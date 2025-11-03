ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગરમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન; તાત્કાલિક સર્વે અને વળતરની માંગ

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ, જોરાવરનગર, રતનપર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદે પોતાની હાજરી નોંધાવી છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન; તાત્કાલિક સર્વે અને વળતરની માંગ
સુરેન્દ્રનગરમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન; તાત્કાલિક સર્વે અને વળતરની માંગ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 3, 2025 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તે અંતર્ગત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ, જોરાવરનગર, રતનપર તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદે પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. આ અચાનક વરસેલા વરસાદના પગલે ખેડૂતોમાં ભારે ચિંતા ફેલાઈ છે. કારણ કે ખેડૂતો દ્વારા હાલમાં જ મગ, કપાસ, મગફળી તથા વિવિધ શાકભાજી જેવા પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. વરસાદના ઝાપટાથી પાકમાં પીળાશ, કુજવાત તથા ભેજ વધવાથી રોગચાળો ફાટી નીકળવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.

ખેડૂતો જણાવે છે કે પહેલેથી જ ખેતીમાં ખાતર-દવાઓના વધતા ખર્ચ તેમજ ઈનપુટ કોસ્ટને કારણે તેઓ આર્થિક રીતે નબળા પડી ગયા છે. આવી સ્થિતિમાં કમોસમી વરસાદે તેમને વધુ એક ઘા આપ્યો છે. પાકને થયેલી નુકસાનીના કારણે ઘણા ખેડૂતો ચિંતિત છે કે આવતા દિવસોમાં પાકનું ઉત્પાદન ઘટશે અને બજારમાં યોગ્ય ભાવ પણ મળવાની શંકા છે.સ્થાનિક ખેડૂત આગેવાનો જણાવે છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક સર્વે કર્યા વગર દરેક પીડિત ખેડૂતને પાક વીમા અને વળતર રૂપે યોગ્ય સહાય આપવામાં આવે. વરસાદના કારણે જમીનમાં પાણી ભરાયા છે, જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવેતર ફરી તોડી પાડવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને ભારે નુકસાન; તાત્કાલિક સર્વે અને વળતરની માંગ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કુદરતી આફતનો ડંખ સૌથી પહેલાં ખેડૂતોને જ સહન કરવો પડે છે. સરકાર દ્વારા સાથ ન મળે તો તેઓ એકદમ કંગાલ બની જશે. આ કારણે તેઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે તુરંત સર્વે શરૂ કરીને વાસ્તવિક નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે અને રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવે. ખેડૂતોને રાહત મળે અને પાકની સંભાળ માટે જરૂરી સહાય મળે તો જ આગામી દિવસોમાં ખેતીનું ચક્ર સરળ રીતે ફરી આગળ વધી શકશે તેવી ખેડૂતોની વ્યથા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

HEAVY DAMAGE TO CROPS
DEMAND FOR IMMEDIATE SURVEY
DEMAND FOR COMPENSATION
HEAVY DAMAGE TO FARMERS CROPS
UNSEASONAL RAINS IN SURENDRANAGAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.