ETV Bharat / state

રાજકોટના મોટી પાનેલીમાં ગાય સાથે સૃષ્ટિ વિરૂધ્ધના કૃત્યનો વીડિયો વાયરલ, પોલીસે આરોપીની કરી અટકાયત

રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામમાંથી માનવતાને શરમાવે તેવી એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે.

પોલીસ ફરિયાદ
પોલીસ ફરિયાદ (ETV BHARAT GUJARAT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2026 at 1:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટઃ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના મોટી પાનેલી ગામમાંથી માનવતાને શરમાવે તેવી એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક શખ્સ દ્વારા અબોલ પશુ (ગાય) સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય આચરવામાં આવતા ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે. આ મામલે પશુ માલિકની ફરિયાદના આધારે ભાયાવદર પોલીસે ગુનો દાખલ કરી આરોપીની અટકાયત કરવામા આવી છે.

ભાયાવદર પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદ અનુસાર, મોટી પાનેલી ગામમાં રહેતા એક પશુપાલકની આશરે બે વર્ષની ગાય ગત ૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ બપોરના સમયે ઘરેથી છૂટી ગઈ હતી. પશુપાલક જ્યારે પોતાની ગાયને શોધતા શોધતા ગામના ગાંધીચોક પાસે આવેલા બાળ સ્મશાન પાસે પહોંચ્યા હતા. ત્યારે તેમણે જોયું કે, ગામનો જ એક શખ્સ તેમની ગાય સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું જઘન્ય કૃત્ય કરી રહ્યો હતો.

માલિકને આવતા જોઈને આરોપી ત્યાંથી નાસી છૂટ્યો હતો. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર અન્ય એક સ્થાનિક નાગરિકે આ શરમજનક ઘટનાનો મોબાઈલમાં વીડિયો ઉતારી લીધો હતો. બાદમાં આ વીડિયો પશુ માલિકને બતાવતા સમગ્ર ઘટનાનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો અને તેઓએ તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.

પોલીસે પશુ માલિકની ફરિયાદના આધારે આરોપી વિરુદ્ધ પશુઓ પ્રત્યે ક્રૂરતા પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 11(1)(A) મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. તેમજ આરોપીને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાને લઈને મોટી પાનેલી ગામ સહિત સમગ્ર પંથકમાં જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

સીમરન ભારદ્વાજ- ASP ધોરાજી ડિવિઝન15 દિવસ પહેલા પણ બની હતી આવી ઘટના!અગાઉ ગીરગઢડા તાલુકાના કોદીયા ગામે ગાય સાથે સૃષ્ટિ વિરૂધ્ધનું કૃત્ય કરવાામં આવ્યું હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં ચકચાર મચી હતી. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ શખ્સએ ગીરગઢડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે કોદીયા ગામના 82 વર્ષીય વૃદ્ધ વિરુદ્ધ પશુ ક્રૂરતા નિવારણ અધિનિયમની કલમ 11(1)(A) હેઠળ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.

TAGGED:

RAJKOT NEWS
UPLETA NEWS
RAJKOT UPLETA COW
UPLETA COW ABUSE MAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.