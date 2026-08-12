રાજકોટમાં વ્યાજખોરની ક્રૂરતા: ત્રણ લાખ વ્યાજે આપ્યા, બદલામાં લેણદારની પત્ની સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું
વ્યાજખોરે વ્યાજ અને હપ્તામાં રાહત આપવાનું કહીને લેણદારની આર્થિક મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવ્યો
Published : August 12, 2026 at 7:16 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ શહેરમાં વ્યાજખોરીની હદ વટાવી જાય તેવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ત્રણ લાખ રૂપિયા વ્યાજે આપવાના બદલામાં એક નરાધમ વ્યાજખોરે પત્ની પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું. થોરાળા પોલીસે ફરિયાદના આધારે આરોપીને ઝડપી પાડી દુષ્કર્મ અને મની લેન્ડ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.
પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, ભોગ બનનાર મહિલાના પતિને મકાન રિપેરિંગ માટે પૈસાની જરૂર હતી. તેમની ઓળખાણ છેલ્લા બે વર્ષથી હુસેન ગોપલાણી નામના વ્યક્તિ સાથે હતી. આરોપી તેમના ઘરે અવરજવર કરતો હતો અને મહિલાના પતિને રિક્ષામાં મજૂરી કામે પણ મૂકવા જતો હતો. મહિલાના પતિએ આરોપી પાસે 14 ટકા ચામડાતોડ વ્યાજે 3 લાખ રૂપિયા માંગ્યા. તે સમયે આરોપીએ શરત મૂકી કે પૈસા આપીશ પણ તારે મારી સાથે પત્ની જેવો સંબંધ રાખવો પડશે.
પાંચેક મહિના પહેલા આરોપીએ 3 લાખ રૂપિયા આપ્યા. ત્યારબાદ પોત પ્રકાશી વ્યાજ અને હપ્તામાં રાહત આપવાનું કહીને તેણે મહિલાની આર્થિક મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવ્યો. ફરિયાદ મુજબ આરોપીએ મહિલાના ઘરે જઈને બે વખત દુષ્કર્મ ગુજાર્યું. સાથે જ જો આ વાત કોઈને કહેશે તો આખા પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી. આખરે મહિલાએ પોતાની પુત્રી અને પછી પતિને આપવીતી જણાવી. પરિવારે તાત્કાલિક થોરાળા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો.
થોરાળા પોલીસે ફરિયાદના આધારે દુષ્કર્મ અને ગુજરાત મની લેન્ડર્સ એક્ટ સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને આરોપી હુસેન ગોપલાણી, (રહે. મેમણ કોલોની, દૂધસાગર રોડ)ને સકંજામાં લીધો છે. હાલ વધુ તપાસ ચાલુ છે.
આ ઘટના ફરી એકવાર શહેરમાં વ્યાજખોરોની ક્રૂરતા ઉજાગર કરે છે. કહેવાતી કડક ઝુંબેશ અને લોક દરબારો પછી પણ વ્યાજખોરો લોકોની મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, વ્યાજે પૈસા લેતા પહેલા કાયદેસરની સંસ્થા અથવા બેંકનો જ સહારો લેવો. કોઈ પણ વ્યક્તિ જો ધમકી આપે અથવા શારીરિક શોષણ કરે તો તાત્કાલિક 112 પર અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવી.મહિલાઓ માટે ખાસ અપીલ છે કે આવી કોઈ પણ ઘટનામાં ડરવાને બદલે હિંમત કરીને આગળ આવો. કાયદો તમારી સાથે છે.
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