'કોંગ્રેસે સરદાર પટેલનો અનાદર કર્યો', વડોદરાના સાધલીમાં આયોજીત રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રામાં બોલ્યા ઉત્તરાખંડના CM

વડોદરા જિલ્લાના સાધલી ખાતે આયોજિત સરદાર સભામાં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

વડોદરાના સાધલીમાં આયોજીત રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ધામી
વડોદરાના સાધલીમાં આયોજીત રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ધામી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 8:51 PM IST

વડોદરા: સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી નિમિત્તે શરૂ થયેલી રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રાના ભાગરૂપે ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી વડોદરા જિલ્લાના સાધલી ખાતે આયોજિત સરદાર સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

વડોદરા જિલ્લાના સાધલી ખાતે આયોજિત સરદાર સભામાં ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ જણાવ્યું કે, ભારત એક સક્ષમ રાષ્ટ્ર તરીકે ઊભું છે તે સરદાર પટેલની રાજનીતિ, હિંમત અને મજબૂત ઇચ્છાશક્તિનું પરિણામ છે.

તેમણે કહ્યું કે, જ્યાં કોંગ્રેસે સરદાર પટેલનો અનાદર કર્યો, ત્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની જન્મજયંતીને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરીને તેમને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે. વડાપ્રધાન મોદીએ સરદાર પટેલ અને શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીના "એક દેશ, એક કાયદો, એક બંધારણ" સ્થાપિત કરવાના સંકલ્પને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં કલમ 370 નાબૂદ કરીને સાકાર કર્યો છે.

સરદાર પટેલ પ્રત્યે રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા માટે, વડાપ્રધાને ગુજરાતના કેવડિયામાં વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કરાવ્યું છે. તેમની 150મી જન્મજયંતી નિમિત્તે, દેશના યુવાનો સરદાર પટેલ દ્વારા બતાવેલા માર્ગ પર ચાલે તે માટે પ્રેરિત કરવા દેશભરમાં 150 યુનિટી રનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લાખો લોકો સહ-પ્રવાસી તરીકે ભાગ લઈ રહ્યા છે.

મુખ્યમંત્રી ધામીએ દેવભૂમિ ઉત્તરાખંડના લોકો વતી રાષ્ટ્રના લોખંડી પુરુષ અને 'એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ભાવનાને મૂર્તિમંત કરનાર ભારત રત્ન સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી નિમિત્તે તેમના જન્મસ્થળ કરમસદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સુધીની 152 કિલોમીટર લાંબી રાષ્ટ્રીય એકતા પદયાત્રામાં ભાગ લેવાનો શુભ અવસર મળ્યો તે ગૌરવની વાત છે. તેમણે સરદાર પટેલને આધુનિક ભારતના શિલ્પી ગણાવ્યા હતા, જેમણે પોતાની ઇચ્છાશક્તિ, દૂરંદેશી અને અતૂટ સમર્પણ દ્વારા અખંડ ભારતનું સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે.

સ્વતંત્રતા પહેલા ખેડા અને બારડોલીના ખેડૂત આંદોલનોમાં અન્યાય સામેના તેમના સંઘર્ષે તેમને ભારતમાં લોકપ્રિય બનાવ્યા હતા, અને બારડોલી સત્યાગ્રહની સફળતા બાદ જ દેશ દ્વારા તેમને આદરપૂર્વક 'સરદાર'નું બિરુદ આપવામાં આવ્યું હતું. દેશના પ્રથમ નાયબ વડા પ્રધાન અને ગૃહ પ્રધાન તરીકે, સરદાર પટેલે 562થી વધુ રજવાડાઓને ભારતમાં જે રીતે એકીકૃત કર્યા તે ખરેખર એક પરાક્રમ હતું, અને તેમનું વિઝન તથા એકીકૃત ભારતના નિર્માણમાં તેમનું યોગદાન પેઢીઓ સુધી અમર રહેશે.

ઇતિહાસમાંથી સરદાર પટેલના યોગદાનને ભૂંસી નાખવાનું કાવતરું ઘડાયું હતું. સરદાર પટેલને પૃષ્ઠભૂમિમાં ધકેલીને, ચોક્કસ નેતાઓ માટે કૃત્રિમ છબી બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. કેટલાક પક્ષનું નેતૃત્વ હંમેશા ડરતું હતું કે જો સરદાર પટેલના કદને સ્વીકારવામાં આવશે, તો સ્વતંત્રતા પછી કોંગ્રેસનો સાચો નેતા કોણ હતો તે પ્રશ્ન ઊભો થશે. પરિણામે, જે લોકોએ ૫૬૨ રજવાડાઓને એક કર્યા હતા, તેમને ઇતિહાસના પુસ્તકોના અંત સુધી મર્યાદિત રાખવાનું કામ આઝાદી પછી પૂર્વેના શાસન દરમિયાન શરૂ થયું, એટલું જ નહીં પણ તેમના અંતિમ સંસ્કારમાં પણ તેના વરિષ્ઠ નેતાઓને હાજરી આપતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા.

પ્રધાનમંત્રી મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, ઉત્તરાખંડ સરકારે પણ આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી રાજ્યના તમામ નાગરિકો માટે સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાગુ કરી છે. તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.

મુખ્યમંત્રી ધામીએ આ યાત્રા દ્વારા ઉત્તરાખંડમાં નશા મુક્તિ, યોગ, આરોગ્ય, હસ્તકલા અને સ્વદેશી ઉત્પાદનોને પ્રોત્સાહન આપવા તેમજ સરદાર ઉપવનનો વિકાસ કરીને પર્યાવરણ સંરક્ષણ તરફ પહેલ કરવાના પ્રયાસોની પણ માહિતી આપી હતી.

અંતે, તેમણે ઉપસ્થિત સૌને દેશની એકતા અને અખંડિતતાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપતા, સરદાર પટેલના આદર્શોને અનુસરવાનો સંકલ્પ લેવા વિનંતી કરી, અને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ના સંકલ્પને જીવનમાં સમાવીને, સૌ કોઈ વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવાના વડા પ્રધાનના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવામાં યોગદાન આપશે.

