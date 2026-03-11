અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઈરાન યુદ્ધથી ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગમાં નવું સંકટ: રત્નકલાકારોની રોજગારી પર સંકટ
યુદ્ધ હજુ લાંબું ખેંચાય તો હીરા ઉદ્યોગમાં ફરી બ્રેક અથવા મંદીનું ગ્રહણ લાગી શકે છે. આવી ચિંતા હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગકારોએ વ્યક્ત કરી છે.
Published : March 11, 2026 at 9:45 PM IST
જુનાગઢ: ગુજરાતનો હીરા ઉદ્યોગ ખાડી દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે વધુ સંકટમાં ફસાઈ શકે છે. દિવાળી બાદ હીરાના કારખાના ધીમે-ધીમે ચાલુ થઈ રહ્યા હતા. વિદેશમાંથી રફ હીરાની આયાત પોલિશિંગ માટે ગુજરાતના સુરત, ભાવનગર, જુનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ સહિતના જિલ્લાઓમાં આવી રહી હતી. ધીમે-ધીમે હીરા ઉદ્યોગ તેની ચમક-દમક પરત મેળવવા માટે મક્કમ ગતિએ આગળ વધી રહ્યો હતો. આવા સમયે અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા ખાડી યુદ્ધને કારણે હીરાની ચમક થોડી ઝાંખી પડી છે. જો યુદ્ધ હજુ લાંબું ખેંચાય તો હીરા ઉદ્યોગમાં ફરી બ્રેક અથવા મંદીનું ગ્રહણ લાગી શકે છે. આવી ચિંતા હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગકારોએ વ્યક્ત કરી છે.
હીરા ઉદ્યોગ પર યુદ્ધની માઠી અસર
ગુજરાતનો સૌથી મોટી રોજગારી આપતો અને વિદેશી હૂંડિયામણ કમાણી આપતો હીરા ઉદ્યોગ દિવાળી બાદ ધીમે-ધીમે પાટા પર ચડતો જોવા મળી રહ્યો હતો. હીરા બજારમાં રોનક આવી રહી હતી અને રત્નકલાકારોને સાથે વિદેશથી પોલિશિંગ માટે રફ હીરા વધારે આવી રહ્યા હતા. દિવાળી બાદ હીરા ઉદ્યોગમાં તેજી આવશે અને રત્નકલાકારો ફરી સારું કામ મેળવી શકશે એવા ઉજળા સંજોગો ઊભા થયા હતા. પરંતુ ખાડી દેશોમાં અમેરિકા, ઈરાન અને ઇઝરાયેલ વચ્ચે શરૂ થયેલા યુદ્ધને કારણે હીરા ઉદ્યોગ પર આવનારા દિવસોમાં વિપરીત અસર ઊભી થઈ શકે છે. આવી ચિંતા હીરા ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગકારો અને સ્થાનિક કક્ષાએ કારખાના ચલાવતા કારખાનેદારોએ વ્યક્ત કરી છે.
જુનાગઢમાં 8000 રત્નકલાકારો
જુનાગઢના આંબાવાડી વિસ્તારમાં બાર મહિના ધમધમતા હીરા બજારમાં અંદાજે 8000 જેટલા રત્નકલાકારો રોજગારી મેળવી રહ્યા હતા. આના કારણે 8000 પરિવારો હીરા ઉદ્યોગ પર નિર્ભર હતા. દિવાળી બાદ રફ હીરાની આયાત ધીમે-ધીમે વધી રહી હતી, જેના કારણે સ્થાનિક નાના કારખાનાઓ અને તેમાં રત્નકલાકાર તરીકે કામ કરતા યુવાનોને રોજગારી મળી રહી હતી. દિવાળી બાદ આગળ વધેલા હીરા બજાર પર અચાનક યુદ્ધનું સંકટ ઊભું થયું છે. જો યુદ્ધ ચાલુ રહેશે તો રફ હીરાની આયાત ઓછી થશે અથવા તેના પર વિપરીત અસર પડશે, જેની સીધી અસર ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગ પર પડશે. આવી ચિંતા હીરા ઉદ્યોગકારો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
હીરા ઉદ્યોગકારોનો પ્રતિભાવ
હીરા ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા મૂળ માણાવદરના પરંતુ હાલ હોંગકોંગમાં રહેતા વિજયભાઈ શેઠે ETV ભારત સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે દિવાળી પૂર્વે હીરા બજાર દબાયેલું જોવા મળતું હતું, પરંતુ ધીમે-ધીમે તેમાં પ્રાણ આવી રહ્યો હતો. અચાનક યુદ્ધની સ્થિતિએ ફરી સંકટ ઊભું કર્યું છે. જો યુદ્ધ વધુ દિવસો ખેંચાય અને તેની તીવ્રતા વધે તો તે હીરા ઉદ્યોગ માટે પણ પ્રાણઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. અમેરિકા, દુબઈ, ઇઝરાયેલ, હોંગકોંગ જેવા દેશો હીરા ઉદ્યોગ સાથે ઊંડો સંબંધ ધરાવે છે. ભારતમાં માત્ર પોલિશિંગનું કામ થાય છે. જો હીરાની આયાત બંધ થાય તો રત્નકલાકારો અને કારખાનાઓ પર ભારે વિપરીત અસર પડશે.
ગુજરાત ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો પ્રતિભાવ
ગુજરાત ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના અગ્રણી દિનેશ નાવડીયાએ ETV ભારત સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન યુદ્ધને કારણે હીરા ઉદ્યોગ પર પણ સંકટ ઊભું થઈ શકે છે. હાલ દુબઈ અને ઇઝરાયેલ ભારતમાં રફ હીરા પોલિશિંગ માટે મોકલી રહ્યા છે, જેના કારણે ગુજરાતનો હીરા ઉદ્યોગ ધીમી પણ મક્કમ ગતિએ ચાલી રહ્યો હતો. દુબઈથી દર વર્ષે અંદાજે 122 મિલિયન ડોલર જેટલું આર્થિક કામ ગુજરાતને મળે છે. દુબઈ અને ઇઝરાયેલ પણ રફ હીરા મોકલે છે. પોલિશ્ડ હીરા દુબઈ થઈને અન્ય દેશોમાં જાય છે. અમેરિકા હીરાનું સૌથી મોટું હબ છે. જો રફ હીરાની આયાત ઓછી થાય કે બંધ થાય તો વિપરીત અસર પડશે. યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાય તો ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટમાં મોટું નુકસાન થઈ શકે છે, જેના કારણે ગુજરાતના હીરા ઉદ્યોગને 2થી 3 હજાર કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થઈ શકે છે.
