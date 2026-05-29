અમદાવાદ: ઓઢવ આવાસ યોજનાના મકાનોમાં પ્રદૂષિત પાણીને લઇને હલ્લાબોલ, લોકોએ કોર્પોરેશન પહોંચી નોંધાવ્યો વિરોધ
Published : May 29, 2026 at 3:43 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં પ્રદૂષિત પાણીને લઇને લોકોએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ઓફિસ પહોંચી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સ્થાનિકોએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી પાણીની સમસ્યા દૂર કરવા રજૂઆત કરવામાં આવે છે તેમ છતા કોઇ ઉકેલ આવતો નથી. જોકે, બીજી તરફ મેયરે સ્થાનિકોને 15 દિવસમાં પાણીની સમસ્યા દૂર થવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
ઓઢવ આવાસ યોજનાના મકાનોમાં પીવાનું શુદ્ધ પાણી નથી મળતું
શહેરના ઓઢવ વિસ્તારમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના અલકનંદા રેસીડેન્સીમાં 10 બ્લોક અને 1593 ફ્લેટ આવેલા છે. આશરે 500 જેટલા મકાનમાં હરીશો વસવાટ કરે છે. સોસાયટીના બોરવેલમાં ક્ષમતા ખુબ ઓછી હોવાને કારણે પાણી દિવસમાં 2 બ્લોકમાં પણ પૂરું પડતું નથી. અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકીનું પાણી સોસાયટીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ રહે તે માટે સ્થાનિકો દ્વારા નર્મદા પાણીની લાઇન નાખી કાયમી ઉકેલ લાવવા સ્થાનિકોએ રજૂઆત કરી છે. જોકે, તેમ છતા પણ પાણીની સમસ્યાનો કોઇ ઉકેલ ના આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ઓફિસે પહોંચ્યા હતા અને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
સ્થાનિક હસમુખભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે જે આવાસમાં રહીએ છીએ ત્યા 1600 મકાનો છે. ટેસ્ટ કરાવો ત્યારે ખબર પડે કે આ પાણી પીવાલાયક જ નથી. બોરમાં પીવા લાયક પાણી નથી .2 મહિનાની મુદ્દત પૂર્ણ થયા બાદ ફરી અમે અહીં રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ."
સ્થાનિક મનીષભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, "પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં 1500થી વધુ મકાન છે, અત્યારે 25 ટકા લોકો રહેવા આવ્યા છે તેમ છતા પૂરતું પીવાનું પાણી મળતું નથી. અત્યારે અમારે ત્યા 2 લોકોના મોત થયા છે. 75 ટકા લોકો બીમાર છે. અમે રોજ કમાઇને ખાનારા લોકો છીએ. આ સમસ્યા દૂર નહીં થાય તો કેરોસીન છાંટીને આત્મદાહ કરી લઇશું. પાણી જ નહીં મળે તો પછી જીવવાનો શું ફાયદો?
આ સમસ્યાને લઇને ઓઢવ પ્રધાનમંત્રી આવાસના રહેવાસીઓએ મેયર હિતેશ બારોટને મળ્યા હતા. સ્થાનિકોની રજૂઆત સાંભળી મેયરે 15 દિવસમાં સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
