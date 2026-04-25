ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પરિવાર સાથે જલારામ વિરપુર અને કાગવડ મંદિરના દર્શને, અનાર પટેલની સૂચક હાજરી
Published : April 25, 2026 at 4:25 PM IST
રાજકોટ: વિરપુર પૂ.જલારામબાપા અને કાગવડ શ્રી ખોડીયાર માતાજીના દર્શને આનંદીબેન અને અનારબેન પટેલ પહોંચ્યા હતા. વિરપુરની માર્કેટમાં ઉત્તરપ્રદેશના રાજયપાલની સાદગી જોવા મળી હતી. કાગવડમાં તેમણે ધ્વજારોહણ પણ કર્યુ હતું.
ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલ ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ આજે પરિવાર સાથે સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુરની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. જલારામ બાપાના દર્શન કરી તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી.
શ્રદ્ધા, ભકિત અને સેવાના સંગમ સમાન વીરપુરના આંગણે આજે રાજકીય ક્ષેત્રના અગ્રણી નેતા આનંદીબેન પટેલ ભાવિક તરીકે પધાર્યા હતા. આનંદીબેને પરિવારના સભ્યો સાથે પૂજ્ય જલારામ બાપાના મંદિરે શીશ ઝુકાવ્યું હતું. તેમણે મંદિરમાં યોજાતી વિશેષ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો અને બાપાના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.
આ મુલાકાત દરમિયાન આનંદીબેન પટેલની સહજતા અને સાદગીના દર્શન થયા હતા. કોઈ પણ જાતના પ્રોટોકોલ વગર આનંદીબેન એક સામાન્ય નાગરિકની જેમ વિરપુરની બજારોમાં લટાર મારતા જોવા મળ્યા હતા. તેમની સાથે રહેલા અનાર પટેલે પણ સ્થાનિક બજારમાંથી ખરીદી કરી હતી. પોતાના નેતાને આટલી સાદગીથી પોતાની વચ્ચે જોઈને સ્થાનિક વેપારીઓ અને લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો અને વેપારીઓએ તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું.
મહત્વનું છે કે આનંદીબેન પટેલ અવારનવાર ધાર્મિક સ્થળોની મુલાકાત લેતા હોય છે, ત્યારે આજે વીરપુરમાં તેમની સાદગીભરી મુલાકાતે લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા,
વિરપુર બાદ આનંદીબેન પટેલ કાગવડ સ્થિત ખોડલધામની મુલાકાત લીધી. તેઓ પરિવાર સાથે ખોડલધામ મંદિરના શિખરે ભકિતભાવપૂર્વક ધ્વજા ચડાવી અને માં ખોડલના આશીર્વાદ લીધા હતા.
યાત્રાધામ કાગવડ ખોડલધામ ખાતે અનાર પટેલનું નિવેદન
"બહુ વખતથી ઈચ્છા હતી કે આખા પરિવારને લઈને આવું. મા ખોડલની કૃપાથી મને અહીં ટ્રસ્ટી તરીકે સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે, અને તે બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવા આજે અમે અહીં આવ્યા છીએ. મારી દીકરીની આગામી ફિલ્મનું ટ્રેલર પણ માના ચરણોમાં અર્પણ કર્યું છે." માં તો માં છે! મારા માતા અને પિતા બંને આજે સાથે હતા તેનો આનંદ અલગ છે. હું ભગવાન પાસે ક્યારેય કંઈ માંગતી નથી, જે મળ્યું છે તેના માટે માત્ર આભાર વ્યક્ત કરું છું.
ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા રાજ્યપાલનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ખોડલધામના ટ્રસ્ટીઓ જીતુભાઈ વસોયા, ગોપાલભાઈ રૂપાપરા, હસુભાઈ લુણાગરિયા, તુષારભાઈ લુણાગરિયા અને અન્ય અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહી તેમને આવકાર્યા હતા. ખાસ વાત એ છે કે, અનાર પટેલને ખોડલધામ સંગઠનમાં મહત્વની જવાબદારી મળ્યા બાદ આનંદીબેન પટેલની આ પ્રથમ મુલાકાત છે.
આનંદીબેન પટેલની સાથે તેમના પુત્રી અનારબેન પટેલ અને સમગ્ર પરિવાર હાજર રહ્યો હતો. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ-વિધાન સાથે આનંદીબેન પટેલે મા ખોડલના શિખર પર ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. માના દર્શન અને વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી તેમણે ધન્યતા અનુભવી હતી.