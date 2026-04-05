ઉત્તરાખંડ: શાળામાં 'ભૂત મંદિર'! તેની પાછળનું શું છે સત્ય, હોબાળો થતા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ
બાગેશ્વરના કૌસાની ઇન્ટર કોલેજમાં વિદ્યાર્થીનીઓની તબિયત અચાનક બગડતાં ભૂતિયા પ્રભાવની અફવાઓ ફેલાઈ.
Published : April 5, 2026 at 3:17 PM IST
દેહરાદૂન: શિક્ષણના મંદિરમાં ભૂત અને આત્માઓની વાતો વિચિત્ર લાગે છે, પરંતુ ઉત્તરાખંડનું કૌસાની હાલમાં આ જ કારણોસર ચર્ચામાં છે. અહીંની એક સરકારી ઇન્ટર કોલેજમાં દુષ્ટ આત્માઓના ત્રાસની અફવાઓ ફેલાઈ હતી, જેને પગલે શાળા પરિસરમાં એક નાનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે શિક્ષણ વિભાગે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ ઘટના બાગેશ્વર જિલ્લાના કૌસાની સ્થિત સરકારી ઇન્ટર કોલેજની છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી શાળામાં અનેક વિદ્યાર્થીનીઓની તબિયત અચાનક બગડવાના બનાવો બનતા હતા. વિદ્યાર્થીનીઓ વારંવાર બેહોશ થતી હતી. આના કારણે શાળામાં દુષ્ટ આત્મા હોવાની અફવાઓ ફેલાઈ હતી.
મંદિર બાંધકામ અને પૈસા વસૂલાતના આક્ષેપો
અફવાઓને પગલે શાળાની નજીક એક નાનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું. આ મંદિરમાં શાંતિ પ્રાર્થના કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. જોકે, શાંતિ પ્રાર્થનાના નામે માતા-પિતા પાસેથી પૈસા વસૂલવામાં આવી રહ્યા હોવાના આક્ષેપો સામે આવ્યા. એવું કહેવાયું કે શાળા દ્વારા દાન માટે વાલીઓ પાસેથી 100 રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા.
બલિદાનના વીડિયો થયા વાયરલ
શિક્ષણ વિભાગે તપાસનો આદેશ આપતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયો. તેમાં એક વ્યક્તિએ દાવો કર્યો કે શાળાની આસપાસ મરઘા અને પ્રાણીઓની બલિ આપવામાં આવી રહી છે. આ બલિદાનને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં ભય ફેલાયો હોવાનું પણ કહેવાયું. ત્યારબાદ મંદિર બનાવીને બલિદાનની પ્રથાને સમાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાની માહિતી મળી હતી.
વાલી-શિક્ષક સંઘની સ્પષ્ટતા
વાલી-શિક્ષક સંઘના પ્રમુખે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કરીને સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે શાળા કેમ્પસમાં મંદિર બનાવવા માટે કોઈની પાસેથી બળજબરીથી પૈસા લેવામાં આવ્યા નથી. આ પ્રયાસ ફક્ત બાળકોમાં રહેલો ડર દૂર કરવાનો હતો. તેમણે પોતે પણ મંદિર સંબંધિત વીડિયો શેર કર્યો હતો.
શિક્ષણ વિભાગની કાર્યવાહી
આ સમગ્ર મામલો શિક્ષણ વિભાગ સુધી પહોંચતાં મુખ્ય શિક્ષણ અધિકારી વિનય કુમાર આર્યએ તપાસના આદેશ આપ્યા. તેમણે તપાસ બ્લોક શિક્ષણ અધિકારી (BEO)ને સોંપી છે અને એક અઠવાડિયામાં તપાસ રિપોર્ટ મુખ્ય શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીમાં સોંપવાની સૂચના આપી છે.
વિદ્યાર્થીનીઓની બેહોશીની ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય
નોંધનીય છે કે કૌસાનીની સરકારી ઇન્ટર કોલેજમાં વિદ્યાર્થીનીઓ અચાનક બેહોશ થવાની ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે. શાળા દ્વારા વિદ્યાર્થીનીઓને કાઉન્સેલિંગ આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેની કોઈ ખાસ અસર થઈ ન હતી. પરિણામે શાળા પરિસરમાં નાનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું હતું, જે હવે વિવાદનો વિષય બન્યું છે.
હવે જોવાનું એ રહેશે કે શિક્ષણ વિભાગની તપાસમાં આ મામલે શું ખુલાસો થાય છે. શું ખરેખર શાળામાં અંધશ્રદ્ધાને પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું કે પછી વિદ્યાર્થીનીઓના સ્વાસ્થ્યની સમસ્યા પાછળ અન્ય કોઈ કારણ છે?
