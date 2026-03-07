ETV Bharat / state

Exclusive: UPSCમાં 898 રેન્ક મેળવનાર રાહુલ રેવરની સંઘર્ષમય સફર વિશે જાણો

સામાન્ય પરિવારથી આવતા રાહુલ માટે આ સફર સરળ નહોતી, પરંતુ સતત પ્રયત્ન અને ધીરજના કારણે આખરે તેમને સફળતા મળી છે.

UPSCમાં 898 રેન્ક મેળવનાર રાહુલ રેવરની સંઘર્ષમય સફર વિશે જાણો
UPSCમાં 898 રેન્ક મેળવનાર રાહુલ રેવરની સંઘર્ષમય સફર વિશે જાણો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : શહરેના રખિયાલ વિસ્તારના રહેવાસી રાહુલ કિશોરભાઈ રેવર UPSC પરીક્ષામાં 898મી રેન્ક મેળવી પોતાની વર્ષોની મહેનતને સફળતા સુધી પહોંચાડી છે. સામાન્ય પરિવારથી આવતા રાહુલ માટે આ સફર સરળ નહોતી, પરંતુ સતત પ્રયત્ન અને ધીરજના કારણે આખરે તેમને સફળતા મળી છે.

ETV ભારત સાથે વાતચીત કરતાં રાહુલ રેવરએ જણાવ્યું હતું કે, તેમની આ આખી યાત્રા ખૂબ જ સંઘર્ષમય રહી છે. તેમના પિતા કિશોરભાઈ GISF (ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ)માં નોકરી કરે છે, જ્યારે માતા ગૃહિણી છે. પરિવારના સહયોગ અને પોતાના સંકલ્પના બળે તેમણે આ લાંબી સફર પાર કરી છે.

રાહુલ રેવર (ETV Bharat Gujarat)

રાહુલે ગાંધીનગર નજીક આવેલી પેથાપુરની ગ્રિડ્સ કોલેજમાંથી બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જરીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યો હતો. કોલેજ પૂર્ણ કર્યા બાદ તેમણે સિવિલ સર્વિસિસ તરફ જવાનું નક્કી કર્યું અને ત્યારબાદ UPSC માટે ગંભીરતાપૂર્વક તૈયારી શરૂ કરી.

રાહુલ રેવર
રાહુલ રેવર (ETV Bharat Gujarat)

"ઘણીવાર એવું બને છે કે સતત મહેનત છતાં સફળતા તરત મળતી નથી. આવા સમયે માણસ હતાશ પણ થઈ જાય છે અને ક્યારેક સપોર્ટ પણ ઓછો થતો જાય છે. છતાં પણ ધીરજ રાખીને આગળ વધવું ખૂબ જરૂરી છે." - રાહુલ રેવર, UPSC ઉતીર્ણ

રાહુલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે "મોટાભાગની તૈયારી તેમણે જાતે જ કરી છે. છેલ્લા છથી સાત વર્ષથી તેઓ સતત મહેનત કરતા રહ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેમણે ત્રણ વખત UPSCની ફાઇનલ પરીક્ષા પણ આપી હતી. આ વખતે તેમનું બીજું UPSC ઇન્ટરવ્યૂ હતું. સાથે સાથે તેમણે ક્લાસ-વન અને ક્લાસ-ટુની પરીક્ષાઓ માટે પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા હતા. ઘણા વર્ષોની મહેનત પછી આ વર્ષે મળેલી સફળતાથી ખૂબ આનંદ છે."

રાહુલ રેવર પરિવાર સાથે
રાહુલ રેવર પરિવાર સાથે (ETV Bharat Gujarat)

UPSC પરીક્ષાની તૈયારી દરમિયાન રાહુલે ગાંધીનગરમાં 2 વર્ષ સુધી ક્લાસિસમાં પ્રોફેસર તરીકે પણ કામ કર્યું હતું. તેમણે સાયન્સ અને જીયોગ્રાફી જેવા વિષયો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા હતા. હાલમાં રાહુલ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયામાં આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. તેમના કહેવા મુજબ UPSCની તૈયારી એક લાંબી અને ઘણી વખત અઘરી યાત્રા છે.

UPSCની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને સંદેશ આપતા રાહુલે જણાવ્યું હતું કે, "આ ક્ષેત્રમાં ધીરજ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સારા મેન્ટર સાથે સતત મહેનત કરવામાં આવે તો સફળતા ચોક્કસ મળી શકે છે. તેમણે અંતમાં જણાવ્યું હતું કે તેમની આ સફળતા પાછળ તેમના માતા-પિતા અને તેમને સહયોગ આપનાર તમામ લોકોનો મોટો ફાળો છે અને તેઓ સૌના ખૂબ આભારી છે."

આ પણ વાંચો...

  1. ઝારખંડની સુદીપા દત્તાએ UPSCમાં દેશભરમાં 41મો રેન્ક મેળવ્યો, કોચિંગ વગર રચ્યો ઈતિહાસ
  2. UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા 2025નું પરિણામ જાહેર, અનુજ અગ્નિહોત્રીએ કર્યુ ટોપ

TAGGED:

UPSC FINAL RESULTS 2026
UPSC CANDIDATE SUCCESS STORY
RAHUL KISHOREBHAI REVER
SPIPA
UPSC EXAM RESULT 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.