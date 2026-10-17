₹15 હજારનો પાસ છતાં પાણી-ભોજન માટે વલખાં! ‘સફેદ પરિંદે’ના પ્રીમિયમ ગરબામાં બેહાલ ખેલૈયા, જાતે પિઝા બનાવ્યા
હજારો રૂપિયા ખર્ચીને ગરબાના પાસ ખરીદનારા ખેલૈયાઓને અનલિમિટેડ ફૂડ અને અન્ય સુવિધાઓની અપેક્ષા હતી, પરંતુ ભોજન અને પીવાના પાણીની અછત સર્જાઈ હોવાની ફરિયાદો ઉઠી છે.
Published : October 17, 2026 at 3:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ નજીક લપકામણમાં આવેલા કસુંબલ નેસ ખાતે આયોજિત જાણીતા ‘સફેદ પરિંદે’ ગરબાના આયોજન સામે ગેરવ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઊભા થયા છે. હજારો રૂપિયા ખર્ચીને ગરબાના પાસ ખરીદનારા ખેલૈયાઓને અનલિમિટેડ ફૂડ અને અન્ય સુવિધાઓની અપેક્ષા હતી, પરંતુ ભોજન અને પીવાના પાણીની અછત સર્જાઈ હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. રૂ.15,000 સુધીના પાસ ખરીદ્યા હોવા છતાં ખેલૈયાઓને જમવાનું ન મળતાં હોબાળો થયો હતો. સ્થિતિ એવી સર્જાઈ કે કેટરિંગ સ્ટાફની ગેરહાજરીમાં કેટલાક લોકોએ જાતે જ પિત્ઝા અને કોફી બનાવ્યાં હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ, મુખ્ય ગેટ પર એન્ટ્રી બંધ કરવામાં આવતાં ખેલૈયાઓમાં રોષ ફેલાયો હતો અને પોલીસને દરમિયાનગીરી કરવી પડી હતી.
અનલિમિટેડ ફૂડની જાહેરાત, પણ ભોજન ખૂટી પડ્યાનો આક્ષેપ
મળતી માહિતી મુજબ, ગરબા રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થયા હતા. ખેલૈયાઓ ગરબે રમવા સાથે અનલિમિટેડ ફૂડની સુવિધાનો લાભ લેવા પહોંચ્યા હતા. જોકે, રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં જ ભોજન ખૂટી પડ્યું હોવાનો આક્ષેપ છે. ત્યાર બાદ જમવા પહોંચેલા લોકોને ભોજન ન મળતાં નારાજગી ફેલાઈ હતી. ખેલૈયાઓએ આયોજકો પાસે જવાબ માગ્યો હોવા છતાં સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યાની ફરિયાદ સામે આવી છે.
કેટરિંગ સ્ટાફ હાજર ન હોવાને કારણે કેટલાક લોકોએ જાતે જ કોફી બનાવીને પીધી હતી, જ્યારે કેટલાક ખેલૈયાઓ ખાવા-પીવાની વ્યવસ્થાને લઈને નારાજ થયા હતા. સ્થળ પર લોકોએ જાતે પિત્ઝા બનાવ્યા હોવાના વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. પ્રીમિયમ પાસના નામે ઊંચી કિંમત વસૂલવામાં આવતી હોય ત્યારે ખાવા-પીવાની પાયાની સુવિધા પણ ન મળવાના આક્ષેપે આયોજનની ગુણવત્તા અંગે સવાલો ઊભા કર્યા છે.
ગેટ બંધ થતાં હોબાળો, પોલીસે ફરી શરૂ કરાવી એન્ટ્રી
ભોજનની અછત વચ્ચે ખેલૈયાઓની ભીડ વધતાં આયોજકો દ્વારા મુખ્ય ગેટ પરથી પ્રવેશ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હોવાનો પણ આક્ષેપ છે. હજારો રૂપિયા ખર્ચીને પાસ ખરીદ્યા બાદ પણ અંદર પ્રવેશ ન મળતાં લોકોમાં વધુ રોષ ફેલાયો હતો. પરિસ્થિતિ વણસતાં પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ સ્થળ પર પહોંચ્યા બાદ ફરીથી એન્ટ્રી શરૂ કરાવવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દરમિયાન ખેલૈયાઓને આયોજકો તરફથી યોગ્ય જવાબ ન મળ્યો હોવાની ફરિયાદ છે. મોંઘા પાસમાં આપવામાં આવતી સુવિધાઓ અને સ્થળ પરની વાસ્તવિક સ્થિતિ વચ્ચેનો તફાવત હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
મેહુલ_5055 અને કેવલબ્લોગ નામના ઇન્સ્ટાગ્રામ વીડિયો ચર્ચામાં
આ આયોજનને લઈને મેહુલ અને કેવલ નામના વ્યક્તિઓએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર વીડિયો મૂક્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વીડિયોમાં ગરબાના આયોજન અને ખેલૈયાઓને પડેલી મુશ્કેલીઓ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કેવલે પોતાના અનુભવને ‘Worst Experience Ever’ ગણાવીને અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે.
આ વીડિયો સામે આવ્યા બાદ મોંઘા પાસ ખરીદનારા ખેલૈયાઓને મળતી સુવિધાઓ અને આયોજકોની જવાબદારી અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. જોકે, વીડિયો અને ફરિયાદોમાં કરવામાં આવેલા દાવાઓ અંગે આયોજકોનો પક્ષ મળવો બાકી છે.
હવે આયોજકો શું જવાબ આપશે?
ભોજન, પાણી અને એન્ટ્રી વ્યવસ્થાને લઈને ફરિયાદો સામે આવ્યા બાદ હવે આયોજકો શું સ્પષ્ટતા કરે છે તેના પર ખેલૈયાઓની નજર રહેશે. પ્રીમિયમ પાસની ઊંચી કિંમત સામે સુવિધાઓ અંગે ઊભા થયેલા સવાલોનો આયોજકો શું જવાબ આપે છે તે પણ જોવાનું રહેશે.
આ પણ વાંચો:
- Navratri 2026: અમદાવાદમાં અહીં 1962થી જીવંત છે રામલીલાની પરંપરા! 5 દિવસ પહેલાં આવે છે કલાકારો, કંઠસ્થ હોય છે સંવાદ
- અમદાવાદની પોળોમાં જીવંત છે 80 વર્ષ જૂની ગરબાની પરંપરા! ઘીકાંટાથી રતનપોળ સુધી આજે પણ ગૂંજે છે માતાજીના ગરબા
- 12 ખેલૈયા, 12 દોરી અને એકાગ્રતાની અનોખી કસોટી: નવસારીમાં જામી દોરી રાસની રમઝટ, 120 વર્ષથી સચવાયો અમૂલ્ય વારસો