નવસારી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદનો કહેર: ખેતીવાડી અને દૈનિક જીવન પર ગંભીર અસર
ધોધમાર વરસાદને કારણે અનેક માર્ગો પાણી-પાણી થઈ ગયા છે, જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
Published : October 27, 2025 at 10:49 PM IST
નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી બપોર બાદ મેઘરાજા તોફાની બેટિંગ કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને ગણદેવી તાલુકામાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદની શરૂઆત થઈ છે. અમલસાડ, બીલીમોરા અને આસપાસના ગામોમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. સતત વરસાદને કારણે દૃશ્યતા (વિઝિબિલિટી) ઘટતાં વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ગણદેવી નગરમાં વરસાદી માહોલ જામતાં મુખ્ય બજારમાંથી નદી વહેતી હોય તેવાં દૃશ્યો જોવા મળ્યાં છે. ધોધમાર વરસાદને કારણે અનેક માર્ગો પાણી-પાણી થઈ ગયા છે, જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી લોકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે દૈનિક જીવન પર ગંભીર અસર જોવા મળી રહી છે અને વાહનવ્યવહાર પણ ધીમી ગતિએ ચાલી રહ્યો છે.
વરસાદના આંકડા અને હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના માપદંડ મુજબ, નવસારી જિલ્લામાં માત્ર બે કલાકમાં સરેરાશ બે ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારી તાલુકામાં 2.41 ઇંચ અને જલાલપોર તાલુકામાં 1.63 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાક માટે વધુ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે, જેના કારણે લોકોમાં ચિંતા વધી છે.
ખેતીવાડીને મોટું નુકસાન
ગત બે દિવસથી પડેલા કમોસમી વરસાદે નવસારી જિલ્લાના ખેડૂતોની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. લાભ પાંચમના દિવસે પડેલા ભારે વરસાદે ડાંગરના પાકને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. પહેલેથી જ ઉનાળુ ડાંગરમાં નુકસાન સહન કરનારા ખેડૂતો હવે ચોમાસુ ડાંગરમાં પણ નુકસાન વેઠી રહ્યા છે, જેના કારણે તેઓ ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. ગત રોજ નવસારી તાલુકામાં 6.66 ઇંચ અને જલાલપોર તાલુકામાં 3.29 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. આ વરસાદે ખેતરોમાં ઉભેલા ડાંગરના પાકને જમીનદોઝ કરી દીધા છે. ઘણા ખેતરોમાં ડાંગર ઢળી પડ્યા છે, જ્યારે કાપણી થયેલા ડાંગર પલળી જવાથી નાશ પામ્યા છે. આનાથી ખેડૂતો આર્થિક રીતે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે.
ચીકુના પાક પર માવઠાનો માર
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી બદલાતા વાતાવરણને કારણે નવસારીના ખેડૂતો ચીકુના પાકમાં નુકસાન વેઠી રહ્યા છે. આ વર્ષે ચોમાસામાં ભારે વરસાદને કારણે ચીકુમાં ખરણ અને ગુણવત્તામાં ઘટાડો થવાની ભીતિ હતી. જોકે, ચીકુમાં સારું ફ્લાવરિંગ હોવાથી વેપારીઓને લાભ પાંચમે 15,000 મણ સુધીની આવકની આશા હતી. પરંતુ, મે મહિનાથી ઓક્ટોબરના અંત સુધી ચાલેલા વરસાદે લાભ પાંચમના મુહૂર્તમાં પણ ચીકુના વેપારને અસર કરી. ગણદેવી તાલુકાની સહકારી મંડળીઓ અને અમલસાડ માર્કેટ યાર્ડમાં નવા વર્ષના પ્રારંભે અમલસાડી ચીકુની આવક માત્ર 3,000 મણથી વધુ રહી, જેમાં ખેડૂતોને પ્રતિ મણ 2,000 રૂપિયાથી વધુના ભાવની આશા હતી. પરંતુ, મુશળધાર વરસાદે ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંનેને નિરાશ કર્યા. જોકે, આગામી 25 થી 30 દિવસમાં ચીકુની આવકમાં સુધારો થવાની સંભાવના છે.
સુગર ફેક્ટરી પર અસર
નવસારી જિલ્લાના શેરડી પકવતા ખેડૂતોની જીવાદોરી સમાન ગણદેવી સુગર ફેક્ટરી પણ કમોસમી વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ છે. લાભ પાંચમ બાદ વિધિવત પૂજન સાથે પિલાણ શરૂ કરતી ફેક્ટરી આ વર્ષે ભારે વરસાદને કારણે શેરડીની કાપણીમાં વિલંબનો સામનો કરી રહી છે. ખેતરોમાં પાણીનો ભરાવો અને કાદવની સમસ્યાને કારણે 30 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની હતી તે હવે એક અઠવાડિયા મોડી શરૂ થશે. શેરડીમાં પાણી લાગવાથી નુકસાનની ભીતિ છે, પરંતુ સુગર ફેક્ટરી સભાસદ ખેડૂતોને નુકસાન ન થાય તે માટે વહેલી તકે કાપણી શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. હવામાનની આગાહીને ધ્યાને લઈને ફેક્ટરી 3 કે 7 નવેમ્બરે શરૂ થવાની શક્યતા છે.
તંત્ર એક્શનમાં
નવસારી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી અતુલ ગજેરાએ જણાવ્યું કે, કમોસમી વરસાદને લીધે થયેલા નુકસાનનો સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લાના 121 ગ્રામ સેવકોને તેમના વિસ્તારોમાં નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવાની જવાબદારી સોંપાઈ છે. ખરીફ પાકને મોટું નુકસાન થયું છે, જેમાં જિલ્લાના 46,000 હેક્ટરમાંથી 36,000 હેક્ટરમાં ઉભો પાક છે. ગ્રામ સેવકો પાસેથી પ્રાથમિક સર્વેનો ડેટા એકત્ર કરીને રાજ્ય સરકારને રજૂ કરવામાં આવશે. આ સર્વે આવતીકાલથી જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં શરૂ થશે.
27 ઓક્ટોબર, 2025ના છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદના આંકડા
- નવસારી: 1.10 ઇંચ
- જલાલપોર: 1.84 ઇંચ
- ગણદેવી: 1.27 ઇંચ
- ચીખલી: 1.06 ઇંચ
- વાંસદા: 0.45 ઇંચ
- ખેરગામ: 2.33 ઇંચ
