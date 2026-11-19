ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં, વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને શંખનાદ વચ્ચે મહાદેવની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી
વૈદિક મંત્રોચ્ચાર અને શંખનાદ વચ્ચે મહાદેવની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી; ઢોલ-શરણાઈના મધુર સૂરો સાથે ધ્વજારોહણ કરી મેળવ્યા ભોળાનાથના આશીર્વાદ
Published : November 19, 2026 at 7:41 PM IST
ગીર સોમનાથ: બાર જ્યોતિર્લિંગમાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે પૂજનીય દેવાધિદેવ મહાદેવના પવિત્ર ધામ સોમનાથ ખાતે ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે ભાવપૂર્વક ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી સોમેશ્વર મહાપૂજા સંપન્ન કરી હતી. ધાર્મિક આસ્થા અને ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે યોજાયેલી આ પૂજામાં રાજ્યપાલે વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે મહાદેવની વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. ત્યારબાદ ઢોલ-શરણાઈના મધુર સૂરો વચ્ચે મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી ધ્વજારોહણ કરીને ભગવાન ભોળાનાથના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.
સોમનાથ મંદિરના પવિત્ર પરિસરમાં સવારના આહલાદક વાતાવરણમાં વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે ધાર્મિક વિધિઓનો પ્રારંભ થયો હતો. ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પટેલે સોમનાથ મહાદેવના ગર્ભગૃહમાં ભાવપૂર્વક શિવદર્શન કરી સોમેશ્વર મહાપૂજામાં ભાગ લીધો હતો. આ દરમિયાન તેમણે ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ સમક્ષ પંચામૃત, ગંગાજળ સહિત વિવિધ પૂજા સામગ્રી અર્પણ કરી વિધિવત્ પૂજા-અર્ચના કરી હતી. મહાદેવના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી તેમણે ભક્તિભાવ સાથે આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા.
સોમેશ્વર મહાપૂજા પૂર્ણ થયા બાદ મંદિર પરિસરમાં વિશેષ ધાર્મિક માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ઢોલ-શરણાઈના પરંપરાગત અને મધુર સૂરો સાથે રાજ્યપાલ આનંદીબહેન પટેલે મંદિરની પ્રદક્ષિણા કરી હતી. ત્યારબાદ પરંપરાગત ધાર્મિક વિધિ મુજબ ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. સોમનાથ મંદિરના શિખર પર ધ્વજારોહણ કરી તેમણે મહાદેવ પ્રત્યેની પોતાની અતૂટ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી. સમગ્ર પ્રસંગ દરમિયાન ભક્તિ અને ભારતીય ધાર્મિક પરંપરાની ઝલક જોવા મળી હતી.
આ પ્રસંગે સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ ટ્રસ્ટ વતી રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલનું અભિવાદન કર્યું હતું. તેમણે રાજ્યપાલને સોમનાથ મહાદેવની તસવીર તેમજ પ્રસાદ ભેટ સ્વરૂપે અર્પણ કરી સોમનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ વતી સન્માન કર્યું હતું.
સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિમંડળે કરી શુભેચ્છા મુલાકાત
સોમનાથ મહાદેવના દર્શન અને સોમેશ્વર મહાપૂજા બાદ વેરાવળ સ્થિત સોમનાથ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિમંડળે સોમનાથ મંદિર પરિસરમાં આવેલા સાગર દર્શન ખાતે રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલની શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન યુનિવર્સિટી દ્વારા સંસ્કૃત ભાષાના પ્રચાર-પ્રસાર, સંવર્ધન અને ભારતીય જ્ઞાનપરંપરાના ઉત્કર્ષ માટે કરવામાં આવતી વિવિધ શૈક્ષણિક તથા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે પ્રતિનિધિમંડળ સાથે શુભેચ્છાપૂર્ણ સંવાદ કરી સંસ્કૃત ભાષા અને ભારતીય જ્ઞાનપરંપરાના જતન તથા વિકાસ માટે યુનિવર્સિટી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું હતું. ભારતીય સંસ્કૃતિ, પ્રાચીન જ્ઞાન અને સંસ્કૃત ભાષાના વારસાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવાના પ્રયાસોને તેમણે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.
ઉત્તરપ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલની સોમનાથ મુલાકાત દરમિયાન ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, સોમેશ્વર મહાપૂજા, પરંપરાગત ધ્વજારોહણ તેમજ સંસ્કૃત યુનિવર્સિટીના પ્રતિનિધિમંડળ સાથેની મુલાકાત જેવા પ્રસંગો યોજાયા હતા. ધાર્મિક શ્રદ્ધા, વૈદિક પરંપરા અને ભારતીય સંસ્કૃતિના ગૌરવ સાથે સોમનાથની આ મુલાકાત વિશેષ બની રહી હતી.
આ પણ વાંચો: