કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની જરૂરિયાતને લઈને કેટરીગ સંચાલકો મુશ્કેલીમાં, મોટાભાગના પ્રસંગો પડતા મૂકવા પડે તેવી સ્થિતિ
ઈરાન અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે LPG સિલિન્ડરની અછત સર્જાતા કેટરીગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
Published : March 30, 2026 at 7:56 AM IST
જુનાગઢ: LPG સિલિન્ડરની અછતને કારણે હવે કેટરીગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો મુશ્કેલી માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. LPG ગેસની તંગીને કારણે એજન્સીઓ દ્વારા વ્યાપારિક ધોરણે આપવામાં આવતા ગેસ સિલિન્ડર ઉપર નિયંત્રણ લાદવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે નિયંત્રણ લાદતા પૂર્વે કેટરિંગ સંચાલકો દ્વારા તમામ પ્રસંગના ઓર્ડર લેવામાં આવ્યા હતા, તેને પૂરા કરવા માટે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થવું પડી રહ્યું છે.
કેટલાક કેટરિંગ સંચાલકોએ તો તેમના ઓર્ડર પણ પડતા મૂકીને લોકો પાસે માફી પણ માંગી છે. આવી સ્થિતિમાં આજે જુનાગઢ જિલ્લા કેટરિંગ એસોસિએશન દ્વારા પુરવઠા અધિકારીને આવેદનપત્ર આપીને વ્યાપારિક LPG સિલિન્ડર તુરંત કેટરીંગ સંચાલકોને મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો.
કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરને લઈને મુશ્કેલી
ઈરાન અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વ્યાપારિક ધોરણે LPG સિલિન્ડરની અછત અથવા તો એજન્સીઓ દ્વારા તેને આપવા પર કેટલાક નિયંત્રણ લાદવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને વ્યાપારિક સિલિન્ડર પર પોતાનો નાના પાયે રોજીરોટી ચલાવતા લોકો હવે મુશ્કેલી માંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. સૌથી મોટી મુશ્કેલી શુભ અને અન્ય પ્રકારના પ્રસંગોમાં લોકોની ભોજન વ્યવસ્થા સંભાળનાર કેટરીગ સંચાલકો પર પડી રહી છે. કેટલાક કેટરિંગ સંચાલકોએ તો તેમના ઓર્ડરો રદ કરીને ઓર્ડર આપનાર લોકો પાસે રીતસર માફી માંગીને પોતે ગેસ સિલિન્ડરની અછતને કારણે તેમની ભોજન વ્યવસ્થાનો ઓર્ડર પૂરો કરી શકે તેમ નથી તેવી દિલગીરી પણ વ્યક્ત કરી છે.
કેટરીંગ સંચાલકોએ આપી વિગતો
જુનાગઢ જિલ્લા કેટરીગ એસોસિએશનના પ્રમુખ બીપીનભાઈ કામદારે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, તેઓ પાછલા 15 દિવસ થી વ્યાપારિક ધોરણે મળતા કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની અનેક સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે, જે કેટરીંગ સંચાલકો દ્વારા તેમને મળવાપાત્ર અને એજન્સીમાં નોંધાયેલા સિલિન્ડરો પણ પૂરા પાડવામાં આવતા નથી, એજન્સીના સંચાલકો કેન્દ્ર સરકારે તમામ પ્રકારના કોમર્શિયલ સિલિન્ડર પર નિયંત્રણ લાદ્યુ છે. જેથી સિલિન્ડર આપી શકાય નહીં. આવો પ્રત્યુતર આપી રહ્યા છે જેને કારણે કેટલાક કેટરિંગ ઓર્ડર રદ કરવા પડ્યા છે. કેટલાક આવનારા દિવસોમાં રદ થઈ શકે છે, અને કેટલાક એવા મોટા ઓર્ડર હોય છે કે, જેને રદ કરવા ખૂબ મુશ્કેલ છે. આવી સ્થિતિમાં કેટરીંગ સંચાલકો ડીઝલ ભઠ્ઠી સહિત અન્ય વિકલ્પો વિચારીને આવા મોટા ઓર્ડરો પુરા કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે.
કેટરીંગ સાથે જોડાયેલા લોકો પણ મુશ્કેલીમાં
કેટરીગ વ્યવસાય સાથે ઓછામાં ઓછા 25 થી 30 લોકો જોડાયેલા હોય છે. જેમાં રસોઈ બનાવનાર રસોઈયા થી લઈને રસોઈ તૈયાર કરવા સુધીની તમામ પ્રક્રિયામાં મદદરૂપ થતા ભાઈઓ અને બહેનો પણ પાછલા 15 દિવસ કરતાં વધારે સમયથી બેરોજગાર બની ગયા છે. લગ્ન અને અન્ય સિઝનમાં કેટરીગના ઓર્ડરો દરરોજ ચાલતા હોય છે. જેથી આવા તમામ લોકોને દરરોજના 500 રુપિયા કે તેથી વધારેની રોજીરોટી મળતી હોય છે. મોટા ભાગના લોકો કેટરીંગ વ્યવસાય પર આધારિત છે, તેમનું ઘર પણ આમાંથી મળતી રોજીરોટીમાંથી ચાલતું હોય છે. તેવા લોકોને પણ હવે પાછલા 15 દિવસથી કેટરીંગ ઓર્ડર રદ થવાથી તેમને દૈનિક ભથ્થું પણ મળતું બંધ થઈ ગયું છે.
પાછલા દસ વર્ષથી કેટરીગ વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા હિતેશ ઘરસંડાએ ઈટીવી ભારતને જણાવ્યું હતું કે ,'દસ વર્ષમાં આ પ્રકારે ગેસ સિલિન્ડરની અછતને કારણે વ્યવસાયમાં બ્રેક લગાવવો પડ્યો હોય અથવા તો ઓર્ડર રદ કરવા પડ્યા હોય તેવી આવી પહેલી ઘટના છે ઝડપથી આનું નિરાકરણ થાય તો કેટલીક વ્યવસાય પાટા પર ચડે તેમ છે'
કેટરીંગમાં મુખ્ય રસોઈયા તરીકે કામ કરતા શોભનાબેન જણાવ્યું હતું કે, 'પાછલા 15 દિવસથી વ્યવસાયમાં વ્યાપારિક ગેસ સિલિન્ડર ની અછત ને કારણે મંદી ચાલી રહી છે રસોડાના કામમાં બંધ હોવાથી તેઓ હાલ 15 દિવસ થી કોઈ કામ વગર ઘરે બેસી રહ્યા છે જેથી ગેસની તંગીનુ તુરંત નિરાકરણ થાય તો અમે ફરીથી પાછા અમારા પરંપરાગત રોજગાર તરફ પરત ફરી શકીએ'