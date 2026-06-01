જામનગરના મહેમાન બન્યા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દીકરી ટિફની ટ્રમ્પ, વનતારાની લેશે મુલાકાત

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દીકરી ટિફની ટ્રમ્પ અને તેમના ઉદ્યોગપતિ જમાઇ માઇકલ બોલોસ જામનગરના ખાસ મહેમાન બન્યા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 1:30 PM IST

જામનગર: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દીકરી ટિફની ટ્રમ્પ અને જમાઇ માઇકલ બોલોસ ભારતના પ્રવાસે છે. ટિફની ટ્રમ્પ દિલ્હીના અક્ષરધામ મંદિર, આગ્રામાં તાજમહેલ અને રાજસ્થાનમાં જેસલમેરનો પ્રવાસ કર્યા બાદ જામનગરની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દીકરી ટિફની ટ્રમ્પ અને તેમના ઉદ્યોગપતિ જમાઇ માઇકલ બોલોસ જામનગરના ખાસ મહેમાન બન્યા છે. હાઇ-પ્રોફાઇલ સેલિબ્રિટીઝના આગમનને પગલે જામનગર એરપોર્ટ અને સમગ્ર શહેરમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

એરપોર્ટ પર ઉષ્માભર્યું સ્વાગત

ટિફની ટ્રમ્પ અને માઇકલ બોલોસ ચાર્ટર્ડ પ્લેન દ્વારા જામનગર એરપોર્ટ પર ઉતર્યા ત્યારે પરંપરાગત શૈલીમાં તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ આંતરરાષ્ટ્રીય VIP મહેમાનોની મુલાકાતને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા સુરક્ષાની અભૂતપૂર્વ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. એરપોર્ટથી લઇને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધીના સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

​રિલાયન્સ ગ્રીન્સ તરફ રવાના

​એરપોર્ટ પર તમામ જરૂરી પ્રોટોકોલ અને ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કર્યા બાદ, ટિફની અને માઇકલ બોલોસનો કાફલો કડક પોલીસ સુરક્ષા વચ્ચે રિલાયન્સ ટાઉનશિપ (રિલાયન્સ ગ્રીન્સ) જવા માટે રવાના થયો હતો. રિલાયન્સ ઉદ્યોગ જગતના આ પ્રતિષ્ઠિત સ્થળે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના મહેમાનો માટે ખાસ આતિથ્ય સત્કારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

જામનગરમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ભવ્ય વૈશ્વિક ઇવેન્ટ્સ અને પ્રી-વેડિંગ સેલિબ્રેશન્સમાં અગાઉ પણ વિશ્વભરની દિગ્ગજ હસ્તીઓ આવી ચૂકી છે, જેમાં હવે ટ્રમ્પ પરિવારના આ સભ્યોનું નામ પણ જોડાઈ ગયું છે.

​જામનગર વૈશ્વિક નકશા પર ચમક્યું

​છેલ્લા કેટલાક સમયથી જામનગર માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે બિઝનેસ, સંસ્કૃતિ અને સેલિબ્રિટીઝના હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ટ્રમ્પની દીકરી અને જમાઈની આ મુલાકાતથી જામનગરની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠામાં વધુ એક છોગું ઉમેરાયું છે. આ હાઈ-પ્રોફાઈલ મુલાકાતને લઈને સ્થાનિક નાગરિકો અને મીડિયામાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં તેઓ અહીં વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપે તેવી શક્યતા છે.

સંપાદકની પસંદ

