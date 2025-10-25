નવસારી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદનો કહેર: ચીકુ, ડાંગર પકવતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો
હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે નવસારી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. બપોર બાદ નવસારી શહેરમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો.
Published : October 25, 2025 at 6:59 PM IST
નવસારી: હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે નવસારી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. બપોર બાદ નવસારી શહેરમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. શહેરના મંકોડીયા, જુનાથાણા, સ્ટેશન રોડ, ડેપો સહિત તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદે જોર પકડ્યું હતું. નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી તાલુકાના બીલીમોરા શહેરમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડ્યાં હતાં.
આ કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં મુબમૂબ થયા છે. ડાંગર અને ચીકુ જેવા પાકોને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પાછોતરો વરસાદે અડ્ડો જમાવ્યો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, નવસારી શહેર અને જિલ્લામાં બપોર બાદ વરસાદી માહોલ છવાયો હતો. વરસાદના કારણે શહેરના સ્ટેશન રોડ, મંકોડીયા અને બસ સ્ટેન્ડ રોડ જેવા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પાણીથી ભરાઈ ગયા હતા. ગાજવીજ સાથેના આ વરસાદે વાહનચાલકોને પણ ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ચીકુના પાકને લઈને ખેડૂતોમાં નુકસાનનો ડર સતાવી રહ્યો છે. ખાસ કરીને, આવતીકાલથી એટલે કે લાભ પાંચમના દિવસથી ચીકુની હરાજી મંડળીઓમાં શરૂ થવાની છે. પરંતુ કમોસમી વરસાદના કારણે ચીકુની ગુણવત્તા પર અસર થઈ શકે છે, જેનાથી ચીકુનું કદ ઘટે અને અપરિપક્વ ચીકુના કારણે ગુણવત્તામાં પણ ઘટાડો થાય. આની અસર ચીકુના બજાર ભાવ પર પડી શકે છે, કારણ કે વેપારીઓ ઓછી બોલી લગાવી શકે છે. પરિણામે, ચીકુનું બજાર આ વખતે ઠંડું રહેવાની શક્યતા છે.
ખેડૂત પિનાકીન પટેલે જણાવ્યું કે, આ કમોસમી માવઠાને કારણે ડાંગરના ઉભા પાક ઢળી પડવાની શક્યતા છે. નવસારીના પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારમાં ડાંગરની કાપણી શરૂ થઈ ગઈ છે, અને ખેડૂતોએ કાપેલા ડાંગરનો પાક પોતાના આંગણામાં મૂક્યો છે. વરસાદના પાણીમાં પલળવાના કારણે પાકમાં ભેજ લાગી શકે છે, જેની અસર ડાંગરની ગુણવત્તા પર પડી શકે છે. આનાથી ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ મળવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે.
આ ઉપરાંત, બપોર બાદ નવસારી શહેરમાં વરસાદી માહોલ છવાતાં દિવાળીની રજાઓનું આયોજન કરનારા પરિવારોને ઘરે બેસવાનો વારો આવ્યો છે. ખાસ કરીને શનિ-રવિવારે લોકો મોટી સંખ્યામાં પરિવાર સાથે ફરવા નીકળતા હોય છે, પરંતુ વરસાદે તેમની મજાને વિઘ્ન નાખ્યું છે. આ કમોસમી વરસાદે ખેડૂતો અને રજાઓનું આયોજન કરનારા લોકો બંને માટે મુશ્કેલીઓ ઊભી કરી છે.
