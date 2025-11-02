ETV Bharat / state

ઉપલેટા પંથકમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન, ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવી સહાયની કરી માંગ

ઉભો મોલ સહિતની ચીજ વસ્તુઓ દિવાળી બાદ પડેલા વરસાદમાં નાશ પામતા ખેડૂતો સરકાર અને તંત્ર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

ખેડૂતોએ વિરોધ નોંધાવી સહાયની કરી માંગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 2, 2025 at 7:29 PM IST

રાજકોટ : ઉપલેટા પંથકમાં પડેલા કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. જેમાં તૈયાર થયેલો મોલ તેમજ ખેતરમાં રાખવામાં આવેલો ઉભો મોલ સહિતની ચીજ વસ્તુઓ દિવાળી બાદ પડેલા વરસાદમાં નાશ પામતા ખેડૂતો સરકાર અને તંત્ર પાસે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે.

ઉપલેટા તાલુકા વિસ્તારમાં ચોમાસા દરમિયાન જરૂરિયાત કરતા પણ વધારે વરસાદ ખાબગી ચૂક્યો હતો. જેમાં ચોમાસુ વિદાય લીધા બાદ નવરાત્રીના સમયમાં પણ કમોસમી વરસાદ જેવું અનેક વિસ્તારોની અંદર માવઠું જોવા મળ્યું હતું, ત્યારે દિવાળી બાદના પડેલા કમોસમી વરસાદથી ઉપલેટા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના ખેડૂતોની હાલત રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવે તેવી જોવા મળી હતી, પરંતુ ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે દુઃખ અને તકલીફ એટલી છે કે આંખોમાંથી આંસુઓ પણ ખેડૂતોના સુકાઈ ગયા છે અને ખેડૂતો નુકસાની અંગે એકબીજાને અને એકબીજાના પરિવારને આશ્વાસન આપતા હોય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થઈ ચૂક્યું છે.

ગત સીઝનમાં પડેલા વરસાદથી ખેડૂતો માંડ નુકસાની અને ખર્ચમાંથી બહાર આવ્યા હતા, ત્યારે ફરી વખત નવરાત્રીમાં પડેલા વરસાદથી બોલ પલળી ગયો હતો. આ પલડેલા મોલ અને વધુ નુકસાની ન જાય તે માટે ખેતરમાં ઉભેલો મોલ ખેડૂતો દ્વારા ખુદ મહેનત કરી અને મજૂરોની મદદ મેળવી મજૂરી તેમજ ખર્ચ કરી ખેતરમાં પાથરા તેમજ ઉભડા અને ભારીઓ બનાવી રાખવામાં આવેલ હતો, પરંતુ લણવા માટેનો તૈયાર અને ખેતરમાં પડેલો મોલ તૈયાર હોવા છતાં અને સાધન સામગ્રી તેમજ મજૂરોની અછતના કારણે દિવાળી સિઝનમાં રજાઓ હોવાથી મોલને ખેતરમાં રાખવાની ફરજ પડી હતી. જેમાં આ ખેતરમાં રાખેલો મોલ બગડી તેમજ પલળી જતા હવે ખેડૂતોના મોઢે આવેલો કોડિયો કુદરતે છીનવી લીધો હોય તેવી ગંભીર પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન

દિવાળીના તહેવારો બાદ ખેતરમાં રહેલા મોલ ઉપર કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોના ખેતરમાં રહેલ અને તૈયાર થઈ ગયેલ ખરીફ પાક મગફળી, સોયાબીન, ડાંગર, કઠોળ અને કપાસના પાકો નષ્ટ થઈ ગયા છે, અને કોહવાય ગયા હોવાથી ખેડૂતોએ ભારે મોંઘા ખર્ચ કરીને ખરીફ પાકના વાવેતર કરેલ હતો. જેને નુકશાની થઈ છે તેને લીધે ખેડૂતો હાલતો આર્થિક સંકળામણ વચ્ચે સપડાઈ રહ્યા છે.

નુકશાની અંગે ધોરાજી તાલુકાના નાની વાવડી ગામના ખેડૂતો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે, ત્યારે આ મામલે સ્થાનિક ખેડુત આગેવાન આર. સી. ભુત દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, "તંત્ર અને સરકાર યોગ્ય સર્વે કરતું નથી અને યોગ્ય સહાય જેથી ખેડૂતોએ એકત્ર થઈ ને સર્વે નહીં કરવા દીધે અને સરકારે સર્વે કરવાને બદલે સીધી સહાય આપવી જોઈએ, તેવી માંગ સાથે વિરોધ કરી એક સૂર પુરાવ્યો છે.

કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ છે અને ખેત ધીરાણ અને લોન દ્વારા કરેલ ખેતી નિષ્ફળ જતાં ખેડૂતોને હજારો કરોડ રૂપિયાની નુકશાની થઈ છે, ત્યારે રાજય સરકારે તાત્કા-લિક સર્વે કરી ખેતીની નુકશાનીનો અંદાજ મેળવી રાજય સરકાર દ્વારા અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને આર્થિક સહાય પેકેજ જાહેર કરવા માંગ ઉઠી છે.

ઉપલેટા કોંગ્રેસના પ્રમુખે સરકાર પર કર્યા પ્રહારો

કોંગ્રેસના ઉપલેટા તાલુકાના પ્રમુખ લાખાભાઈ ડાંગર દ્વારા સરકારને તંત્ર પર પ્રહાર કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર અને તંત્ર ખેડૂતોની નુકસાની અંગે સહાય નહીં, પણ ખેડૂતોની મજાક કરી રહી છે. આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા નુકસાની અંગે કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થવાનું છે, ત્યારે આ બધા નુકસાનીના દ્રશ્યો જોતા ખેડૂત અને તેમની ખેતપેદાશોને નુકસાની થઈ છે. તેની નોંધ અને તેમાં સહાયને મદદ કરવાની માંગ રાજનેતાઓ તેમજ ધારાસભ્ય સંસદ સભ્યો સહિત ચૂંટાયેલા પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ લેખિતમાં સરકારને તંત્ર સમક્ષ કરતાં કરી રહ્યા છે.

