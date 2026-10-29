સુરેન્દ્રનગર મનપાની સામાન્ય સભા બની હંગામેદાર, વિપક્ષના પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યા વિના જ મેયરે ચાલતી પકડતા વકર્યો વિવાદ
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભામાં વિપક્ષે જોરદાર હંગામો કરતા જવાબ આપ્યા વિના જ મેયરે ચાલતી પકડી લીધી હતી.
Published : October 29, 2026 at 6:45 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ મહાનગરપાલિકાની આજે મળેલી સામાન્ય સભામાં ભારે હોબાળો મચ્યો હતો. સામાન્ય સભા શરૂ થતાની સાથે જ વિરોધ પક્ષના નેતાએ એક ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવતા સભામાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. વિરોધ પક્ષના મહિલા નેતાએ રજૂઆત કરી હતી કે, છેલ્લા ત્રણ મહિનાના પાણી પુરવઠા વિભાગના કર્મચારીઓના પગાર બાકી છે. તેના જવાબમાં સત્તા પક્ષના કોર્પોરેટરો અને ખુદ મેયરે કોઈ જવાબ આપવાને બદલે ચાલતી પકડી લેતા વિવાદ વધુ વકર્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા મળી હતી, જેમાં શહેરના વિકાસને લગતા અનેક મહત્વના એજન્ડા પર ચર્ચા થવાની હતી. સભાની શરૂઆતમાં જ વિરોધ પક્ષના નેતા ઉભા થયા હતા અને તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓને છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી પગાર મળ્યો નથી. દિવાળી જેવા તહેવારો પણ પગાર વગર કાઢવા પડ્યા છે. આ બાબતે તંત્ર શું કરી રહ્યું છે? તેવો સવાલ ઉઠાવ્યો હતો.
જવાબ આપ્યા વિના જ મેયરે ચાલતી પકડી
આ સવાલનો જવાબ આપવાને બદલે સત્તા પક્ષના કોર્પોરેટરોએ હોબાળો મચાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને મેયર પણ કોઈ ખુલાસો કર્યા વગર સભા છોડીને જતા રહ્યા હતા. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, કમિશનર પણ આ મુદ્દે જવાબ આપવાના સ્થાને મૌન રહ્યા હતા અને તેઓ પણ સભામાંથી ચાલતા થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે વિરોધ પક્ષ દ્વારા મેયર અને કમિશનર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા. વિરોધ પક્ષે આક્ષેપ કર્યો હતો કે, મહાનગરપાલિકાની તિજોરી ખાલી થઈ ગઈ છે અને વહીવટી નિષ્ફળતાને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે.
સુરેન્દ્રનગર મનપાના વિરોધ પક્ષના નેતા સોનલબા ઝાલાએ ચાલુ સભામાં ઊભા થઈને રજૂઆત કરી હતી કે, કોન્ટ્રાક્ટરો મનમાનીઓ કરી રહ્યા છે અને તેનું પરિણામો કર્મચારીઓ ભોગવી રહ્યા છે. જોકે થોડીવાર વાતાવરણ ગરમ થઇ ગયું હતું, પરંતુ ત્યારબાદ તેમની રજૂઆત સાંભળવામાં આવી હતી. સોનલબા ઝાલા દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, હાલ દિવાળીનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે, ત્યારે પાણી પુરવઠા વિભાગમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓના સમયસર પગાર કરવામાં આવ્યો નથી. અગાઉનો પણ ત્રણ મહિનાનો પગાર બાકી છે ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે આ પગારની ચુકવણી કરવામાં આવે તો તેમના પરિવારજનો પણ ખુશીથી દિવાળી ઉજવી શકે.
