માતૃત્વની અજેય શક્તિ: સિંહો સામે અડગ ઊભી રહી ગાયે બતાવ્યો અદ્ભુત પ્રેમ, વાયરલ થયો હૃદયસ્પર્શી વીડિયો
આ કરુણ ઘટનામાં જે દ્રશ્ય જોવા મળ્યું તે માતૃત્વના અડગ પ્રેમની અનોખી ગાથા બની રહ્યું.
Published : February 10, 2026 at 9:13 PM IST
ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના સિંધાજ ગામે એવી હૃદય સ્પર્શી ઘટના સામે આવી છે કે જે જોઈને માનવ મન પણ નમન કરી ઊઠે. ગામની આસપાસના વિસ્તારમાં એક સિંહ પરિવારે વાછરડાનું મારણ કર્યું, પરંતુ આ કરુણ ઘટનામાં જે દ્રશ્ય જોવા મળ્યું તે માતૃત્વના અડગ પ્રેમની અનોખી ગાથા બની રહ્યું.
સંતાન ગુમાવ્યાની ક્ષણે વાછરડાની માતા ગાય અત્યંત વ્યાકુળ બની ગઈ. સામે બે ડાલામથ્થા સિંહો હાજર હતા, જેઓ માત્ર પોતાની હાજરીથી જ ભયનું વાતાવરણ સર્જી દે. છતાં ગાય માતાએ એક ક્ષણ માટે પણ પીછેહઠ ન કરી. ભય, જોખમ કે મૃત્યુનો ડર ભૂલીને તે પોતાના સંતાનની પાસે અડગ ઉભી રહી.
સિંહોના ગર્જનાથી ભરેલા આ માહોલમાં ગાય માતાની આંખોમાં વેદના હતી, પણ પગમાં અડગતા. સંતાનથી દુર થવાનો ઇનકાર કરતા તે સતત વાછરડાની આસપાસ રહી, જાણે મમતા પોતાનો છેલ્લો શ્વાસ પણ સંતાન માટે અર્પણ કરવા તૈયાર હોય. આ દ્રશ્યે ત્યાં હાજર લોકોને સ્તબ્ધ કરી દીધા; શબ્દો અટકી ગયા અને આંખો ભીની થઈ ગઈ.
આ અદભુત દ્રશ્યો મોબાઇલ કેમેરામાં કેદ થયા છે, જે હવે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે. વિડિયો જોઈને લોકો એક જ વાત કહે છે માતૃત્વનો પ્રેમ કોઈ જંગલી શક્તિથી પણ ન હારે.
સિંધાજ ગામની આ ઘટના માત્ર વન્યજીવનની ઘટના નથી, પરંતુ જીવનનો ઊંડો સંદેશ છે. જ્યાં શક્તિ, ક્રૂરતા અને ભય પણ હારી જાય, ત્યાં માતૃત્વની મમતા અડગ ઊભી રહે છે. ગીર સોમનાથની ધરતી પર આજે માતૃત્વના પ્રેમની એક હૃદયસ્પર્શી ગાથા લખાઈ ગઈ છે.
આ પણ વાંચો: