અયોધ્યાના રામ દરબારની મૂર્તિ કંડારનાર શિલ્પકાર પ્રશાંત પાંડે સાથે EXCLUSIVE વાતચીત
શિલ્પકાર પ્રશાંત પાંડેએ અનેક મૂર્તિઓ બનાવી છે, ત્યારે કેવો રહ્યો અનુભવ જાણીએ આ અહેવાલમાં વિગતે...
Published : April 5, 2026 at 7:00 AM IST
અમદાવાદ: દેશના કરોડો લોકનું આસ્થાના કેન્દ્ર સમાં અયોધ્યામાં સ્થિત ભવ્ય રામ મંદિરમાં સ્થાપિત રામ દરબારની મૂર્તિઓને લઈને એક અનોખી અને ભાવનાત્મક કહાની સામે આવી છે. આ શિલ્પકામના મુખ્ય શિલ્પકાર પ્રશાંત પાંડેય એ ETV ભારત સાથે ખાસ વાતચીતમાં પોતાના અનુભવો શેર કર્યા.
પ્રશાંત પાંડેય મૂળ રાજસ્થાન જયપુરના છે અને ચાર પેઢીથી તેઓ આ શિલ્પકામ સાથે જોડાયેલા છે. દેશમાં અનેક વિધ મંદિરોની મૂર્તિઓ તેમને બનાવી છે, ત્યારે કેવો રહ્યો અનુભવ જીવનમાં શું બદલાયું આવો જાણીએ આ અહેવાલમાં વિગતે...
પ્રશાંત પાંડે જણાવે છે કે, આ માત્ર એક શિલ્પકામ નહોતું, પરંતુ એક આધ્યાત્મિક યાત્રા હતી. મૂર્તિ બનાવતી વખતે અનેક તબક્કે તેમને "દિવ્ય શક્તિ"નો અનુભવ થયો હતો. તેઓ કહે છે કે દરેક સ્પર્શ, દરેક ઘડતરમાં તેમને ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો અહેસાસ થતો હતો.
પ્રશાંત પાંડે કહે છે કે, જ્યારે તેઓ ભગવાન રામ, માતા સિતા, લક્ષ્મણ અને હનુમાનજીની મૂર્તિઓ ઘડી રહ્યા હતા, ત્યારે તે માત્ર પથ્થર નહોતો, પણ જીવંત ઉપસ્થિતિનો અહેસાસ થતો હતો. "ઘણા પળો એવા આવ્યા કે હાથ કામ કરી રહ્યા હતા પણ અંદરથી લાગતું હતું કે કોઈ દિવ્ય શક્તિ માર્ગદર્શન આપી રહી છે."
પ્રશાંત પાંડેએ વધુમાં જણાવે છે કે, "આ કામ મળવું એ તેમના જીવનનું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય છે. મૂર્તિ બનાવવાની પ્રક્રિયા વિશે વાત કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે, "આ કાર્ય અનેક મહિનાઓની મહેનત અને સમર્પણથી પૂર્ણ થયું. પ્રત્યેક મૂર્તિમાં સુક્ષ્મથી સુક્ષ્મ વિગતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું, જેથી રામ દરબારની ભવ્યતા અને દિવ્યતા સ્પષ્ટ દેખાય. શિલ્પકામ દરમિયાન પરંપરાગત કલા અને આધુનિક તકનીકનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો હતો. દરેક આકાર, અભિવ્યક્તિ અને મુદ્રા એ રીતે રચવામાં આવી કે દર્શન કરનારને સીધી આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ થાય છે."
પ્રશાંત પાંડે માટે આ માત્ર એક પ્રોજેક્ટ નહોતું, પરંતુ એક ભાવનાત્મક જોડાણ હતું. તેઓ માને છે કે ભગવાન રામની સેવા કરવાનો મોકો દરેકને મળતો નથી, અને તેમને મળ્યો એ તેમની જીવનની સૌથી મોટી સિદ્ધિ છે. અયોધ્યાના રામ દરબારની આ મૂર્તિઓ હવે માત્ર શિલ્પ નહીં, પરંતુ શ્રદ્ધા, કલા અને આધ્યાત્મિકતાનો અદ્ભુત સંયોગ બની ગઈ છે.
