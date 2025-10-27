ETV Bharat / state

તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન

વ્યારા, વાલોડ અને ડોલવણ સહિતના તાલુકાઓમાં અચાનક વરસેલા આ કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના ખેતરોમાં પાણી ભરાતાં ખેડૂતોને રાતોરાત નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 27, 2025 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતીમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થવાનો અંદાજ છે. ખાસ કરીને વ્યારા અને સોનગઢ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદને લીધે, કાપણી કરીને ખેતરમાં મૂકેલા ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. વ્યારા, વાલોડ અને ડોલવણ સહિતના તાલુકાઓમાં અચાનક વરસેલા આ કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના ખેતરોમાં પાણી ભરાતાં ખેડૂતોને રાતોરાત નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી પાક તૈયાર થઈ ચૂક્યો હતો અને કાપણી બાદ વેચાણની તૈયારી ચાલી રહી હતી. જોકે, આ અણધાર્યા કમોસમી વરસાદે તેમની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. કેટલાક ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ખેતરોમાં એટલું બધું પાણી ભરાયું છે કે ડાંગરનો પાક સંપૂર્ણપણે બગડી જવાની ભીતિ છે.

તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોની માંગ છે કે ખેતીવાડી વિભાગ તાત્કાલિક સર્વે કરીને નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરે અને યોગ્ય વળતર જાહેર કરે. આ ઉપરાંત, ડાંગરના પોષણક્ષમ ભાવ જાહેર કરવામાં આવે જેથી આર્થિક નુકસાનમાંથી ખેડૂતો બહાર આવી શકે. ખેડૂતોનું એમ પણ કહેવું છે કે મોંઘા બિયારણ અને ખેતીમાં રોકાણ કર્યા બાદ, જો પાકનો યોગ્ય ભાવ અને સરકારી સહાય ન મળે તો આર્થિક રીતે ભાંગી પડવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન (ETV Bharat Gujarat)

તાપી જિલ્લો ખેતી આધારિત જિલ્લો છે, જ્યાં મોટાભાગના લોકો ખેતી પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ઘણા ખેડૂતો હવે ભવિષ્યમાં ખેતી કરવી કે નહીં તે અંગે વિચારી રહ્યા છે. હવે સૌની નજર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવનારી સહાય અને રાહત પર ટકેલી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DAMAGING PADDY CROPS
CONCERNS FOR FARMERS
TAPI DISTRICT
PADDY CROPS
UNSEASONAL RAINS IN TAPI DISTRICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.