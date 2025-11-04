વલસાડ જિલ્લામાં 51,230 હેક્ટરમાં ડાંગરના પાકને નુકસાન, કુલ 469 ગામોમાં નુકસાનની ફરિયાદો નોંધાઈ
વલસાડ જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ જિલ્લામાં કુલ 73,7666 હેકટર વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું હતું, જેમાંથી 51,230 હેકટર વિસ્તારના પાકને નુકસાન થયું છે.
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લામાં ઓક્ટોબર 2025 દરમિયાન પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના ડાંગરના પાકને લગભગ સાફ કરી નાખ્યો છે. ત્યારે વલસાડ જિલ્લા ખેતીવાડી વિભાગના પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ જિલ્લામાં કુલ 73,7666 હેકટર વિસ્તારમાં ડાંગરનું વાવેતર થયું હતું.
જેમાંથી 51,230 હેકટર વિસ્તારના પાકને નુકસાન થયું છે. વરસાદ સમયે કાપણીના તબક્કે આવેલા પાકને સૌથી વધુ અસર પહોંચી હતી. જિલ્લાનાં કુલ 469 ગામોમાં નુકસાનની ફરિયાદો નોંધાઈ છે. જે પૈકી 315 ગામોમાં સર્વે કામગીરી પૂર્ણ કરાઈ છે.
ખેતીવાડી વિભાગને સહાય માટે પૂરતું ફંડ ફાળવવાનું આયોજન
રાજ્ય સરકારે કમોસમી વરસાદથી પીડિત ખેડૂતોના હિતમાં તાત્કાલિક પગલાં ભર્યા છે. રાજ્યના મંત્રીમંડળના પ્રતિનિધિઓએ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની મુલાકાત લઈને ખેડૂતોની સ્થિતિનો પ્રત્યક્ષ અહેવાલ મેળવ્યો છે. રાજ્ય તંત્રે ખેડૂતોની મુશ્કેલી પ્રત્યે પૂરી સંવેદના દાખવી છે. કુદરતી આફતમાં ખેડૂતો એકલા ન રહે તે માટે સરકાર તમામ શક્ય મદદ આપવા કટિબદ્ધ છે. જિલ્લા કક્ષાએ પણ અધિકારીઓને ઝડપી કાર્યવાહી માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. ખેતીવાડી વિભાગને સહાય માટે પૂરતું ફંડ ફાળવવાનું આયોજન છે.
સર્વેની કામગીરી હાથ ધરાઈ
વલસાડ જિલ્લાના ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પાક નુકસાનની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાણવા માટે વિશાળ સ્તરે સર્વે હાથ ધરાયો છે. આ માટે કુલ 16 ટીમો બનાવીને તાલુકાવાર તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 31,409 હેકટર વિસ્તારમાં સર્વે પૂર્ણ થયો છે. બાકીના વિસ્તારોમાં કામગીરી ચાલુ છે. દરેક ગામે ખેડૂતો સાથે સીધી વાતચીત કરીને નુકસાનનો અંદાજ લેવામાં આવી રહ્યો છે. તંત્રના જણાવ્યા મુજબ આગામી કેટલાક દિવસોમાં સંપૂર્ણ રિપોર્ટ તૈયાર થશે.
33 ટકા કરતાં વધુ નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તારનો આંકડો ચિંતાજનક
સર્વેના પ્રાથમિક તારણો મુજબ વલસાડ જિલ્લામાં12,518 હેકટર વિસ્તાર એવો છે, જ્યાં ડાંગરના પાકને 33 ટકા અથવા તેથી વધુ નુકસાન થયું છે. કાપણી સમયે વરસાદે ખેતરોમાં પાણી ભરાતા પાક બગડી ગયો છે. ખેતરોમાં ઉભેલા પાકમાં દાણા કાળા પડ્યા છે અને ઉત્પાદન ક્ષમતા ઘટી ગઈ છે. ઘણા ખેડૂતોને પાક કાપણીના ખર્ચ પણ વસૂલ થવાના નથી. જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ખેતી માટે આ વર્ષ ભારે નુકસાનકારક સાબિત થયું છે.
સહાય ચુકવણીનો અંદાજ 2128.06 લાખ રૂપિયા
જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા તૈયાર કરાયેલા અંદાજ મુજબ 33 ટકા અને તેથી વધુ નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોને આપવામાં આવનારી સહાયનો અંદાજ રૂ. 2128.06 લાખ નક્કી કરાયો છે. કુલ ૧૯,૧૬૫ ખેડૂતો આ સહાય માટે પાત્ર ગણાયા છે. તંત્ર દ્વારા ટૂંક સમયમાં સહાયની પ્રક્રિયા શરૂ કરાશે. સરકારના નિયમો અનુસાર યોગ્ય દસ્તાવેજ ધરાવતા ખેડૂતોને નાણાકીય રાહત અપાશે. સહાયના રૂપમાં મળનાર આ મદદથી ખેડૂતોને થોડી રાહત મળશે એવી આશા વ્યક્ત થઈ છે.
6 તાલુકામાં SDRFની જોગવાઈ
વલસાડ જિલ્લાના તમામ 6 તાલુકાઓમાં સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફંડ (SDRF) હેઠળ જરૂરી નાણાં ફાળવવામાં આવ્યા છે. તાલુકા સ્તરે પ્રશાસનને સહાય વિતરણની કામગીરી માટે તૈયારી શરૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ખેડૂતોને સહાય ઝડપથી મળે તે માટે પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવામાં આવી રહી છે. જિલ્લા કલેક્શન કચેરીએ જણાવ્યું કે સહાયની જાહેરાત બાદ ટૂંક સમયમાં ચુકવણી શરૂ થશે. સરકારના પ્રતિબદ્ધ અભિગમથી ખેડૂતોને આશ્વાસન મળ્યું છે. આમ વલસાડ જિલ્લામાં 6 તાલુકામાં 33 ટકા વધુ નુકસાની ધરાવતા ખેડૂતોની સંખ્યા સર્વે બાદ ચિંતાજનક જોવા મળી રહી છે.