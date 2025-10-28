ETV Bharat / state

નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન: ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની માગણી કરી

નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદને પગલે કપાસ, કેળ અને તુવરના ઉભા તૈયાર પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે.

નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન: ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની માગણી કરી
નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન: ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની માગણી કરી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લો 43 ટકા વનવિસ્તાર ધરાવે છે અને અહીં કોઈ મોટા ઉદ્યોગો ન હોવાથી જિલ્લાના 80 ટકા લોકો ખેતી પર નિર્ભર છે. ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને કમોસમી વરસાદને પગલે કપાસ, કેળ અને તુવરના ઉભા તૈયાર પાકને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે.

નર્મદા જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે 124 ટકા વરસાદ વરસ્યો છે. આ વરસાદને કારણે ખેડૂતોને મોટા પાયે નુકસાન થયું હતું. ખેડૂતોના ખેતરોની જમીનો ધોવાઈ ગઈ હતી, જેનાથી ખેડૂતો પાયમાલ થયા હતા. વરસાદ અટક્યા પછી ફરી વાવણી કરી અને પાક તૈયાર થયો ત્યારે શિયાળામાં ઠંડી પડવાની જગ્યાએ કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે.

નર્મદા જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ઉભા પાકને મોટું નુકસાન: ખેડૂતોએ સરકાર પાસે સહાયની માગણી કરી (ETV Bharat Gujarat)

આજે જિલ્લામાં કપાસની ખેતી ખેડૂતોએ મોટા પ્રમાણમાં કરી છે. સાથે કેળ અને તુવરની ખેતી પણ મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. જે કમોસમી વરસાદે કેળ, તુવર અને કપાસના ઉભા પાકને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. કપાસનો તૈયાર પાક થયો હતો અને કમોસમી વરસાદને કારણે કપાસના છોડ ભીંજાઈ ગયા છે. નાંદોદ તાલુકાના રૂઢ ગામે 700 એકર જમીનમાં કપાસની વાવણી કરેલા ખેડૂત હવે પાયમાલ થયા છે. કપાસ ખેતરમાંથી કાઢવાનો વારો આવ્યો હતો અને ખેડૂતને આશા હતી કે આ વખતે કપાસના સારા ભાવ મળશે તો આખું વર્ષ જીવન સારું જશે. પરંતુ ખેડૂત કુદરત સામે લાચાર બન્યો છે. આમ જોવા જઈએ તો નર્મદા જિલ્લામાં 15,000 એકરમાં કપાસની વાવણી અને 13,000 એકરમાં કેળની વાવણી કરવામાં આવી છે. સાથે 5,000 એકરમાં તુવરની વાવણી થઈ છે.

હવે ભર શિયાળે કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડા સાથે આવતા કપાસની ખેતી બગડી ગઈ છે. ત્યારે હવે ખેડૂતો લાચાર બની સરકાર પાસે સહાયની માગ કરી રહ્યા છે. જોકે, આ ખેડૂતોના વાહરે ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા પણ આવ્યા છે અને તેમણે છેલ્લા 4 દિવસથી કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના પાકને થયેલા નુકસાનનું વળતર ગુજરાત સરકાર આપે એવી માગ કરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CAUSE HEAVY DAMAGE
STANDING CROPS
FARMERS DEMAND ASSISTANCE
NARMADA DISTRICT
UNSEASONAL RAINS NARMADA DISTRICT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.