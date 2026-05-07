નવસારી જિલ્લામાં ભર ઉનાળે ચોમાસું, ડાંગર અને કેરીના પાક પર સંકટ

નવસારી જિલ્લાના પૂર્વ પટ્ટામાં ગુરુવારે બપોર બાદ વાતાવરણ પલટાયું, વાંસદા સહિતના ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 7, 2026 at 10:01 PM IST

નવસારી: દક્ષિણ ગુજરાત માટે હવામાન વિભાગની આગાહી સાચી સાબિત થઈ છે. નવસારી જિલ્લાના પૂર્વ પટ્ટા વિસ્તારમાં આજે બપોર બાદ અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવતા વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. ખાસ કરીને વાંસદા તાલુકાના ઝરી, પ્રતાપનગર સહિતના ગામોમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ભર ઉનાળે વરસેલા આ માવઠાએ જગતના તાતને મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે.

વાંસદા તાલુકામાં ગુરુવારે બપોર બાદ ગાજવીજ સાથે વરસાદી માહોલ સર્જાતા ખેડૂતો દ્વારા કાપણી કરી તૈયાર રાખવામાં આવેલ ઉનાળો ડાંગરનો પાક વરસાદી પાણીમાં બોળાઈ ગયો હતો. ઝરી ગામમાં અનેક ખેડૂતોના ખેતરોમાં તૈયાર પાક પલળી જતા ભારે નુકસાનીની ભીતિ ઉભી થઈ છે. ખેડૂતોએ મહેનતથી તૈયાર કરેલો ડાંગર હવે વરસાદના કારણે ખરાબ થવાની શક્યતા વધતા ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

કેરી, શાકભાજીના પાક બગડવાની આશંકા

બીજી તરફ નવસારી જિલ્લામાં કેરીનો પાક પણ હાલમાં તૈયાર અવસ્થામાં છે. ત્યારે અચાનક આવેલા આ વરસાદી માવઠાના કારણે કેરીના પાકને પણ નુકસાન થવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. સાથે જ શાકભાજીના પાક ઉપર પણ આ વાતાવરણની સીધી અસર જોવા મળી શકે છે.

વાંસદા તાલુકાના ઝરી ગામના ખેડૂત સુંદર પટેલે જણાવ્યું હતું કે બપોર બાદ વાતાવરણમાં આવેલા પલટાના કારણે કાપેલો તૈયાર ડાંગર વરસાદમાં પલળી ગયો છે, જેના કારણે ખેડૂતોને મોટી આર્થિક નુકસાની સહન કરવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે કેરી અને શાકભાજીના પાકને પણ આ માવઠાની અસર પહોંચી શકે છે.

જિલ્લા બાગાયત અધિકારી દિનેશ પડાલીયાએ જણાવ્યું હતું કે હાલ વાંસદા તાલુકામાં માત્ર ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો છે. જો આગામી દિવસોમાં વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ વરસશે તો તૈયાર કેરીના પાકને ખરણ સાથે નુકસાન થવાની શક્યતા વધી શકે છે. જોકે હાલ જે પ્રકારનો વરસાદ પડી રહ્યો છે તેનાથી કેરીના પાકને તાત્કાલિક નુકસાન થવાની શક્યતા ઓછી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.

