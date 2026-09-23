UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જના નવા નિયમની અસર, અમદાવાદના વેપારીઓ ફરી રોકડ તરફ વળ્યા
કેટલાક વેપારીઓએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે 15થી 20 હજારના ટ્રાન્ઝેક્શન પર 0.5% ચાર્જ પોસાય નહીં, તેથી ગ્રાહકો પાસે વધારાના ચાર્જ અથવા રોકડ માગશે
Published : September 23, 2026 at 6:30 PM IST
અમદાવાદ: દેશમાં ડિજિટલ પેમેન્ટનો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે. ચા-નાસ્તાની લારીથી લઈને મોટા શોરૂમ સુધી આજે QR કોડ દ્વારા UPI પેમેન્ટ સામાન્ય બની ગયું છે. પરંતુ UPI પેમેન્ટ સાથે જોડાયેલા MDR એટલે કે Merchant Discount Rate અંગેની ચર્ચાએ વેપારીઓમાં ચિંતા ઊભી કરી છે. UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ લગાવવા માટે નવા નિયમ આવી રહ્યો હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક વેપારીઓ ફરી રોકડ તરફ વળી જાય તેવા સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. વેપારીઓ હવે ગ્રાહકો પાસેથી QR કોડ કે UPIના બદલે ફરી રોકડ નાણાં સ્વીકારવાનો આગ્રહ રાખી રહ્યા છે. આ નિર્ણયને લીધે અમદાવાદના વેપારીઓ શું કરી રહ્યા છે અને તેની શું અસર થશે, તે ચર્ચામાં છે.
MDR એટલે વેપારી જ્યારે ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારે ત્યારે પેમેન્ટની પ્રક્રિયામાં સામેલ બેન્ક, પેમેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર અને અન્ય સંસ્થાઓને ચૂકવાતી ફી. જો કોઈ વ્યવહાર પર MDR લાગુ કરવામાં આવે, તો સામાન્ય રીતે આ ખર્ચ વેપારી તરફથી વહન કરવાનો હોય છે. એટલે ગ્રાહક QR કોડ સ્કેન કરીને 2,000 રૂપિયાની વસ્તુ ખરીદે તો તેને માત્ર UPIનો ઉપયોગ કર્યો છે એટલા માટે અલગથી 0.4 ટકા "UPI ટેક્સ" આપવાનો અર્થ થતો નથી.
હાલ ભારતમાં સામાન્ય UPI P2M એટલે કે ગ્રાહકથી વેપારીને કરવામાં આવતા નાના-મોટા પેમેન્ટ માટે Zero MDRની વ્યવસ્થા મહત્વની છે. ખાસ કરીને સામાન્ય બેન્ક એકાઉન્ટથી કરવામાં આવતા UPI પેમેન્ટ પર ગ્રાહક પાસેથી અલગ ચાર્જ વસૂલવાની વાત નથી. તેથી વેપારીઓએ ગ્રાહકો પાસેથી "UPI ચાર્જ"ના નામે વધારાની રકમ લેવી હોય તો તે નિયમો અને પેમેન્ટના પ્રકાર પર આધારિત રહેશે.
વેપારીઓની ચિંતા શું છે?
વેપારીઓ માટે મુખ્ય ચિંતા એ છે કે જો ભવિષ્યમાં MDRનો ખર્ચ વધે અથવા કોઈ કેટેગરીના UPI વ્યવહારો પર MDR લાગુ થાય, તો તેમના નફાના માર્જિન પર અસર પડી શકે છે. ખાસ કરીને નાના વેપારીઓ માટે આ બાબત મહત્વપૂર્ણ છે. દૈનિક હજારો રૂપિયાનું ડિજિટલ પેમેન્ટ સ્વીકારતા વેપારી માટે નાનો ટકા પણ મહિનાના અંતે નોંધપાત્ર ખર્ચ બની શકે છે.
અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરમાં કરિયાણા, કપડાં, મોબાઇલ, રેસ્ટોરન્ટ, મેડિકલ સ્ટોર અને અન્ય નાના-મોટા વેપારીઓ મોટા પ્રમાણમાં UPIનો ઉપયોગ કરે છે. રોકડની ગણતરી, છૂટા પૈસાની સમસ્યા અને બેન્કમાં રોકડ જમા કરાવવાની મહેનત ઘટવાને કારણે UPI વેપારીઓ માટે પણ સરળ માધ્યમ બન્યું છે.
રેવડી બજારના વેપારી આહુજાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે UPI પેમેન્ટ પર ચાર્જ લગાવવા માટે નવા નિયમ આવી રહ્યા છે. ડિજિટલના જમાનામાં ઓનલાઇન પેમેન્ટ કરવામાં આવે છે અને 0.4 ટકા ચાર્જ કોઈ મોટી વસ્તુ નથી. વેપારીઓ GST ટેક્સ તો ભરે જ છે, છતાંય થોડી તો અસર વેપારી ઉપર પડશે. 2000 રૂપિયા પર 8 રૂપિયા ભરવા પડશે, એનાથી કોઈ વધારે ફરક નહીં પડે. જે યુઝ કરે છે એ ભરશે. પૈસા ખિસ્સામાં લઈને ફરવું એ પણ બહુ જ રિસ્કી છે. એના કરતાં ઓનલાઇન પેમેન્ટ સરળ અને સુરક્ષિત હોય છે. આ નિયમ આવી જાય ત્યારે વેપારીઓ પર નિર્ભર છે કે તે શું કરે છે. લોકો ગ્રાહકો પાસેથી પણ પૈસા લઈ શકે છે, પરંતુ અમે આવું કંઈ કરવાના નથી.
