તાપી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતા વધી, ડાંગરના પાકને નુકસાન
વ્યારા, વાલોડ અને ડોલવણ સહિતના તાલુકાઓમાં અચાનક વરસેલા આ કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના ખેતરોમાં પાણી ભરાતાં ખેડૂતોને રાતોરાત નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
Published : October 27, 2025 at 7:00 PM IST
તાપી: તાપી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતીમાં નોંધપાત્ર નુકસાન થવાનો અંદાજ છે. ખાસ કરીને વ્યારા અને સોનગઢ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદને લીધે, કાપણી કરીને ખેતરમાં મૂકેલા ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન થયું છે. વ્યારા, વાલોડ અને ડોલવણ સહિતના તાલુકાઓમાં અચાનક વરસેલા આ કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના ખેતરોમાં પાણી ભરાતાં ખેડૂતોને રાતોરાત નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી પાક તૈયાર થઈ ચૂક્યો હતો અને કાપણી બાદ વેચાણની તૈયારી ચાલી રહી હતી. જોકે, આ અણધાર્યા કમોસમી વરસાદે તેમની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. કેટલાક ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ખેતરોમાં એટલું બધું પાણી ભરાયું છે કે ડાંગરનો પાક સંપૂર્ણપણે બગડી જવાની ભીતિ છે.
ખેડૂતોની માંગ છે કે ખેતીવાડી વિભાગ તાત્કાલિક સર્વે કરીને નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરે અને યોગ્ય વળતર જાહેર કરે. આ ઉપરાંત, ડાંગરના પોષણક્ષમ ભાવ જાહેર કરવામાં આવે જેથી આર્થિક નુકસાનમાંથી ખેડૂતો બહાર આવી શકે. ખેડૂતોનું એમ પણ કહેવું છે કે મોંઘા બિયારણ અને ખેતીમાં રોકાણ કર્યા બાદ, જો પાકનો યોગ્ય ભાવ અને સરકારી સહાય ન મળે તો આર્થિક રીતે ભાંગી પડવાની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.
તાપી જિલ્લો ખેતી આધારિત જિલ્લો છે, જ્યાં મોટાભાગના લોકો ખેતી પર નિર્ભર છે. આવી સ્થિતિમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કર્યો છે. ઘણા ખેડૂતો હવે ભવિષ્યમાં ખેતી કરવી કે નહીં તે અંગે વિચારી રહ્યા છે. હવે સૌની નજર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવનારી સહાય અને રાહત પર ટકેલી છે.
આ પણ વાંચો: