ઉપલેટામાં વેપારીએ કર્યું કારસ્તાન: સોનું ચોરાયાની ફરિયાદ કરી પોલીસને દોડતી કરી, પછી...
સોનાના વેપારી પર દેવું થઈ જતાં લાખો રૂપિયાના સોનાના દાગીના ચોરાયા હોવાની વાર્તા બનાવી પોલીસને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જે નિષ્ફળ ગયો.
Published : October 17, 2025 at 9:53 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 10:12 AM IST
રાજકોટ : ઉપલેટામાં એક વ્યાપારી સાથે હોસ્પિટલમાં છેતરપિંડી થઈ હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જોકે, ફરિયાદીએ પોલીસને મૂર્ખ બનાવવા એક વાર્તા બનાવી, પરંતુ તે પોલીસે વેપારીનું કારસ્તાન ખુલ્લું પાડ્યું અને તે નિષ્ફળ ગયો. હકીકત તો કંઈક અલગ જ હતી. પોલીસ ખોટી માહિતી આપનાર સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી. વાંચો સમગ્ર મામલો...
ઉપલેટાના વેપારી સાથે બન્યો અજીબ કિસ્સો : ગત 15 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનને ટેલિફોનિક માહિતી મળી કે, ઉપલેટાના જયેશભાઈ રામજીભાઈ રાણીંગા મોટરસાયકલ લઈને ખાખીજાળીયા ગામ તરફ આવતા હતા. ત્યારે દાળમાં દાદાના મંદિર પાસે ખાખીજાળીયા રોડ પર બેહોશ થઈ જતા 108 મારફત પ્રથમ ઉપલેટા સરકારી હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. જે બાદ ઉપલેટામાં આવેલ ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે દાખલ થયા હતા.
સારવાર દરમિયાન સોનુ ગાયબ થયાની ફરિયાદ : આ દરમિયાન તેમની પાસે રહેલા થેલામાંથી 453 ગ્રામ જેટલુ સોનુ ગાયબ થયું છે તેવી માહિતી બહાર આવી હતી. આ બનાવની ગંભીરતાને જોતા આ બાબતમાં સામેલ વ્યક્તિઓને શોધી કાઢી મુદ્દામાલ રિકવર કરવા પોલીસ ટીમે તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરી હતી. અલગ-અલગ પોલીસ ટીમો દ્વારા બનાવના સ્થળ નજીક, બનાવ સમયના CCTV ફુટેજ તથા એકટીવા ચાલક જયેશભાઈ રાણીંગાનો ભૂતકાળ તેમજ ફોન કોલનો સમય વગેરે ચેક કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો : પોલીસ દ્વારા જાહેર કરાયેલ માહિતી અનુસાર જયેશભાઈ રાણીંગાએ આ સમગ્ર બાબત ઉપજાવી કાઢેલ હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ જણાતું હતું. આથી જયેશભાઈની પોલીસે યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી પૂછપરછ કરી. આખરે જયેશભાઈ ભાંગી પડ્યા અને જણાવ્યું કે, તેમની સાથે આવો બનાવ બન્યો નથી, પરંતુ દેવું થઈ ગયું હોવાથી આવું કર્યું છે.
ફરિયાદીએ પોતે સોની પાસેથી દાગીના લઇ પ્રથમ ઉપલેટા પોતાના ઘરે તમામ દાગીના સંતાડી દીધા અને ઘરેથી પોતાના થેલામાં ઘરેણાંના ખાલી ડબ્બા ભરીને પોતાના ભાઈની એકટીવા લઈ ભાયાવદર જવા નીકળ્યા. બાદમાં ખાખીજાળીયા ગામ નજીક રોડ પર એકટીવા ઉભુ રાખી થેલાની ચેન ખુલ્લી રાખી થેલો એકટીવા પર રાખી તેની બાજુમાં પોતે બેભાન થઈ પડી ગયા હોવાનો ડોળ કર્યો હતો. અહીંયા રસ્તે જતા લોકો ભેગા થઈ ગયા અને તેમને દવાખાને લઈ આવ્યા.
ફરિયાદી સામે જ થઈ પોલીસ ફરિયાદ : જયેશભાઈના તમામ ઘરેણાં ઉપલેટા ખાતે આવેલ તેમના ઘરે જ હોવાની હકીકત બહાર આવી હતી. રાજકોટ જે સોની પાસેથી ઘરેણાં લાવેલ તે હિમાંશુભાઈ અરવીંદભાઈ પાલા પણ આવી ગયા અને તેમની હાજરીમાં જયેશભાઈનું ઘર ચેક કરતા તમામ ઘરેણાં મળી આવ્યા. આ વ્યક્તિએ પોલીસને ગુમરાહ કરવાના ઇરાદાથી અને સોનાના મૂળ માલિકને નુકશાન અને હેરાન કરવાના ઇરાદાથી પોલીસને ખોટી માહિતી આપી હોવાથી તેમના વિરુદ્ધ પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દેવું થઈ જતાં વેપારીએ કર્યું કારસ્તાન : આ બાબતે ખોટી ફરિયાદ આપવાનું કારણ એવું બહાર આવ્યું છે કે, આ વ્યક્તિ ઉપલેટામાં તેના ભાઈઓ સાથે સંયુક્ત મીલકત આવેલ છે અને વારંવાર કહેવા છતાં તેઓની મિલકતનો ભાગ પાડેલ નહીં અને તેને દેવુ થઇ ગયેલ છે. જેથી આ વ્યક્તિ દ્વારા વેપારી પાસેથી સોનુ લઈને અલગ-અલગ દુકાનમાં આપવાનું કહી સોનુ ચોરાઈ ગયાની ફરીયાદ કર્યેથી સોનાના મૂળ માલિકને પૈસા આપવા ન પડે અને પોતાનુ દેવુ પણ ભરપાઈ થઈ જાય તે હેતુથી બનાવ ઉપજાવી કાઢ્યો હોવાની માહિતી બહાર આવી છે.
