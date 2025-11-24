ETV Bharat / state

ઉત્તરાખંડમાં ભયાનક બસ દુર્ઘટનામાં વડોદરાના વ્યક્તિનું મોત, પરિવાર પર શોકનું વાદળ છવાયું

પાર્થભાઈ જોષી 19 નવેમ્બરે વડોદરાથી મથુરા ગયાં હતા. મથુરાથી તેઓ આગળ દહેરાદૂન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓ એક વિશેષ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યા હતા.

ઉત્તરાખંડમાં વડોદરાના વ્યક્તિનું મોત
ઉત્તરાખંડમાં વડોદરાના વ્યક્તિનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
વડોદરા: ઉત્તરાખંડમાં થયેલી ભયાનક બસ દુર્ઘટનામાં વડોદરાના 60 વર્ષિય પાર્થભાઈ જોષીનું મોત થયાની સત્તાવાર પુષ્ટિ રાજ્ય સરકાર અને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. ઘટનાની માહિતી મૃતકના સ્વજનો સુધી પહોંચાડવા મામલતદાર અલ્પેશ જોષી ખાસ પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર ઘટનાક્રમ વિશે વિગતવાર જાણકારી આપી હતી. પાર્થભાઈ જોષીના મૃત્યુના સમાચાર પહોંચતાં જ વડોદરાના બાજવાડા વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફેલાયું છે અને સ્થાનિક રહીશો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા.

ઘટનાનો પૃષ્ઠભૂમિ : પાર્થ જોષી શિબિર માટે દહેરાદૂન ગયા હતા
પાર્થભાઈ જોષી 19 નવેમ્બર, બુધવારે રેલવે દ્વારા વડોદરાથી મથુરા ગયાં હતા. મથુરાથી તેઓ આગળ દહેરાદૂન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓ એક વિશેષ શિબિરમાં ભાગ લેવા માટે જઈ રહ્યા હતા. વિગતો અનુસાર, પાર્થભાઈ 1 ડિસેમ્બરે વડોદરા પરત ફરવાના હતા અને તેના માટે પરિવાર ઉત્સાહિત હતો. પરંતુ આ આનંદ ક્ષણોમાં કાળાએ હાથ ઘાલતા આખા પરિવારનો આધાર છીનવી લીધો છે.

ઉત્તરાખંડમાં વડોદરાના વ્યક્તિનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્તરાખંડમાં બનેલી દુર્ઘટના અને પાર્થભાઈનું મોત
ઉત્તરાખંડના પર્વતીય વિસ્તારમાં મુસાફરો ભરેલી બસ ખીણમાં પટકાઈ જતાં અનેક લોકોના મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં પાર્થ જોષી પણ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. શરૂઆતમાં પરિવારને અસંતોષકારક માહિતી મળી રહી હતી, પરંતુ કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ ન મળતા પરિવાર ચિંતામાં હતો. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ વિગતો મેળવ્યા બાદ સત્તાવાર રીતે પરિવારને જાણ કરવામાં આવી કે પાર્થનું મૃત્યુ થયેલું છે. મામલતદાર અલ્પેશ જોષી વડોદરામાં તેમના નિવાસ સ્થાને પહોંચી પરિવારને દુઃખદ સમાચાર આપ્યા છે.

ખત્રી પોળ, બાજવાડામાં શોકનો માહોલ
પાર્થ જોષીનો પરિવાર વડોદરાના બાજવાડા વિસ્તારમાં રહે છે. મામલતદાર દ્વારા મળેલી માહિતી બાદ તેમની બહેન લેખાબહેન ખત્રી પોળ ખાતે પહોંચી હતી. બાજવાડાના સ્થાનિક રહીશો પાર્થભાઈના નિધનના સમાચાર સાંભળી મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયા હતા. પોળમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ હતી અને દરેકના ચહેરા પર અવિશ્વાસનો આંચકો જોવા મળ્યો. પરિજનો જણાવ્યા મુજબ પાર્થભાઈ શાંત સ્વભાવના, વિવેકી અને તેજસ્વી હતા. શિબિરમાં ભાગ લેવી તેમના માટે ગૌરવની વાત હતી, પરંતુ ભાગ્ય તેમને જીવતા પાછું લાવ્યું નહીં.

પરિવારનું દુઃખ અને બહેનની રવાના
મૃતક પાર્થભાઈની બહેન લેખા બહેન હાલમાં અમદાવાદ પહોંચી ગઈ છે, જ્યાંથી તેઓ ઋષિકેશ જવાના છે. પાર્થભાઈનો મૃતદેહ રેસ્ક્યૂ ટીમ દ્વારા સોંપાયા બાદ કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી બહેન લેખાબહેન તેને સ્વીકારવા માટે ઉત્તરાખંડ પહોંચશે. પરિવાર કહે છે કે પાર્થભાઈના માટે ઘર, પોળ અને આખું વિસ્તાર ગૌરવ અનુભવતો હતો, પરંતુ હવે તેની યાદો જ શેષ રહી છે.

વહીવટી તંત્રની માહિતી — અલ્પેશ જોષીનો બાઈટ
મામલતદાર અલ્પેશ જોષી (પૂર્વ ઝોન, વડોદરા)એ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું કે, ઉત્તરાખંડ સરકારે અને સ્થાનિક રેસ્ક્યુ ટીમોએ મૃતકોની ઓળખ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. વડોદરા નિવાસી પાર્થભાઈ જોષીનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થયું છે. પરિવારને સત્તાવાર રીતે માહિતી આપી દેવામાં આવી છે. મૃતદેહ રિસ્ક્યુ સેન્ટરથી ઋષિકેશ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યા છે, જ્યાં પરિવાર તેને સ્વીકારશે. પરિવારને તમામ જરૂરી સહાયતા પૂરી પાડવામાં આવશે

પરિવારમાં અશ્રુધાર —સપનાઓ સાથે ધરાશાયી થયેલું ભવિષ્ય
પાર્થભાઈનું આકસ્મિક અવસાન પરિવાર માટે અસહ્ય આંચકો છે. પિતા, માતા અને બહેન પર શોકનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે પાર્થભાઈ હંમેશા શિક્ષણ, સેવા અને સંસ્કારને પ્રથમ સ્થાન આપતા હતા.

