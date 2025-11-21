ગુજરાત પ્રવાસે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના પુત્ર, વનતારામાં જુનિયર ટ્રમ્પ દંપતિ ગરબે ઘૂમ્યા
અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુત્ર જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જામનગર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓનું જાજરમાન સ્વાગત કરાયું.
Published : November 21, 2025 at 12:49 PM IST
જામનગર : અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુત્ર જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હાલ ભારતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ ગત રોજ ગુરૂવારે રાત્રે જામનગર પહોંચ્યા હતા. નોંધનીય છે કે, અગાઉ જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પરિવાર સાથે આગ્રાના તાજમહેલની મુલાકાતે ગયા હતા. જે બાદ તેઓ જામનગર આવવા રવાના થયા હતા.
જામગનરના પ્રવાસે જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ : અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુત્ર જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પરિવાર સાથે ભારતના પ્રવાસે છે. ગતરોજ શુક્રવારે બપોરે આગ્રામાં તાજમહેલ જોયા બાદ તેઓ સાંજે જામનગર પહોંચ્યા હતા.
જામનગર એરપોર્ટ પર આવી જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પરિવાર સાથે સડક માર્ગે મોટી ખાવડી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં જવા રવાના થયા હતા. તેમની સુરક્ષા માટે લોખંડી જાપ્તો ગોઠવાયો હતો. એશિયાની સૌથી મોટી જામનગરની રિલાયન્સ ઓઇલ રિફાઇનરી અને વિશ્વ કક્ષાના એનિમલ કેર સેન્ટર વનતારામાં સમયાંતરે જુદા જુદા મહાનુભાવોનું આગમન થતું રહે છે.
ગરબે ઘૂમ્યા જુનિયર ટ્રમ્પ દંપતિ : અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના પુત્ર જુનિયર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેમની પત્ની સાથે રિલાયન્સ પરિસર પહોચ્યા હતા. જ્યાં તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રિલાયન્સ ગ્રીન ખાતે જૂનિયર ટ્રમ્પ દંપતીનું જાજરમાન સ્વાગત કરાયું, તેઓ રિલાયન્સ ગ્રીન ખાતે પહોંચી ગુજરાતના પ્રખ્યાત ગરબા રમ્યા હતા. અનંત અંબાણી અને તેમની પત્ની પણ જૂનિયર ટ્રમ્પ દંપતિની સાથે ગરબે ઘૂમ્યા હતા.
