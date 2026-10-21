અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોની જામનગર મુલાકાત સંપન્ન, અનંત અંબાણી ખુદ કાર ચલાવી એરપોર્ટ રવાના કરવા ગયા
આ મુલાકાતથી વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં ભારત અને અમેરિકાની ભાગીદારીનો નવો અધ્યાય શરૂ થવાની સંભાવના છે.
Published : October 21, 2026 at 10:31 PM IST
જામનગર: અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોની ગુજરાતના જામનગરની ઐતિહાસિક મુલાકાત સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ છે. આ મુલાકાત માત્ર રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જ નહીં, પરંતુ ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય વ્યાપારી અને રાજદ્વારી સંબંધો માટે પણ અત્યંત સૂચક અને મહત્વપૂર્ણ રહી. કોઈ પણ દેશના વિદેશ મંત્રી દ્વારા જામનગરની આ પ્રથમ મુલાકાત હોવાથી, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ચુસ્ત સુરક્ષા સાથે વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી.
પોતાની આ મુલાકાત દરમિયાન માર્કો રુબિયોએ વિશ્વની સૌથી મોટી ઓઇલ રિફાઇનરી એવી રિલાયન્સની જામનગર રિફાઇનરીની મુલાકાત લીધી હતી. આ રિફાઇનરી સંકુલમાં અમેરિકન વિદેશ મંત્રી અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી વચ્ચે એક અત્યંત મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આગામી સમયમાં અમેરિકાના ટેક્સાસમાં આવેલી એક ઓઇલ રિફાઇનરીમાં મોટું રોકાણ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ વિશાળ રોકાણ અને ઊર્જા ક્ષેત્રે બંને દેશો વચ્ચેના સહકારને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં આ મુલાકાતને એક મોટું પગલું માનવામાં આવે છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે ઊર્જા સુરક્ષા અને રણનીતિક ભાગીદારીના સંદર્ભમાં પણ આ મુલાકાત કેન્દ્ર સ્થાને રહી હતી.
મુલાકાત પૂર્ણ થયા બાદ અમેરિકન વિદેશ મંત્રીને વિદાય આપવા માટે રિલાયન્સ પરિવાર તરફથી ખાસ આત્મીયતા જોવા મળી હતી. માર્કો રુબિયોને જામનગર એરપોર્ટ પર છોડવા માટે મુકેશ અંબાણી અને તેમના પુત્ર અનંત અંબાણી જાતે ગયા હતા. આ સમય દરમિયાન વિશેષ વાત એ હતી કે, એરપોર્ટ સુધી જવા માટે અનંત અંબાણીએ ખુદ કાર ચલાવી હતી અને મહેમાનને સન્માનપૂર્વક એરપોર્ટ સુધી પહોંચાડ્યા હતા.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, જામનગર આવતા પહેલાં અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રુબિયોએ મુંબઈ ખાતે ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર સાથે પણ એક મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. સરવાળે, માર્કો રુબિયોની આ જામનગર મુલાકાત ભવિષ્યના મોટા આર્થિક રોકાણો, ટેક્સાસ પ્રોજેક્ટની રૂપરેખા અને ઇન્ડો-યુએસ એનર્જી કોઓપરેશન માટેનો એક મજબૂત સેતુ સાબિત થઈ છે. આ મુલાકાતથી વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં ભારત અને અમેરિકાની ભાગીદારીનો નવો અધ્યાય શરૂ થવાની સંભાવના છે.
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