વેપારી સુશીલ હેમદાણીએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા વેપારીઓને UPIના નવા નિયમની પણ ખબર નથી. પહેલા ઓનલાઇનની ટેવ પાડી. Jio અને Reliance જેવું થઈ ગયું કે પહેલા ફ્રીમાં આપ્યું, હવે રિચાર્જના આટલા પૈસા લે છે. સરકાર કહે છે કે પ્લાસ્ટિક મની કરો, કેશ ન લો, વિદેશની જેમ ડિજિટલ ઇન્ડિયા બનાવો. પરંતુ હવે ફરી લોકો રોકડ તરફ વળી જશે. ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં તો નફો મળતો જ નથી, મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. કપડાં, પેટ્રોલ, ડીઝલ, ખાંડ, ડુંગળીના ભાવ વધી ગયા છે અને હવે આ બોજ વધારે પડી રહ્યો છે. જ્યારે નિયમ લાગુ પડશે ત્યારે અમે શું કરી શકાય તે અંગે વિચારીને પગલાં લઈશું.
વેપારી હરિઓમ જુનેજાએ જણાવ્યું હતું કે UPIમાં 0.4 ટકા કપાશે અને તેની ઉપર GST 18 ટકા કપાશે. એટલે અમારે 0.5 ટકા જેટલો ચાર્જ ભરવો પડશે. એ અમને જરાય પોસાય નહીં. 2000 રૂપિયામાં દસ રૂપિયા ચાર્જ ભરવાનું થાય છે અને અમારી પાસે જે કસ્ટમર આવે છે એ ઓછામાં ઓછું 15થી 20 હજાર રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરે છે, તો અમને આટલા રૂપિયા કપાય એ પોસાય નહીં. એટલે અમે આ નિયમ પછી કસ્ટમરને કહીશું કે તમને પોસાય તો આટલા વધારાના ચાર્જ આપો, નહીંતર રોકડ રકમ આપો. બધા લોકોને મોબાઇલ યુઝ કરાવી દીધું છે. હવે આવી રીતે ચાર્જિસ વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે, જેની સીધી અસર વેપારીઓના ધંધા-રોજગાર ઉપર પડશે. હવે સૌથી વધારે ઓનલાઇન પેમેન્ટ થાય છે અને રોકડ રકમ તો બહુ જ ઓછા લોકો આપે છે.
વેપારી મોહમ્મદ રફીકે જણાવ્યું હતું કે આ નિયમ આવવાથી બહુ જ તકલીફ પડશે. ઓનલાઇન પેમેન્ટ પર ચાર્જ લાગશે અને અમે GST પણ ભરી રહ્યા છીએ. બંને તરફથી બોજો વધશે. આટલા પૈસા અમે ખિસ્સામાંથી નહીં આપી શકીએ.
ગ્રાહક દિવ્ય રાજપૂતે જણાવ્યું હતું કે UPI પેમેન્ટ ચાર્જ વધવાથી વેપારીઓ અમારી પાસેથી જ વધારે પૈસા લેશે અને ગ્રાહકના પૈસા ખાલી થશે. પરંતુ ગ્રાહકો એક પૈસો પણ વધારે આપતા નથી. અમે તો રોકડ રકમ જ આપીશું. ઓનલાઇન પેમેન્ટ બંધ કરીને કેશ યુઝ કરીશું. વેપારીઓની મજબૂરી છે તો ગ્રાહકોની પણ મજબૂરી છે. એ તો વધારે પૈસા આપે જ નહીં.
ગ્રાહકો માટે શું બદલાશે?
સામાન્ય ગ્રાહક માટે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે UPIનો ઉપયોગ કરવા બદલ અલગથી ટેક્સ ચૂકવવો પડે એવી વાત નથી. કોઈ વ્યક્તિ 500, 2,000 કે તેનાથી વધુ રકમનું પેમેન્ટ કરે છે એટલે માત્ર રકમના આધારે તેના ખાતામાંથી આપમેળે કોઈ "UPI ટેક્સ" કપાઈ જાય એવું માનવું યોગ્ય નથી.
સાથે જ ગ્રાહકોએ પેમેન્ટ કરતા પહેલાં સ્ક્રીન પર દેખાતી અંતિમ રકમ તપાસવી જોઈએ. વેપારી જો કોઈ વધારાનો ચાર્જ માગે તો તે કયા નિયમ અથવા સેવા માટે છે તે પૂછવું જરૂરી છે.
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