ત્રણ સંતાનની માતાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક યુવતી સાથે થયો પ્રેમ, બંને સાથે રહેવા ઘરેથી ભાગ્યા
પરિણિત મહિલાએ કહ્યું કે, તે પોતાના પતિ સાથે સાસરી કે પિયરમાં પણ જવા માંગતી નથી.
Published : September 17, 2026 at 3:38 PM IST
કાનપુર: ઉત્તર પ્રદેશના મહારાજપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પ્રેમ પ્રસંગનો અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જ્યાં ત્રણ બાળકોની માતાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક યુવતી સાથે પ્રેમ થયો. બંને વચ્ચે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શરુ થયેલી મિત્રતા એટલી વધી ગઇ કે તેઓએ સાથે જીવન જીવવાનો નિર્ણય કર્યો. મહિલા પોતાના પતિ અને બાળકોને છોડીને પિયર પહોંચી અને ત્યાંથી ગુમ થઇ ગઇ. આ સમગ્ર મામલે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી અને બંનેની શોધખોળ શરુ કરવામાં આવી. તો પોલીસને જાણવા મળ્યું કે મહિલા અને યુવતી પનકી વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનમાં ભાડેથી રહે છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર થઇ મિત્રતા: મહારાજપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતી 32 વર્ષની મહિલાને બે પુત્ર અને એક પુત્રી છે. લગભગ એક વર્ષ પહેલા તેની મિત્રતા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂળ મહારાજપુરની અને હાલ દિલ્લીમાં રહેતી 30 વર્ષની યુવતી સાથે થઇ હતી. સોશિયલ મીડિયા પર શરુ થયેલી વાતચીત ધીમેધીમે પ્રેમમાં બદલાઇ ગઇ. ત્યાર બાદ બંનેએ એકબીજા સાથે લગ્ન કરીને સાથે રહેવાનો નિર્ણય કર્યો.
પરિવારે કરી ગુમ થયાની ફરિયાદ: મહિલા લગભગ 10 દિવસથી સાસરીમાંથી પિયર પહોંચી અને અચાનક ગુમ થઇ ગઇ. જેથી કુટુંબીજનોએ ઘણી શોધખોળ કરી પરંતુ બંનેનો કોઇ પત્તો ન લાગ્યો. તો પોલીસમાં ગુમ થયાની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી. સર્વેલન્સની મદદથી તપાસ કરતા પોલીસને તેમનું લોકેશન પનકી વિસ્તારમાં મળ્યું હતું.
પનકીમાં બંને મહિલાઓ મળી: બાતમી મળવા પર મહારાજપુર પોલીસે બુધવાર રાત્રે પનકી સ્થિત તેમના ઘરે તપાસ કરી. તો ત્યાં મહિલા અને યુવતી મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું કે બંનેએ એક યુવકની મદદથી ભાડેથી મકાન રાખ્યું હતું. દિલ્હીમાં રહેતી યુવતી પણ ભાગીને કાનપુર આવી ગઇ હતી અને બંને સાથે રહેવા લાગ્યા હતા. બંને મહિલાઓને મકાન ભાડે રાખવામાં મદદ કરનાર યુવકની અટકાયત કરી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પતિ સાથે જવા તૈયાર નથી પત્ની: પોલીસ સ્ટેશન લાવવામાં આવ્યા બાદ પરિણિત મહિલાએ કહ્યું કે, તે પોતાના પતિ સાથે સાસરી કે પિયરમાં પણ જવા માંગતી નથી. તે યુવતી સાથે જ રહેવા માંગે છે. મહારાજપુર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી જનાર્દન સિંહે જણાવ્યું હતું કે, આ મામલો સજાતિય સંબંધનો છે. બંને મહિલાઓ પુખ્ત છે અને સાથે રહેવાની વાત કરી રહી છે. પોલીસ આ સમગ્ર મામલે દરેક પક્ષને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહી છે.
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