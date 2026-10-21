અમેરિકન વિદેશ મંત્રી માર્કો રૂબિયોએ જામનગરની મુલાકાતે, મુકેશ અંબાણી સાથે મહત્ત્વપૂર્ણ બેઠક; ઊર્જા ક્ષેત્રે નવા યુગની શરૂઆત
અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી (સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ) માર્કો રુબિયોની તાજેતરની જામનગર મુલાકાતે વૈશ્વિક સ્તરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
Published : October 21, 2026 at 6:58 AM IST
જામનગર: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય અને રાજદ્વારી સંબંધો વધુ ગાઢ બની રહ્યા છે, ત્યારે અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી (સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ) માર્કો રુબિયોની તાજેતરની જામનગર મુલાકાતે વૈશ્વિક સ્તરે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. કોઈ પણ દેશના વિદેશ મંત્રી દ્વારા ગુજરાતના જામનગરની મુલાકાત લેવામાં આવી હોય તેવી આ સૌપ્રથમ અને ઐતિહાસિક ઘટના છે. આ મુલાકાત માત્ર રાજદ્વારી સ્તરે જ નહીં, પરંતુ ઔદ્યોગિક અને વૈશ્વિક ઊર્જા ક્ષેત્રના સહકારની દૃષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ઊર્જા ક્ષેત્રે નવા યુગની શરૂઆત
મુંબઈમા એક ઇન્ટરવ્યૂમા જામનગરમા રિલાયન્સ કંપનીની મુલાકાત વિશે પૂછવામાં આવતા, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રૂબિયોએ જણાવ્યું કે "ઊર્જાને ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી બનાવવા માટે, તમારે તેને રિફાઇન (શુદ્ધ) કરવી પડે છે. તમારી પાસે એક એવી કંપની છે જેની પાસે રિફાઇનિંગની વિશાળ ક્ષમતા છે. મને લાગે છે કે મારે જઈને તેમની સાથે વાત કરવી જોઈએ, ખાસ કરીને જ્યારે તેમાં રાષ્ટ્રો (દેશો) સામેલ હોય... અમે એક એવી કંપનીની મુલાકાત લેવા જઈ રહ્યા છીએ જેની પાસે રિફાઇનિંગની જબરદસ્ત ક્ષમતા છે. આ બાબતે તેમની સાથે વાત કરવી સંપૂર્ણપણે વ્યાજબી છે. જો તમે તેમની સાથે વાત જ નહીં કરો તો કોઈ બાબતને સમજવી અથવા તેમાં કેટલી શક્યતાઓ રહેલી છે તે જોવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On being asked about his visit to Jamnagar tomorrow, US Secretary of State Marco Rubio says, "I just answered that, in order for energy to become usable, you have to refine it. You have a company with a massive amount of refining capability. I think I should go talk to them, especially when it involves nation-states... We're going to go see a company that has a tremendous amount of refining capability. It makes all the sense in the world to talk to them about it. It's very difficult to understand something or see what the possibilities are if you're not going to speak to them."— ANI (@ANI) October 20, 2026
મુકેશ અંબાણી સાથે યોજી બેઠક
આ હાઇ-પ્રોફાઇલ પ્રવાસ દરમિયાન માર્કો રુબિયોએ જામનગર સ્થિત રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના રિફાઇનરી સંકુલની વિશેષ મુલાકાત લીધી હતી, જે વિશ્વની સૌથી મોટી ઓઇલ રિફાઇનરી છે. આધુનિક ટેકનોલોજી અને જંગી રિફાઇનિંગ ક્ષમતા ધરાવતી આ રિફાઇનરીના નિરીક્ષણ બાદ તેમણે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર મુકેશ અંબાણી સાથે એક અત્યંત મહત્વની બેઠક યોજી હતી.
માર્કો રુબિયોની આ વિશેષ મુલાકાત પાછળનું સૌથી મોટું અને મુખ્ય કારણ અમેરિકામાં રિલાયન્સનું આગામી મોટું રોકાણ છે. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમેરિકાના ટેક્સાસ રાજ્યમાં આવેલી એક વિશાળ ઓઇલ રિફાઇનરીમાં જંગી રોકાણ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. અમેરિકન સરકાર રિલાયન્સના આ ઔદ્યોગિક આયોજનને ખૂબ જ સકારાત્મક અને મહત્વપૂર્ણ રીતે જોઈ રહી છે. ટેક્સાસના આ મેગા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દૃષ્ટિએ માર્કો રુબિયો અને મુકેશ અંબાણી વચ્ચેની આ મુલાકાત બંને દેશોના વ્યાપારી અને ઊર્જા સંબંધો માટે એક 'ગેમ-ચેન્જર' સાબિત થઈ શકે છે.
વિદેશ મંત્રી એસ.જયશંકર સાથે પણ કરી દ્વિપક્ષીય બેઠક
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, જામનગર આવતા પહેલાં માર્કો રુબિયોએ મુંબઈમાં ભારતના વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર સાથે પણ એક મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય બેઠક કરી હતી. આ બેઠકમાં બંને નેતાઓએ ભારત-અમેરિકા વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક સંબંધો, વૈશ્વિક રાજકારણ અને ઊર્જા સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરી હતી. ભારત હવે અમેરિકા માટે માત્ર એક વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર જ નથી, પરંતુ આર્થિક અને ઊર્જા ક્ષેત્રે પણ એક મજબૂત અને અનિવાર્ય સાથી બની ગયું છે.
અમેરિકી વિદેશ મંત્રીની આ હાઇ-પ્રોફાઇલ મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને જામનગરના સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર, પોલીસ વિભાગ અને રિલાયન્સ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સુરક્ષા તેમજ સ્વાગત માટે વિશેષ અને ચુસ્ત તૈયારીઓ કરવામાં આવી હતી. એકંદરે, આ મુલાકાત સ્પષ્ટ કરે છે કે જામનગર માત્ર ગુજરાતનું જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક ઊર્જા નકશાનું એક અત્યંત મહત્વનું કેન્દ્ર બની ગયું છે અને આવનારા સમયમાં આ મુલાકાત બંને દેશોના આર્થિક સંબંધોનો નવો પાયો નાખશે.
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