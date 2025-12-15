ETV Bharat / state

અમદાવાદ: શાહેઆલમ સરકારનો ભવ્ય 'ઉર્સ મેળો', જાણો દુનિયાભરના શ્રદ્ધાળુ કેમ આવે છે અહીં

અહીંયા દેશ દુનિયાથી શ્રદ્ધાળુ આવે છે અને દરગાહની જીઆરત કરે છે, દુઆઓ માંગે છે.

શાહેઆલમ સરકારનાો ભવ્ય 'ઉર્સ મેળો'

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 15, 2025 at 5:28 PM IST

અમદાવાદ : મહાન સુફી સંત સૈયદ મોહમ્મદ સિરાજુદ્દીન શાહ આલમ સરકારનો ઉર્સ શરૂ થઈ ગયો છે. અમદાવાદમાં શાહ આલમ દરગાહ ખાતે એક ભવ્ય મેળો ભરાઈ રહ્યો છે, જે વિશ્વભરના ભક્તોને આકર્ષે છે. અહીંયા દેશ દુનિયાથી શ્રદ્ધાળુ આવે છે અને દરગાહની જીઆરત કરે છે, દુઆઓ માંગે છે.



શાહ આલમ દરગાહના ખાદિમ સુબા મિયાં ચિશ્તીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ વર્ષે શાહ આલમ સરકારનો 567મો ઉર્સ છે. દર વર્ષે હજારો કિલોમીટર દૂરથી લોકો અહીં આવે છે. આ મેળો ભવ્ય છે, જેમાં 400થી વધુ દુકાનો લગાવવામાં આવી છે, જે હજારો લોકોને આજીવિકા પૂરી પાડે છે. પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને ટ્રાફિકનું અસરકારક રીતે સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને, ખરીદીથી લઈને ભોજન સુધીની વિવિધ વસ્તુઓની અસંખ્ય દુકાનો છે, જેની લોકો મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. વાતાવરણ ખરેખર ભવ્ય છે.



હઝરત શાહેઆલમ સરકારનો જન્મ 17 ઝિલકદ 817 હીજરીના રોજ અબ્દુલ્લાહ બુરહાનુદીન કુતુબના ઘરે ગુજરાતના પાટણ શહેરમાં થયો હતો, તેમણે અમદાવાદ શહેરના શાહે આલમ વિસ્તારને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. જેના કારણે તેમને શાહે આલમ સરકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને હઝરત શાહેઆલમ સરકાર બીજા જમાદિલ આખિર 880 હિજરીના રોજ આ દુનિયામાંથી પડદો કરી લીધો હતો. શાહે આલમ સરકાર એ કોમી આસ્થાનું એક પ્રતીક છે, અહીંયા બધા સમુદાયના લોકો આવતા હોય છે અને પોતાની બાધા રાખતા હોય છે.




"અમે છેલ્લા 35 વર્ષથી મેળામાં દુકાન લગાવી રહ્યા છીએ અને શાહ આલમ દરગાહની મુલાકાત લઈ રહ્યા છીએ. અમે હલવો, પરાઠા, શીરમલ અને ખાજા વેચીએ છીએ. આ વસ્તુઓ અહીં મળતી નથી, એ ફક્ત દિલ્હીમાં મળે છે, ખૂબ જ સારી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, અને મેળામાં આવનાર દરેક વ્યક્તિ તેને ખરીદે છે. લોકો ખુશ થઈને જાય છે અને દુઆઓ માંગે છે." - મોહમ્મદ જુનૈદે, દુકાનદાર

મુનસફ આઝાદ કવ્વાલ, જેઓ હંમેશા અહીં કવ્વાલી ગાય છે, તેમણે કહ્યું, "ઉર્સ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. દેશ અને દુનિયાભરના લોકો આ ઉર્સમાં ભાગ લે છે. ફરિશતાઓ અહીં આવે છે. લોકો શાહ આલમ સરકારથી મોહિત થઈ જાય છે. અહીંયા ભીડ એટલી હોય છે કે પગ રાખવાની પણ જગ્યા નથી."

દુનિયાભરના શ્રદ્ધાળુ અહીં આવે છે

શાહેઆલમ સરકાર


"છેલ્લા 100 વર્ષોથી, હું અને મારો પરિવાર શાહ આલમ દરગાહમાં દુકાન લગાવી રહ્યા છીએ. અમે મારી દાદીના સમયથી અહીં ભજીયા વેચી રહ્યા છીએ. ઉર્સ દરમિયાન, અહીં એક ભવ્ય મેળો ભરાય છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો દરગાહ પર ચાદર ચઢાવે છે." તેઓ પ્રાર્થના કરે છે અને મેળાનો આનંદ માણે છે. દરબારમાં દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે." - કાસમભાઈ, ભજીયાવાળા

ગાંધીનગરથી આવેલ એક શ્રદ્ધાળુ ઝાકીર હુસૈને જણાવ્યું કે, "અમે દર વર્ષે મેળો જોવા માટે આવીએ છીએ, અને તેને જોઈને ખૂબ જ સારું લાગે છે. અહીં ખૂબ ભીડ હોય છે અને લોકો આખો દિવસ મેળામાં આવવા અને દરગાહની મુલાકાત લેવા માટે આવે છે. અમને આલમ સરકારના આશીર્વાદ મળે છે. દરેકની શ્રદ્ધા આ દરગાહ સાથે જોડાયેલી છે, અને આ લોકો ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે, દરેકની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. અહીં બીબીઓનો મેળો પણ ભરાય છે. આખો પરિવાર પણ મેળામાં દર્શન કરવા માટે આવે છે. આ પ્રસંગે ખૂબ જ ખુશનુમા વાતાવરણ જોવા મળે છે.

