ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું આયોજન, વર્ષ 1996 થી ચાલતી ખાસ પરંપરા

ઉપલેટા શહેરમાં વર્ષોથી બંગાળી સોની સમાજ દ્વારા દિવાળી નિમિત્તે કાલી પૂજા અને ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું આયોજન
ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 22, 2025 at 1:59 PM IST

1 Min Read
રાજકોટ : સૌનું શુભ-મંગળ કરનાર દેવી મહાકાળી માતાજીની પૂજા આરતી, ભોગ, થાળ તેમજ વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન ઉપલેટા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું છે. ઉપલેટા શહેરના રાજમાર્ગ પર આવેલ આદર્શ ગલીમાં વર્ષોથી બંગાળી સોની સમાજ દ્વારા સોના ચાંદીના એસોસિયેશનના સહયોગથી દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું ભક્તિભાવપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવે છે.

શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું આયોજન

આ વર્ષ તારીખ 20 ઓક્ટોબર, સોમવારે દિવાળીની રાતથી પૂજા પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી. જે રાત્રે બાર વાગ્યાથી સવારે પાંચ વાગ્યા સુધી ચાલી હતી. બીજા દિવસ મંગળવારથી ગુરૂવાર સુધી નિત્ય પૂજા સવારે દસ વાગ્યે અને વિશેષ આરતી રાત્રે નવ વાગ્યે કરવાનું આયોજન થયેલ છે. આગામી 24 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ માતાજીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે.

ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

ઉપલેટામાં વર્ષોથી ચાલતી પરંપરા

છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી દિવાળીની રાત્રે પૂજા વિધિ કરી વિધિવત રીતે ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. દરેક સમાજ દરેક જીવ માત્રના સારા આરોગ્ય, સારા જીવન અને સત્કાર્યો થાય તેમજ માતાજી લોકોની રક્ષા કરે અને દુઃખ દર્દ દૂર કરે તેવા નેક હેતુસર આસ્થા અને શ્રદ્ધા સાથે આ ઉજવણી કરવામાં આવે છે. કાલી માતાના દર્શન કરવા અને પૂજા આરતીમાં સામેલ થવા ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ બહોળી સંખ્યામાં ઉમટી પડે છે.

ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવ
ઉપલેટામાં શ્રી કાલી પૂજા મહોત્સવ (ETV Bharat Gujarat)

બંગાળી સમાજે આપ્યું ભાવભર્યું આમંત્રણ

આયોજકોના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ઉત્સવનું આયોજન વર્ષ 1996 થી ઉપલેટા શહેરમાં કરવામાં આવે છે. બંગાળમાં કાલી પૂજાનું ખૂબ મહત્વ હોય છે. ત્યાં દર્શન કરવા કે પૂજા વિધિમાં સામેલ ન થઈ શકે તે લોકો માટે અહીં આબેહૂબ ઉત્સવની ઉજવણી કરવાનો પ્રયત્ન આયોજકો કરે છે. ઉપલેટા તથા આજુબાજુના ગામની ધર્મ પ્રેમી જનતાને આ ધાર્મિક કાર્યક્રમનો લાભ લેવા બંગાળી સોની સમાજ દ્વારા ભાવભર્યું ધાર્મિક આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે.

