13
|267.92%
|નવસારી
|8
|13
|53.54%
|જૂનાગઢ
|12
|12
|-1.10%
|ગીર સોમનાથ
|5
|11
|103.70%
|છોટા ઉદેપુર
|6
|11
|70.10%
|નર્મદા
|7
|10
|37.61%
|પોરબંદર
|5
|9
|64.63%
|તાપી
|7
|7
|-1.87%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|4
|6
|40.63%
|વાવ-થરાદ
|0
|4
|757.14%
|ડાંગ
|2
|2
|-16.67%
|કુલ
|484
|1,313
|171.09%
|Trauma Non-Vehicular-Physical Assault District Wise Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|32
|150
|367.78%
|સુરત
|17
|55
|221.01%
|વડોદરા
|5
|39
|659.74%
|રાજકોટ
|7
|30
|354.55%
|પંચમહાલ
|6
|27
|326.32%
|ભાવનગર
|4
|19
|352.38%
|મહેસાણા
|3
|16
|380.00%
|આણંદ
|3
|15
|435.71%
|ગાંધીનગર
|4
|15
|235.82%
|ખેડા
|4
|14
|255.93%
|દાહોદ
|3
|13
|282.35%
|અમરેલી
|2
|10
|328.57%
|સુરેન્દ્રનગર
|3
|10
|233.33%
|અરવલ્લી
|4
|10
|172.73%
|ભરૂચ
|4
|10
|154.24%
|જામનગર
|2
|9
|419.23%
|વલસાડ
|2
|9
|309.09%
|મોરબી
|3
|9
|255.26%
|બનાસકાંઠા
|3
|8
|185.71%
|સાબરકાંઠા
|1
|7
|425.00%
|પાટણ
|2
|7
|303.85%
|કચ્છ
|2
|7
|228.13%
|મહીસાગર
|2
|6
|164.71%
|બોટાદ
|3
|6
|125.00%
|નવસારી
|1
|5
|275.00%
|જૂનાગઢ
|1
|5
|275.00%
|ગીર સોમનાથ
|4
|5
|19.05%
|છોટા ઉદેપુર
|1
|4
|233.33%
|નર્મદા
|2
|4
|130.77%
|પોરબંદર
|2
|4
|76.47%
|તાપી
|4
|4
|5.26%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|0
|3
|1025.00%
|વાવ-થરાદ
|2
|2
|25.00%
|ડાંગ
|1
|1
|66.67%
|કુલ
|140
|538
|284.10%
|Trauma Non-Vehicular-Fall from Height/Skid District Wise Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|63
|115
|82.35%
|સુરત
|30
|60
|102.25%
|વડોદરા
|17
|39
|134.94%
|રાજકોટ
|18
|36
|103.77%
|પંચમહાલ
|8
|25
|207.38%
|ભાવનગર
|4
|19
|338.46%
|મહેસાણા
|4
|18
|309.09%
|આણંદ
|5
|18
|255.26%
|ગાંધીનગર
|5
|15
|192.21%
|ખેડા
|8
|15
|85.95%
|દાહોદ
|6
|11
|85.39%
|અમરેલી
|4
|9
|150.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|4
|9
|145.45%
|અરવલ્લી
|5
|9
|90.14%
|ભરૂચ
|6
|9
|58.82%
|જામનગર
|4
|7
|56.72%
|વલસાડ
|5
|7
|50.00%
|મોરબી
|7
|7
|6.06%
|બનાસકાંઠા
|8
|7
|-11.02%
|સાબરકાંઠા
|2
|6
|190.32%
|પાટણ
|2
|6
|172.73%
|કચ્છ
|6
|6
|3.45%
|મહીસાગર
|2
|5
|120.59%
|બોટાદ
|2
|5
|114.29%
|નવસારી
|3
|5
|53.06%
|જૂનાગઢ
|2
|4
|87.50%
|ગીર સોમનાથ
|4
|4
|11.11%
|છોટા ઉદેપુર
|4
|4
|-4.76%
|નર્મદા
|6
|3
|-47.67%
|પોરબંદર
|3
|2
|-30.23%
|તાપી
|5
|2
|-57.14%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|2
|1
|-53.13%
|વાવ-થરાદ
|1
|-100.00%
|ડાંગ
|0
|-100.00%
|કુલ
|254
|488
|92.33%
|Trauma Non-Vehicular-Crush Injury District Wise Breakdown
|જિલ્લો
|Normal-2026
|14 Jan 2026
|% Diff 14 Jan vs Normal
|અમદાવાદ
|4
|67
|1446.15%
|સુરત
|2
|25
|1150.00%
|વડોદરા
|1
|14
|2000.00%
|રાજકોટ
|1
|11
|1400.00%
|પંચમહાલ
|0
|7
|3400.00%
|ભાવનગર
|1
|7
|1066.67%
|મહેસાણા
|1
|6
|1025.00%
|આણંદ
|0
|5
|2400.00%
|ગાંધીનગર
|1
|5
|733.33%
|ખેડા
|1
|5
|733.33%
|દાહોદ
|5
|અમરેલી
|0
|4
|1100.00%
|સુરેન્દ્રનગર
|0
|4
|900.00%
|અરવલ્લી
|0
|3
|2150.00%
|ભરૂચ
|0
|2
|900.00%
|જામનગર
|0
|2
|400.00%
|વલસાડ
|0
|1
|1400.00%
|મોરબી
|0
|1
|650.00%
|બનાસકાંઠા
|0
|1
|650.00%
|સાબરકાંઠા
|0
|1
|275.00%
|પાટણ
|0
|1
|275.00%
|કચ્છ
|0
|1
|275.00%
|મહીસાગર
|0
|1
|114.29%
|બોટાદ
|1
|1
|66.67%
|નવસારી
|1
|જૂનાગઢ
|1
|ગીર સોમનાથ
|0
|-100.00%
|છોટા ઉદેપુર
|0
|-100.00%
|નર્મદા
|0
|-100.00%
|પોરબંદર
|0
|-100.00%
|તાપી
|1
|-100.00%
|દેવભૂમિ દ્વારકા
|0
|-100.00%
|વાવ-થરાદ
|0
|-100.00%
|ડાંગ
|0
|-100.00%
|કુલ
|16
|182
|1018.85%