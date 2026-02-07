ETV Bharat / state

છેલ્લાં 24 કલાકમાં બે સિંહના અકાળે મોત, ગીરસોમનાથ અને અમરેલી જિલ્લાની ઘટના

છેલ્લાં 24 કલાકમાં બે સિંહના અકાળે મૃત્યું થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે, જેને લઈને પ્રકૃતિ પ્રેમીઓમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

છેલ્લાં 24 કલાકમાં બે સિંહના અકાળે મોત
છેલ્લાં 24 કલાકમાં બે સિંહના અકાળે મોત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 7, 2026 at 2:54 PM IST

અમરેલી/ગીર સોમનાથ: છેલ્લાં 24 કલાકમાં બે સિંહના મૃત્યું થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ગીરસોમનાથ જિલ્લાના કાજ ગામે અને અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા પંથકમાં બે સિંહોના અકાળે મૃત્યું થયા હોવાની ઘટના સામે આવી છે.

કાજ ગામે વીજ કરંટથી સિંહનું મોત

કાજ ગામની હદમાં આવેલી એક વાડીમાં ખેડૂતે પાકને બચાવવા માટે ખેતર ફરતે ગેરકાયદે વીજ કરંટ લગાવેલી વાડ કરી હતી. જંગલી ભૂંડ અને નીલગાયના ત્રાસથી બચવા માટે કરંટ મૂક્યાની ખેડૂત માનસિંગ ઝાલાએ કબૂલાત કરી છે. દુર્ભાગ્યવશ, આ જ કરંટમાં 3 થી 4 વર્ષનો નર સિંહ ફસાઈ ગયો અને સ્થળ પર જ તેનું મોત નિપજ્યું. વન વિભાગની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, ઘટના ચાર દિવસ અગાઉ બની હતી. DCF પ્રશાંત તોમરે ઘટનાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે. જાણ થતાં જ વન વિભાગે તપાસ શરૂ કરી હતી. શરૂઆતમાં વાડી માલિક માનસિંગ ઝાલાએ ગુનો નકાર્યો હતો, પરંતુ આકરી પૂછપરછ બાદ તેણે ગેરકાયદે વીજ કરંટ લગાવ્યાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો.

વન વિભાગે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપી માનસિંગ ઝાલાની ધરપકડ કરી અને તેને કોડીનાર કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. કોર્ટ દ્વારા આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીનો હુકમ કરતા હાલ તેને જૂનાગઢ જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઘટનાસ્થળની આસપાસની અનેક વાડીઓમાં પણ ગેરકાયદે કરંટ ફેન્સિંગ હોવાનું સામે આવતાં વન વિભાગની દેખરેખ અને પૂર્વ કાર્યવાહી પર ગંભીર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે.

કૂવામાં પડી જતાં સિંહનું મોત

આ તરફ અમરેલી જિલ્લાના લીલીયા પંથકના કણકોટ ગામે વાડી વિસ્તારમાં આવેલા ખુલ્લા કૂવામાં પડી જવાથી એક સિંહનું મોત નીપજ્યું. અંદાજે બે થી અઢી વર્ષનો નર સિંહ ભટકતા ભટકતા વાડી વિસ્તારમાં પહોંચ્યો હતો અને ખુલ્લા કૂવામાં પડી જતા બહાર નીકળી શક્યો નહોતો. લાંબા સમય સુધી કૂવામાં ફસાયેલા રહેતા સિંહનું અંતે મોત નીપજ્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘટના સ્થળે ઉમટી પડ્યા હતા. તાત્કાલિક વનવિભાગને જાણ કરવામાં આવતા લીલીયા રેન્જનો વનવિભાગનો સ્ટાફ તથા અધિકારી ભરત ગોલાની સહીત સ્ટાફ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.અને આર એફ ઓ એ જણાવ્યું કે મેસેજ મળતા અહીં સ્ટાફ સાથે પહોંચ્યા હતા અને ભારે જહેમત બાદ મૃત નર સિંહને કૂવામાંથી બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે ક્રાંકચ એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવા મા આવ્યો હતો.

