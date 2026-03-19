રણમાં મીઠું પકવતા અગરિયાઓના ઝુંપડા ઉડ્યા, સોલાર પેનલો તૂટી પડી, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી મોટું નુકસાન

ભારે પવન સાથે કમોસમી વરસાદ ખાબકતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના અનેક ગામોમાં ખેતી સહિત મીઠું પકવતા અગરિયાઓને વ્યાપક નુકસાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી મોટું નુકસાન
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી મોટું નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 12:42 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં ગત મોડી રાતથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને ભારે પવન સાથે ધીમીધારે વરસાદ પણ ખાબક્યો. ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હોવાના કારણે ખેતી પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખારાઘોડા નિમકનગર કુડા સહિતના વિસ્તારોમાં અગરિયાઓના મીઠાને ખુબ જ નુકસાન થયું છે. મીઠું પકવી અને પોતાનું જીવન ધોરણ ચલાવતા અગરિયાઓની હાલત કફોડી બની છે.

મીઠાના ઉત્પાદનને વ્યાપક નુકસાન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા પાટડી સહિતના વિસ્તારોમાં 2500 થી વધુ અગરિયાઓ પોતાના પરિવાર સાથે રણમાં જઈ અને મીઠું ઉત્પાદન કરવાનું કામ કરે છે, અને હાલમાં મીઠું ઉત્પાદિત થઈ ગયું હોવાના કારણે રણમાંથી મીઠું બહાર ખેંચવાની સિઝન પણ ચાલી રહી છે, તેવા સમયે જ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસતા મીઠાના ઉત્પાદનને વ્યાપક નુકસાન થયું છે, અને મીઠાનું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા ખરાબ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી મોટું નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

ભારે પવન સાથે ખાબકેલા કમોસમી વરસાદે કહેર વરસાવ્યો

અગરિયાઓ જ્યારે મીઠું પકવતા હોય ત્યારે રણમાં પાણીની જરૂર પડતી હોય છે, ત્યારે આ પાણી જમીનમાંથી ખેંચવા માટે સોલર પેનલનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, અને સરકાર દ્વારા પણ સોલાર પેનલ અગરિયાઓને રણમાં સબસીડી મારફતે નાખી દેવામાં આવી છે, પરંતુ ભારે પવન અને વરસાદના કારણે અગરિયાઓની સોલાર પેનલ પણ તૂટી જવા પામી છે, અને સોલાર પેનલને ભારે નુકસાન થતાં હાલમાં પાણી ખેંચવાની કામગીરી પણ બંધ રહેવા પામી છે. સોલર પેનલ તૂટી જતા પ્રત્યેક અગરિયાઓને 20 થી 25 હજાર રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે ત્યારે બીજી તરફ વાવાઝોડાના કારણે રણની માટી છે તે પણ મીઠાના ઉત્પાદનમાં પડી ગઈ છે એટલે ઉત્પાદિત મીઠામાં માટીનું પ્રમાણ વધી ગયું છે, જેને લઇને નુકસાન વધી જવાની ભીતિ ઉભી થઈ છે.

અગરિયાઓએ સરકાર પાસે સહાયની કરી માંગ

ભારે પવન અને વાવાઝોડાની પરિસ્થિતિમાં રણના અગરિયાઓના ઝુંપડા પણ તૂટી ગયા છે, સૌથી વધુ ખારાઘોડા અને નિમકનગર વિસ્તારમાં નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા અગરિયાઓની વચ્ચે જઈ અને તેમનું નુકસાન થયું છે તેનો સર્વે કરવામાં આવે અને નુકસાન અંગે સર્વે કરી સરકારને રિપોર્ટ સોંપી અને અગરિયાઓને પણ નુકસાન અંગેનું વળતર મળે અને સહાય પેકેજ જાહેર કરે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

મહેનત પર ફરી વળ્યું પાણી, કફોડી હાલતની કહાની

સુરેન્દ્રનગરના રણના અગરિયાઓની હાલત હવે કફોડી બની ગઈ છે, રણમાં ચાર મહિનાથી કાળી મહેનત કરી મીઠું પકવતા અગરિયાઓની પરિસ્થિતિ હાલ ગંભીર બની ગઈ છે, ત્યારે ગોપાલ સોલ્ટ લિમિટેડના માલિક અને અગરિયાઓના આગેવાન વિક્રમ રબારી દ્વારા સરકાર સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે કે, સરકાર અગરિયાઓની વ્હારે આવે, કારણ કે અગરિયાઓ તડકો,ઠંડી સહન કરી અને મહામહેનતે મીઠું પકવે છે, પરંતુ હાલ મીઠું ખેંચવાની સીઝન ચાલી રહી છે ત્યારે મીઠામાં માટી પડી ગઈ છે અને ગુણવત્તા ખરાબ થઈ ગઈ છે. બીજી તરફ સોલાર પેનલ પણ તૂટી ગઈ છે. આ અંગે પણ વિચારણા કરી અને રણના અગરિયાઓ માટે રાહત નુકસાન પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે અને જે નુકસાન થયું છે તેનો સર્વે કરાવી અને તેની સહાય ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ અગરિયાઓ અને મીઠાના ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

  1. રાજ્યમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી, 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે
  2. અમરેલી જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો: વડીયા-બગસરામાં કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં, તૈયાર પાકને નુકસાનની ભીતિ

