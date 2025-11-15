Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

આજે ઉત્પન્ના એકાદશી, એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબાએ મૂર નામના અસુરનો કર્યો હતો નાશ

આજના દિવસે મૂર નામના અસુરના ઉત્પાતમાંથી દેવી-દેવતાઓ અને સ્વર્ગલોકને શ્રી હરિ વિષ્ણુના હૃદયમાંથી શક્તિ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈને અસુરોનો નાશ કર્યો હતો.

ભગવાન નારાયણના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયા શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબા
ભગવાન નારાયણના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયા શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 1:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : વિક્રમ સવંતના વર્ષમાં વર્ષ દરમિયાન આવતી 24 એકાદશીઓને અલગ અલગ દેવી-દેવતાઓને સમર્પિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે આજે આવેલી ઉત્પન્ના એકાદશી જગતજનની મા જગદંબાને સમર્પિત કરવામાં આવી છે. આજના દિવસે મૂર નામના અસુરના ઉત્પાતમાંથી દેવી-દેવતાઓ અને સ્વર્ગલોકને શ્રી હરિ વિષ્ણુના હૃદયમાંથી શક્તિ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈને અસુરોનો નાશ કર્યો હતો. જેથી આજની એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબાને અર્પણ થાય છે.

આજે ઉત્પન્ના એકાદશી

આજે ઉત્પન્ના એકાદશી છે, વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં 24 એકાદશી આવતી હોય છે. જેને અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને સમર્પિત કરવામાં આવી છે, પરંતુ આજના દિવસે આવેલી ઉત્પન્ના એકાદશીને જગતજનની મા જગદંબાને અર્પણ કરવામાં આવી છે, દરેક એકાદશી પાછળ કોઈ ધાર્મિક કથા અને ઘટના જોડાયેલી છે, તેવી જ રીતે ઉત્પન્ના એકાદશીના દિવસ સાથે પણ ધાર્મિક કથા જોડાયેલી છે.

જગદંબાએ મૂર નામના અસુરનો કર્યો હતો નાશ (ETV Bharat Gujarat)
ઉત્પન્ના એકાદશી
ઉત્પન્ના એકાદશી (ETV Bharat Gujarat)

દેવી-દેવતાઓ અને સ્વર્ગલોકમાં મૂર નામના અસુર દ્વારા જે ઉત્પાત મચાવવામાં આવ્યો હતો. જેને કારણે દેવી દેવતાઓ અને સમગ્ર સ્વર્ગલોક અસુરોના ઉત્પાતથી ત્રાહિમામ પોકારી ગયા હતા, ત્યારે તમામ દેવતાઓએ સ્વર્ગલોકથી મૂરના અસુરને દૂર કરવા માટે શ્રી હરિ વિષ્ણુને પ્રાર્થના કરી હતી.

એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબા
એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબા (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાન નારાયણના હૃદયમાંથી પ્રગટ થયા શક્તિ સ્વરૂપમાં જગદંબા

સમગ્ર દેવતાઓ મૂર નામના અસુરના ત્રાહિમામ ત્રાસથી તેમને મુક્તિ મળે તે માટે ભગવાન નારાયણ સમક્ષ પ્રાર્થના માટે ગયા હતા, પરંતુ નારાયણ આ સમયે નિંદ્રા વિશ્રામ અવસ્થામાં હોવાથી તમામ દેવતાઓ શ્રી હરિ વિષ્ણુને વિનંતી કરી રહ્યા હતા નિંદ્રા અવસ્થા માંથી નારાયણના કોમળ હૃદયમાંથી શક્તિ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થયેલા મા જગદંબાઈ મૂર નામના રાક્ષસનો વધ કરીને દેવતાઓની સાથે સમગ્ર સ્વર્ગ લોકોને અસુરોના ત્રાસથી આજના દિવસે મુક્ત કરાવ્યા હતા. જેથી નારાયણે નિન્દ્રા અવસ્થા પૂર્ણ કરીને શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબાને મૂરનો વધ કરવાની સાથે અસુરોના સંકટમાંથી સ્વર્ગલોકને મુક્ત કરાવવા બદલ આજની એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપા જગદંબાને ઉત્પન્ના એકાદશીના નામથી સમર્પિત કરી હતી.

એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબા
એકાદશી શક્તિ સ્વરૂપે જગદંબા (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો...

  1. આજે નિર્જળા એકાદશી, શા માટે તેને ભીમ અગિયારસ તરીકે પણ ઓળખાય છે ? જાણો મહિમા... - Nirjala Ekadashi fast
  2. Ekadashi Vrat: એકાદશીના દિવસે ન કરો આ કામ, જાણો ક્યારે છે આ વખતની એકાદશી તિથિ અને શુભ સમય

TAGGED:

JUNAGADH UTPANA EKADASHI
UPATANA EKADASHI
LORD NARAYANA
UPATANA EKADASHI JAGADAMBA
UPATANA EKADASHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.