રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ: ગરમીથી રાહત પણ ખેડૂતોમાં ચિંતાની લહેર
છેલ્લા બે દિવસમાં ગુજરાતના લગભગ તમામ જિલ્લાઓમાં ઓછા-વત્તા પ્રમાણમાં વરસાદ પડ્યો છે. કાળઝાળ ગરમીમાં કમોસમી વરસાદ સામાન્ય લોકો માટે રાહત, ખેડૂત માટે આફત બન્યો છે
Published : May 6, 2026 at 9:26 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસમાં અચાનક પલટો જોવા મળ્યો છે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં પવન સાથે વરસાદ ખાબક્યો છે. મે મહિનાની શરૂઆતમાં જ આવેલા આ કમોસમી વરસાદમાં ભારે ગરમી સામે થોડી રાહત તો મળી છે પરંતુ ખેતરમાં પાક લઈને બેઠેલા ખેડૂતોમાં ચિંતાનું મોજું ફરી વળી ગયું છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં આકરા ઉનાળા વચ્ચે કમોસમી વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થતા વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી 40 ડિગ્રી આસપાસ પહોંચી ગયેલા તાપમાન વચ્ચે વરસાદ વરસતા લોકોને ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળી છે. બીજી તરફ ખેડૂતો માટે આ કમોસમી વરસાદ ચિંતાનું કારણ પણ બન્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, ભરૂચ તાલુકાના નબીપુર વિસ્તારથી વરસાદી માહોલની શરૂઆત થઈ હતી. ત્યારબાદ જિલ્લામાં અનેક ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો. અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા ફેરફારને કારણે શહેર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા હતા. ભારે ગરમી બાદ વરસેલા વરસાદને કારણે રસ્તાઓ ભીના બન્યા હતા અને ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી. શહેરના દાદાભાઈ બાગ વિસ્તારમાં એક વિશાળ નારિયેળીનું ઝાડ ધરાશાયી થવાની ઘટના સામે આવી હતી. સદનસીબે ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થઈ નહોતી.
અંકલેશ્વર શહેરમાં પણ કમોસમી વરસાદની અસર જોવા મળી હતી. વરસાદી માહોલને કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી અને લોકો ગરમીમાંથી રાહત અનુભવતા જોવા મળ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જિલ્લામાં ગરમીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો હતો અને બપોરના સમયે રસ્તાઓ સૂમસામ જોવા મળતા હતા. બીજી તરફ આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે ચિંતાનું કારણ બન્યો છે. ખાસ કરીને ઉનાળુ પાક અને ખેતરમાં તૈયાર ઉભેલા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદે એન્ટ્રી કરી છે. અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સતત બીજા દિવસે સાંજના સમયે કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. ભિલોડા, ભવનાથ, લીલછા અને ખલવાડ સહિતના ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ નોંધાયો હતો, જ્યારે મઉ વિસ્તારમાં કરા સાથે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. અચાનક આવેલા આ બદલાયેલા વાતાવરણને કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. ખાસ કરીને મકાઈ, બાજરી અને ઘાસચારા જેવા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ ઉપરાંત બનાસકાંઠાના હિંમતનગર વડાલી, ખેડબ્રહ્મા અને પોશીના તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ ખાબક્યો છે. બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં પણ ઘણી જગ્યાઓએ વરસાદ જોવા મળ્યો છે. મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા અને વડોદરા જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં પવન સાથે હળવો વરસાદ પડ્યો છે.