આ તરફ મેયર રાકેશ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, પ્રજાલક્ષી અભિગમ સાથે મહાનગરપાલિકા કામગીરી કરી રહી છે, ત્યારે આગામી સમય ગાળામાં શહેરમાં રોડ રસ્તા પીવાનું પાણી ડ્રેનેજ અને અન્ય પ્રાથમિક સુવિધાઓમાં પણ વધારો થવાનો છે. આ ઉપરાંત ધાર્મિક સ્થળોના ડેવલોપમેન્ટ પાછળ અને પેવર બ્લોક નાખવા પાછળ અલગથી ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. રખડતા ઢોર મુદ્દે સાયલા પાંજરાપોળ સાથે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે. તમામ કર્મચારીઓને દિવાળીની ભેટ પણ આપવામાં આવશે મહાનગરપાલિકા પોતાની કામગીરી કરી રહી છે અને પ્રજાની સુવિધા મુદ્દે વિચારણા કરી રહી છે.
શહેરી વિસ્તારની તમામ આંગણવાડી મનપા હસ્તક
જોકે, હોબાળા વચ્ચે પણ સામાન્ય સભામાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં આવેલી તમામ આંગણવાડીઓ આજથી પોતાના હસ્તક લેવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. અત્યાર સુધી આ આંગણવાડીઓ જિલ્લા પંચાયત હસ્તક હતી, પરંતુ હવે મહાનગરપાલિકા બનતા તેનું સંચાલન મહાનગરપાલિકા કરશે, જેથી બાળકોને વધુ સારી સુવિધા મળી શકે.
ધાર્મિક સ્થળોના વિકાસ માટે માસ્ટર પ્લાન
આ ઉપરાંત શહેરના ધાર્મિક સ્થળોના ડેવલપમેન્ટ માટેનો એક માસ્ટર પ્લાન પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં આવેલા પ્રાચીન મંદિરો અને ધાર્મિક સ્થળોના સૌંદર્યીકરણ અને સુવિધાઓ વધારવા માટે આ પ્લાન તૈયાર કરાયો છે.
વિકાસ કામોને અપાઈ લીલીઝંડી
શહેરમાં પાણીની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને નવી પાણીની ટાંકીઓ અને સંપ બનાવવાની કામગીરીને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આગામી ઉનાળા પહેલા આ કામગીરી પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. શહેરમાં રખડતા ઢોરની સમસ્યા દિવસેને દિવસે વકરી રહી છે. તેને લઈને પણ સામાન્ય સભામાં મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો. રખડતા ઢોરના નિયંત્રણ માટે સાયલા ગૌશાળા સાથે એમઓયુ કરવામાં આવ્યા છે. હવે રખડતા ઢોર પકડીને સાયલા ગૌશાળામાં મોકલવામાં આવશે.એક તરફ વિકાસના કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે તો બીજી તરફ સામાન્ય સભામાં પગાર મુદ્દે થયેલા હોબાળાએ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી પર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
વિકાસના કયા કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા?
- સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની મળેલી સામાન્ય સભાના પ્રોસીડીંગને બહાલી આપવામાં આવી.
- વાર્ષિક હિસાબો મંજૂર કરવા અંગે ચેરમેન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની તા.22/08/2026ની બેઠકમાં મંજૂર કરેલ ઠરાવ નંબર 44ને કોર્પોરેશનમાં બહાલી અપાઈ.
- જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની આંગણવાડીઓ મહાનગરપાલિકા હસ્તક લેવા બાબત ચેરમેન સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની તા.22/08/2026ની બેઠકમાં મંજૂર કરેલ ઠરાવ નંબર 59ને કોર્પોરેશનમાં બહાલી આપવા આવી.
- નેશનલ હાઇવે વઢવાણ શિયાણીની પોળથી લઈ અને દુધરેજ સુધીનો સાંભળવામાં આવ્યો.
- પ્રાચીન સ્થળો, ઐતિહાસિક સ્થળો, ધાર્મિક સ્થળો તથા મહત્વના જાહેર સ્થળોએ પેવર બ્લોક નાંખવાની કામગીરીનું કામ કરવા બાબતે મંજૂરી આપવામાં આવી.
- સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકામાં આવેલા જુદા જુદા વોટર વર્કસના નામકરણ કરવાની મંજૂરી.
- સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા હસ્તકનાં પશુઓના નિભાવણી ખર્ચ પેટે સાયલા ગૌશાળા સાથે કરારનામું કરવા બાબતનો સુધારા ઠરાવ કરાયો.
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